Plzeň vyhrála ve šlágru na Spartě 2:1

Praha - Fotbalisté Plzně ve svém prvním utkání po koronavirové pauze zvítězili na Spartě 2:1. Viktorii poslal ve šlágru 25. ligového kola do vedení v 26. minutě Lukáš Kalvach a pojistku přidal krátce po přestávce Jean-David Beauguel. V 87. minutě snížil střídající David Moberg Karlsson. Západočeši vyhráli i šestý jarní soutěžní duel pod trenérem Adriánem Guľou a na vedoucí tým tabulky Slavii z druhého místa dál ztrácejí osm bodů. Sparta v lize už šestkrát po sobě nezvítězila a zůstala devátá.

Na zápas smělo stejně jako na ostatní sportovní akce kvůli opatření proti koronaviru jen 300 osob včetně hráčů, realizačních týmů a rozhodčích. Na rozdíl od některých jiných zápasů kola se na Letné do kvóty nevešli fanoušci, oba kluby však svým příznivcům připravily možnost sledování duelu aspoň v autokinech na Strahově a v Plzni.

Stejně jako v sobotním úvodním utkání restartované sezony mezi Teplicemi a Libercem se domácí klub pokusil oživit atmosféru tím, že do reproduktorů od začátku pustil chorály sparťanských fanoušků. Na jedné ze dvou podélných tribun Letenští umístili velký transparent s nápisem "Jeden za všechny, všichni za Spartu" a pod ním vyvěsili řadu vlajek.

Plzeň od úvodu začala aktivně a vysokým presinkem dostala soupeře pod tlak. Západočeši si díky tomu brzy začali vytvářet šance, především po akcích z levé strany. V sedmé minutě na centr těsně nedosáhli dva hráči.

Ve 12. minutě po dalším centru zleva zblízka překopl branku Čermák a za chvíli bývalý sparťanský záložník v další velké šanci trefil gólmana Heču. V 26. minutě už aktivnější Západočeši vedli. Kalvach dostal ve středu pole plno prostoru, potáhl míč a přízemní střelou k tyči překonal Heču.

Sparta po inkasované brance přidala, dlouho se ale dostávala jen k náznakům. Naopak na druhé straně pálil nebezpečně do boční sítě Kayamba. Pražané si v závěru poločasu vytvořili mírný tlak a také jednu velkou šanci na vyrovnání, nabíhající Vindheim ale v 39. minutě vystřelil vedle.

I do druhé půle vstoupili lépe Západočeši a brzy zvýšili. Kayambova střílená přihrávka prošla až na Kovaříka, který vrátil balon pod sebe a Beauguel jej na začátku 52. minuty s pomocí tyče napálil do sítě.

Vzápětí mohl opařeným domácím zasadit třetí úder aktivní Kayamba, jehož pohotovou ránu zastavilo břevno. V 58. minutě mohl snížit Hancko, ale gólman Hruška jeho pokus vykopl.

Sparťané se snažili závěr zdramatizovat a to se jim povedlo v 87. minutě. Po centru z pravé strany šel Kozák důrazně na hraně faulu do souboje s Hruškou a střídající Karlsson z dorážky snížil. Hosté však už cennou výhru udrželi po šestiminutovém nastavení i Brabcově zákroku ve vápně, po kterém sudí Berka po konzultaci s videorozhodčím penaltu neodpískal.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Samozřejmě bylo to o prvním gólu, komu se ho podaří dát. To se povedlo Plzni a pak mohla hrát více ze zabezpečené obrany na protiútoky. Za stavu 0:1 na konci prvního poločasu jsme měli několik dobrých řešení, střel, standardních situací, ze kterých jsme mohli vyrovnat. Do druhého poločasu jsme šli s deficitem. Pak přišel druhý inkasovaný gól a pak už jsme šli do rizika. Podařilo se nám snížit a měli jsme ještě další možnosti. Rozhodla efektivita, v tom byla Plzeň lepší. Plzeň je silné mužstvo, musíme respektovat její kvalitu. Přesto si myslím, že jsme prohrát nemuseli. I když Plzeň dnes vypadala mnohem organizovaněji než my."

Adrián Guľa (trenér Plzně): "Velmi cenné vítězství, které se zrodilo z mého pohledu po výborném vstupu do zápasu, po aktivní hře. Po nějaké době soutěž startuje, očekávání jsou velká. Kluci v úvodu dominovali, chytili tempo zápasu. Cítili, že soupeř má problém s naší hrou, presinkem, kompaktností. Podařilo se nám soupeře otevřít a důležitým druhým gólem jsme jim odskočili. Přišly situace, kdy Sparta hrála na maximální riziko, ve kterých jsme měli být produktivnější. Měli jsme zápas dříve rozhodnout. Ale je velmi důležité, že jsme takový zápas dohráli do vítězství. Hráli jsme na Spartě, takové zápasy nám dodávají další sílu, sebevědomí do dalších dnů. Kluci odvedli kvalitní týmový výkon a už myslíme na Boleslav. Cítili jsme podporu fanoušků, kteří s námi byli na dálku. Věřím, že je kluci potěšili."