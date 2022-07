Plzeň vykročí za obhajobou ligového titulu v Teplicích

Praha - Fotbalisté Plzně vykročí za obhajobou titulu v Teplicích, které v lize čtyřikrát za sebou porazili bez inkasované branky a poslední tři duely vyhráli 1:0. Nový ročník nejvyšší soutěže má dnes na programu ještě další tři zápasy úvodního kola.

Plzeňští šampioni v úterý deklasovali HJK Helsinky 5:0 a v součtu s venkovní výhrou 2:1 hladce postoupili do 3. předkola Ligy mistrů. To svěřenci trenéra Michala Bílka rozehrají v úterý na hřišti moldavského Tiraspolu. Generálku Viktoria absolvuje v Teplicích, které čtyřikrát za sebou porazila bez inkasované branky a poslední tři duely vyhrála 1:0.

"Jsme jednoznačně rádi, že jsme dvojzápas s Helsinkami zvládli. Ale v žádném případě nějak nepreferujeme jednu soutěž před druhou. Chceme zahájit ligu dobře. Už jsme o tom mluvili s hráči, že liga a evropské poháry jsou pro nás na stejné čáře. Neříkám, že v Teplicích neuděláme nějaké změny. Může se to stát, uvidíme, jaký bude zdravotní stav hráčů. Ale start ligy je pro nás velmi důležitý," uvedl Bílek.

Nováček z Brna hostí Slovácko. Mužstvo z Uherského Hradiště ve čtvrtek rozehraje 3. předkolo Evropské ligy v Istanbulu proti Fenerbahce. "Nám půjde nejen o dobrý vstup do ligy, ale i o přípravu na první pohárový zápas. My ale máme cíle nastaveny tak, že chceme každý zápas vyhrát a také v Brně pro to uděláme maximum," řekl trenér Slovácka Martin Svědík.

Ostrava při obnovené ligové premiéře kouče Pavla Vrby doma vyzve Olomouc. Hanáci neporazili Baník v posledních osmi ligových soubojích. Mladá Boleslav se v dalším sobotním duelu představí ve Zlíně, který v minulém ročníku nejvyšší soutěže dvakrát zdolala o gól.

Statistické údaje před zápasy 1. kola první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno (nováček) - 1. FC Slovácko (v minulé sezoně: 4.)

Výkop: sobota 30. července, 16:00.

Rozhodčí: Radina - Kubr, Leška - Berka (video).

Bilance: 32 15-7-10 42:33.

Poslední zápas: 2:4.

Předpokládané sestavy:

Brno: Berkovec - Matejov, Šural, Endl, Granečný - Texl, Ševčík - Alli, Přichystal, Falta - Řezníček.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Kozák.

Absence: Pachlopník (zranění), Štěrba (nejistý start) - nikdo.

Zajímavosti:

- v posledních 4 vzájemných ligových zápasech vždy zvítězil domácí tým

- Brno vyhrálo poslední 4 domácí ligové duely se Slováckem

- Brno je jediným nováčkem, do nejvyšší soutěže se vrátilo po roční odmlce

- Brno vyhrálo jediný z posledních 8 ligových zápasů

- Brno vyhrálo jen minulý z posledních 10 domácích ligových duelů

- Brno prohrálo jediný z 6 zápasů letní přípravy, ve 3 z posledních 4 remizovalo

- Slovácko v součtu s finále domácího poháru vyhrálo 4 z posledních 5 soutěžních zápasů

- Slovácko venku v lize naposledy zvítězilo, ale předtím tam 3x za sebou prohrálo

- Slovácko v 8 zápasech letní přípravy neprohrálo (z toho 6 vítězství)

- trenér Brna Dostálek krátce hrával za Slovácko

- Štěrba (Brno) si může připsat 50. ligový start

Baník Ostrava (5.) - Sigma Olomouc (8.)

Výkop: sobota 30. července, 16:00.

Rozhodčí: Proske - Paták, Kotík - Ondráš (video).

Bilance: 54 16-20-18 65:63.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Pokorný, Fleišman - Buchta, Kaloč, Tetour, Kuzmanovič, Šehič - Klíma.

Olomouc: Macík - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Breite, Greššák - Zorvan, Růsek, Navrátil - Chytil.

