Plzeň začne sezonu proti Olomouci, Sparta se utká se Slováckem

Praha - Fotbalisté Plzně vstoupí do nové prvoligové sezony sobotním zápasem s Olomoucí. Další aspirant na titul Sparta začne v neděli rovněž doma proti Slovácku. Úřadující mistři ze Slavie až v pondělní dohrávce úvodního kola nastoupí ve Zlíně.

Plzeň, která v minulém ročníku skončila druhá o čtyři body za Slavií, v létě hodně omladila kádr. Skončili například Marek Bakoš, Daniel Kolář a Milan Petržela. Vedle zkušeného Adama Hlouška získala Viktoria Ondřeje Mihálika, Christiána Herce nebo Lukáše Kalvacha právě z Olomouce.

"V Sigmě se změnil trenér, jinak ten kádr zůstal pohromadě, takže si myslím, že budou hrát podobným stylem jako v minulé sezoně. Některé naše posily už můžou naskočit do prvního mistráku. Dělali jsme je proto, aby nám pomohly. A věřím tomu, že nám pomůžou," uvedl Zdeněk Bečka, asistent plzeňského trenéra Pavla Vrby.

Olomouc prohrála devět z posledních deseti ligových zápasů s Plzní a 621 minut už jí nedala gól. Špatnou sérii se pokusí zlomit nový trenér Radoslav Látal, který nahradil Václava Jílka.

Ten se na lavičce pražské Sparty pokusí vylepšit třetí místo z minulé sezony. Nejvýraznějšími posilami Letenských jsou útočník Libor Kozák a záložník Michal Trávník. Na početné marodce však zůstává i kapitán Bořek Dočkal a kvůli operované achilovce zřejmě vynechá celý podzim.

Sparta má doma se Slováckem výbornou bilanci - ze sedmnácti vzájemných ligových utkání šestnáctkrát zvítězila a jednou remizovala. "Slovácko přijede uvolněné. Nebudeme soupeř, kterému se budou chtít v tabulce rovnat. Můžou jen získat. Pokud ale podáme dobrý výkon, musíme jednoznačně zvítězit," uvedl obránce Matěj Hanousek.

S novým trenérem do sezony vstoupí také Liberec a Pavel Hoftych si odbude soutěžní premiéru v Ostravě. Baník vyhrál jediný z posledních deseti vzájemných ligových soubojů. "Je to těžký soupeř na začátek, kvalitní mužstvo vedené kvalitním trenérem. Na druhou stranu Liberec byl vždy pro Baník nepříjemným soupeřem. Věřím, že i tentokrát to tak bude, v Ostravě se o to porveme a přivezeme dobrý výsledek," řekl Hoftych.

V sobotu ještě Příbram, která se v nejvyšší soutěži zachránila až v baráži, hostí Teplice. Jediný nováček České Budějovice přivítá Opavu. Mladá Boleslav v dalším nedělním duelu vyzve druhého úspěšného účastníka baráže Karvinou.

Hlasy před víkendovými zápasy 1. kola první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Slovan Liberec

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Soupeř je už delší dobu pospolu. Odešel jim jen hrotový hráč Kozák, jinak vše zůstalo, což je pro Liberec neobvyklé. Zachovaly se jim tím pádem herní vazby. Myslím, že to bude podobný Liberec jako na jaře i přes příchod nového trenéra. Věřím, že jsme na ně dobře připraveni a začneme dobře."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Sledoval jsem v televizi poslední utkání, které hrál Liberec na Baníku, vyhrál tam. Ti soupeři jsou z mého pohledu na srovnatelné úrovni, i tabulka tak dopadla, že obě mužstva skončila hned vedle sebe. Obě mužstva mají své plusy i mínusy. Je to těžký soupeř na začátek, kvalitní mužstvo vedené kvalitním trenérem. Na druhou stranu Liberec byl vždy pro Baník nepříjemným soupeřem. Věřím, že i tentokrát to tak bude, na Baníku se o to porveme a přivezeme dobrý výsledek."

