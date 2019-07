Plzeň začala boj o Ligu mistrů remízou 0:0 s Olympiakosem

Plzeň - Fotbalisté Plzně vstoupili do druhého předkola Ligy mistrů domácí bezbrankovou remízou s Olympiakosem Pireus. Odvetu v Řecku svěřenci Pavla Vrby sehrají za týden. Vítěz dvojzápasu si ve 3. předkole zahraje s Basaksehirem Istanbul, poražený nastoupí ve 3. předkole Evropské ligy proti Antverpám.

Viktoria byla v úvodním souboji českého a řeckého vicemistra střelecky aktivnější, ale své šanci neproměnila. Na konci prvního poločasu domácí trefili tyčku.

Západočeši poprvé v nové sezoně zaváhali a nenavázali na předchozí ligové výhry nad Olomoucí a Libercem. V kvalifikaci Ligy mistrů nedokázali plzeňští hráči zvítězit poosmé za sebou.

Plzeň nastoupila s krajními obránci Hlouškem a Havlem, kteří nahradili disciplinárně potrestaného Limberského, respektive zraněného Řezníka. I potřetí v sezoně v základní sestavě dostala šanci letní posila záložník Kalvach.

Domácí se v úvodu moc nedostávali do šancí. V 16. minutě Hrošovský jednu vytvořil volnému Kalvachovi, kterému však rána z první nevyšla. Na druhé straně v dobré pozici minul branku i Valbuena.

Plzeň opět zahrozila na konci prvního poločasu. Nejprve Kopic povedeným míčem za obranu vysunul Čermáka, jehož střelu vyrazil Sá. Portugalskému brankáři pak při rohu pomohla tyč po Pernicově šťastné teči.

Viktoria byla aktivní i po změně stran. V 50. minutě zahodil obrovskou šanci Kayamba - před odkrytou brankou zamířil jen do boční sítě. Fotbalisté Olympiakosu, kteří hráli první soutěžní zápas v novém ročníku, se ve druhé půli dlouho k ničemu nedostali. I domácí však začali chybovat a nedokázali se prosazovat ve hře jeden na jednoho.

Řecké mužstvo v závěrečné dvacetiminutovce přidalo. Blízko k vedoucímu gólu měl Buchalakis, jenž technickým pokusem o kousek minul branku. Těsně před koncem střídající Mihálik tváří v tváří nepřekonal brankáře Olympiakosu. Rozhodčí však stejně odpískali ofsajd.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Je to první pohárové utkání a samozřejmě víme, že když doma dostanete gól, je to trošku složitější. Proto byl zápas dneska takový trošku opatrnější. Je škoda, že jsme v prvním poločase ze dvou nebo tří šancí nedali gól, to nás mrzí. Olympiakos má hráče posbírané z celého světa, mají velké možnosti a jsem rád, že jsme se jim vyrovnali. Do šancí jsme je nepustili, ale gól jsme nedali. Jet tam s výsledkem 0:0 je nadějné, na druhou stranu samozřejmě všichni víme, že Olympiakos asi bude hrát doma ofenzivněji. Možná pro nás o to větší šance tu obranu překonat."

Pedro Martins (trenér Olympiakosu): "Věděli jsme, že budeme čelit velmi těžkému soupeři, který patří ve své lize k nejlepším. Myslím, že na to, že to byl náš první soutěžní zápas, jsme se toho zhostili se ctí. Bylo zde velké horko, byl to hodně náročný zápas. Měli jsme dost příležitostí, ale nedokázali jsme je dotáhnout. Snažili jsme se hrát vysoko, napadat, být na míči. Obě mužstva byla útočně naladěná. Velmi vyrovnaný zápas, měli jsme lepší chvilky, někdy jsme na tom byli hůře. Je za námi teprve prvních 90 minut. Měli jsme ve hře určité nedostatky, které se budeme snažit do odvety napravit."

Jan Kopic (záložník Plzně): "Vývoji utkání by spíš slušela naše výhra, ale musíme brát i remízu 0:0. Žádný gól jsme nedali, ale žádný jsme taky nedostali, což je důležité, protože je to dvojzápas. Malinko mě překvapilo, že jsme je docela přehrávali. Měli jsme docela dost šancí, škoda, že jsme to tam nedotlačili na 1:0, to by bylo o hodně lepší. Myslím, že u nich budou úplně jiným soupeřem a budou lepší."

Adam Hloušek (obránce Plzně): "Asi to bereme. Už před zápasem jsem říkal, že nejdůležitější bude, abychom nedostali branku. To se podařilo. Vše je do odvety otevřené. Měli jsme šance, asi chyběl klid v koncovce a štěstí v první půli. Šance na postup určitě jsou."

Viktoria Plzeň - Olympiakos Pireus 0:0

Rozhodčí: Guida - Carbone, Bindoni (všichni It.). ŽK: Havel - Semedo. Diváci: 10.632.

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec (72. Hejda), Hloušek - Kalvach, Hrošovský - Kayamba, Čermák (83. Mihálik), Kopic - Krmenčík (69. Chorý). Trenér: Vrba.

Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Semedo, Papadopulos (22. Ba), Tsimikas - Buchalakis, Guilherme - Podence, Valbuena (56. Camara), Masuras (81. Randjelovič) - Guerrero. Trenér: Martins.