Absence: Juroška, Lischka, Svozil (všichni zranění), Almási, Boula, Laštůvka, Pojezný (všichni nejistý start) - Košťál (rekonvalescence).

Zajímavosti:

- Ostrava v lize s Olomoucí 8x za sebou neprohrála

- Ostrava doma v lize s Olomoucí 7x po sobě neprohrála

- Ostrava vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů

- Ostrava doma v lize 4x za sebou neprohrála

- Ostrava prohrála jen 2 z 9 přípravných zápasů a v posledních 3 nenašla přemožitele

- Olomouc prohrála jediný z posledních 5 ligových duelů

- Olomouc prohrála jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů

- Olomouc vyhrála jen 2 z 8 přípravných zápasů a v posledních 3 nezvítězila

- Ostravu v lize poprvé po návratu povede trenér Vrba

Trinity Zlín (12.) - FK Mladá Boleslav (7.)

Výkop: sobota 30. července, 16:00.

Rozhodčí: Starý - Horák, Vodrážka - Orel (video).

Bilance: 26 8-3-15 26:45.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák - Dramé, Didiba, Janetzký, Jawo, Čanturišvili - Vukadinovič.

M. Boleslav: Šeda - Látal, Suchý, Šimek, Karafiát - Matějovský, Dancák - Fulnek, Ladra, Skalák - Škoda.

Absence: Fantiš, Hlinka, Hloušek, Tkáč (všichni zranění), Hrubý, Kovinič, Owusu (všichni rekonvalescence) - nikdo.

Zajímavosti:

- M. Boleslav vyhrála poslední 2 vzájemné ligové duely (oba o gól), předtím Zlín v nejvyšší soutěži 3x po sobě neporazila

- M. Boleslav zvítězila ve 2 z posledních 3 ligových zápasů ve Zlíně

- Zlín vyhrál jediný z posledních 9 ligových duelů

- Zlín zvítězil v jediném z posledních 4 domácích ligových utkání

- Zlín prohrál v přípravě jen poslední ze 7 zápasů

- M. Boleslav prohrála jediný z posledních 8 ligových zápasů

- M. Boleslav venku v lize 3x po sobě zvítězila (včetně výhry ve Zlíně)

- M. Boleslav v přípravě prohrála poslední 2 zápasy, ale předtím 6x za sebou nenašla přemožitele

- Jahic (M. Boleslav) slaví v den zápasu 21. narozeniny

- kouč M. Boleslavi Hoftych v minulosti za Zlín hrával a začínal tam trenérskou kariéru

FK Teplice (15.) - Viktoria Plzeň (1.)

Výkop: sobota 30. července, 19:00.

Rozhodčí: Machálek - Caletka, Antoníček - Kocourek (video).

Bilance: 44 12-13-19 50:62.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Knapík, Dramé, Kučera - Hyčka, Mareček, Jukl, Trubač, Vondrášek - Kodad - Ledecký.

Plzeň: Staněk - Holík, Pernica, Kaša, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Pilař - Kliment.

Absence: Hybš (dohoda klubů), Shejbal (zranění) - Čermák, Hranáč (oba zranění).

Zajímavosti:

- Plzeň prohrála jediný z posledních 17 ligových zápasů s Teplicemi a 4x za sebou zvítězila (bez inkasované branky a 3x po sobě 1:0)

- Teplice vyhrály jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů s Plzní

- Teplice se v minulé sezoně zachránily až v baráži, předtím v závěru ligy 5x za sebou nezvítězily

- Teplice naposledy doma porazily v baráži Vlašim, ale předtím tam v lize 3x za sebou nevyhrály

- Teplice vyhrály jen 2 z 6 zápasů letní přípravy a v generálce utrpěly debakl 1:4 na půdě druholigové Dukly

- Plzeň od říjnové porážky na Slavii v lize 22x po sobě neprohrála a v případě bodového zisku v Teplicích překoná klubový rekord

- Plzeň venku v lize 11x za sebou neprohrála

- Plzeň vyhrála oba soutěžní zápasy v nové sezoně, ve 2. předkole Ligy mistrů porazila Helsinky 2:1 venku a 5:0 doma

- Plzeň v přípravě prohrála jediný ze 7 zápasů, ale v posledních 3 nezvítězila

- kouč Plzně Bílek v Teplicích končil s hráčskou kariérou a začínal s trenérskou