1. FK Příbram - FK Teplice

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "První úkol v nové sezoně je vyhnout se baráži, druhý úkol je nehrát ve skupině o sestup. To jsou naše dva cíle, se kterými chceme pracovat. Teplice jsou určitě na úvod příjemnější, než kdybychom hráli se Slavií, ale je to první kolo, které je vždycky ošidné pro všechny. Nikdo neví, co to po přípravě s mužstvem udělalo a jak si to už sedlo, nebo nesedlo. Teplice jsou zhruba mančaft podobné kvality jako my, takže chceme jednoznačně v domácím utkání zvítězit a budeme se pro to snažit udělat všechno."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Los považuji za příšerný. V prvních šesti kolech máme doma mistra ligy, Boleslav, na kterou nám to nejde, a Plzeň, která má ambice na titul. Je to těžké. A na začátek Příbram, tam se hraje špatně. Je tam bojovnost, nasazení. Příbram doma je specifická. V minulé sezoně Teplice v Příbrami remizovaly 1:1. Ale nevím, jestli bych tento výsledek bral i teď. Záleží na tom, jak se bude zápas vyvíjet. Kdybychom vyrovnávali v poslední minutě, tak asi ano. My ale chceme vyhrát, na remízu tam hrát nepojedeme, to se ani nedělá."

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc

Zdeněk Bečka (asistent trenéra Plzně): "Všichni už se těšíme na mistrovskou část. Neříkám, že příprava je nudná, ale je to takové nepříjemné pro všechny hráče a jakmile začnou mistráky, je to pohodovější. V Sigmě se změnil trenér, jinak kádr zůstal pohromadě, takže si myslím, že budou hrát podobným stylem, jako hráli v minulé sezoně. Viděli jsme je v přípravném utkání v Rakousku, v prvním poločase hráli v rozestavení 3-5-2, druhý poločas to stáhli na 4-4-2, takže uvidíme. Některé naše posily už můžou naskočit do prvního mistráku. Dělali jsme je proto, aby nám pomohly. A věřím tomu, že nám pomůžou."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Nás čeká velmi těžký úvod ligové sezony. Teď jedeme do Plzně a ve třetím kole na Slavii, což jsou soupeři, kteří patří k favoritům ligy. Prioritou pro nás bude soustředit se na vlastní hru. Příprava se nám povedla, snažíme se hrát agresivně, přímočaře. Hodně důležité také bude, jak se nám podaří dát kádr dohromady po zdravotní stránce."

FK Mladá Boleslav - MFK Karviná

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Vstup do ligy je nesmírně důležitý a věřím, že se nám povede. Chceme navázat na jaro, kdy naše hra bavila diváky a bavila i nás. Chvilku trvá, než si mančaft sedne, ale věřím, že hráči přijmou naši filozofii a povede se nám navázat hlavně na výkony z jarní části."

František Straka (trenér Karviné): "V našem kádru proběhla spousta změn a asi každému je jasné, že při tak kratičké letní přípravě nám bude chvíli trvat, než se hráči navzájem poznají a na hřišti si vyhoví. Chce to čas, ale výsledkově i herně se chceme posouvat a musíme sbírat body od začátku, protože v lize na nás nikdo čekat nebude. Mladá Boleslav je velice kvalitní tým, ale pokusíme se jí to maximálně zkomplikovat."

Dynamo České Budějovice - SFC Opava

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Bude to úplně jiný zápas, než jsme odehráli s Opavou vloni na jaře v druhé lize. Opava je o rok zkušenější, pro řadu našich kluků bude naopak nedělní utkání prvním v lize. Věřím však, že uspějeme. V některých zápasech přípravy jsme si vedli velice dobře a můžeme být poměrně spokojeni. Ale až samotná sezona ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Vždy je co zlepšovat, v lize budou ty zápasy vypadat úplně jinak. Nicméně věřím, že i nedělní úvodní zápas s Opavou zvládneme a důležité tři body získáme."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Čeká nás těžké utkání. Hrajeme proti nováčkovi, který se doma bude snažit být aktivní. Na druhou stranu bude i pod velkým tlakem, což by mohla být naše výhoda. Bude důležité zůstat nad věcí a jet k zápasu se zdravým sebevědomím."

Sparta Praha - 1. FC Slovácko

Matěj Hanousek (obránce Sparty): "Slovácko přijede uvolněné. Nebudeme soupeř, kterému se budou chtít v tabulce rovnat. Můžou jen získat. Pokud ale podáme dobrý výkon, musíme jednoznačně zvítězit."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Začínáme na Spartě, co víc si můžeme přát? Václava Jílka dobře znám, sledoval jsem ho i v přípravě, jeho rukopis na hře Sparty už začíná být čitelný. My se ale musíme soustředit na vlastní výkon, hrát perfektně dozadu, nedělat chyby. Věřím, že nám pomůže i zkušenost Milana Petržely. Trochu mě trápí složení útoku. Zajíc je zraněný a já váhám, koho dát na hrot. Poslední přípravné zápasy mně v tomto směru moc nenapověděly."