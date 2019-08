Plzeň vyhrála v Příbrami 2:1 a upevnila si druhé místo v lize

Příbram - Fotbalisté Plzně vyhráli v 8. kole první ligy v Příbrami 2:1. Úřadující vicemistr si připsal druhé vítězství v nejvyšší soutěži po sobě a před reprezentační přestávkou si upevnil druhé místo v tabulce. Viktoria ztrácí dva body na Slavii, která má nedělní zápas k dobru.

Hosty poslal v 21. minutě do vedení uzdravený Michael Krmenčík, ve 34. minutě sice srovnal Marko Alvir, ale devět minut před koncem rozhodl Jan Kopic. Domácí dohrávali od 88. minuty bez vyloučeného Jana Rezka. Příbram neporazila Plzeň v lize už 12 utkání po sobě a doma v součtu s baráží utrpěla první prohru po devíti zápasech.

V plzeňské sestavě překvapivě nechyběl útočník Krmenčík, který v minulém kole proti Opavě utrpěl svalové zranění a podle původních prognóz měl být mimo hru několik týdnů. Šestadvacetiletý reprezentant by tak mohl být dodatečně povolaný k nadcházejícím zápasů národního týmu v evropské kvalifikaci v Kosovu a v Černé Hoře, zatím je totiž jen mezi náhradníky.

Jako první zahrozila Příbram. Po spolupráci bývalých plzeňských hráčů hlavičkoval ve třetí minutě Rezek po Zemanově centru nad. V 21. minutě otevřeli skóre hosté. Kopic vysunul kolmicí Řezníka, který přihrál Krmenčíkovi, ten se obtočil kolem obránce a s přispěním domácího Treglera překonal Boháče. Hostující útočník dal svůj pátý soutěžní gól v sezoně.

"Myslím, že jsem venku dlouho nedal gól, takže jsem ho chtěl dát. Řízek mi to dal fantasticky, já jsem to zasekl za patou a prostřelil gólmana. Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli," řekl novinářům Krmenčík. "Třeba budu mít štěstí v příštích zápasech. Dneska bohužel byla smůla," podotkl brankář Boháč.

Viktoria ožila a ihned mohla zvýšit, Limberského střela však skončila těsně vedle. Ve 34. minutě domácí srovnali. Zeman zpracoval vysoký křížný pas, nacentroval a nehlídaný Alvir hlavou nedal šanci bývalému gólmanovi Příbrami Hruškovi. Chorvatský záložník se v české lize trefil podruhé.

"Předvedli jsme velmi kvalitní první půli. Dařilo se nám dobře dostupovat plzeňské hráče, narušovat rozehrávku. Nedostali se moc do kombinace, kterou většinou mužstva přehrávají," řekl příbramský kouč Roman Nádvorník.

Hosté si ještě do pauzy mohli vzít vedení zpět, Řezník ale na zadní tyči Hořavův centr z přímého kopu přeběhl a míč skoro nezasáhl. Západočeši na startu druhé půle soupeře zatlačili a sevřeli ho před jeho vápno. Krmenčík však v 53. minutě hlavičkoval a poté jeho tečovaná střela skončila na vnější části tyče.

Po následném rohu v 64. minutě ve výborné pozici pálil Hořava nad. Domácí držel brankář Boháč. V 72. minutě vyrazil Kalvachovu střelu a chvíli nato vychytal i osamoceného Čermáka.

O pět minut později se Příbram vymanila ze sevření a Škoda dokonce dostal míč do sítě, gól však nemohl platit kvůli ofsajdu. Na opačné straně na Hlouškův pas těsně nedosáhl Chorý, ale v 81. minutě už hosté skórovali. Z rohu vápna napřáhl Kopic a mírným Soldátovou tečí přehodil Boháče.

"Kopic vystřelil, někdo tam dal nohu a přeletělo mě to. Kdyby ta střela prošla normálně, v klidu to chytnu. Takhle to úplně změnilo směr. V takovou chvíli cítí člověk bezmoc. Plzeň si šance vytvořila, ale když chcete v takovém zápase uspět, musíte mít i trochu štěstí. A bohužel jsme ho moc neměli," prohlásil Boháč.

Reálnou naději na zvrat vzalo domácím v 88. minutě vyloučení Rezka po druhé žluté kartě. V nastavení ještě ve velké šanci selhal hostující Chorý.

"Asi jsme měli víc šancí, bohužel jsme je v některých fázích neproměňovali. Ale pak se na druhou stranu k nám přiklonilo ke konci zápasu štěstí a padl tečovaný balon do brány. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, soupeř hrál velmi dobře," uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba.

"V druhé půli se už projevila velká kvalita Plzně, 20 minut nás jednoznačně přehrávali. My jsme se jen zbavovali balonů. Gólman Boháč pochytal asi tři gólové šance, a když už to vypadalo, že to mohlo skončit remízou, tak jsme dostali hloupý gól. Plzeň asi vyhrála zaslouženě, i když já bych si přál remízu po tom vývoji," dodal Nádvorník.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Předvedli jsme velice kvalitní první poločas. Dařilo se nám dobře dostupovat plzeňské hráče, narušovat jim rozehrávku. Nedostali se moc do kombinace, kterou většinou mužstva přehrávají. Dostali jsme se do první gólové šance, ale Rezek ji bohužel neproměnil. Po individuální chybě jsme dostali hloupý gól a tím jsme trochu pustili Plzeň do hry. Po nádherné akci jsme ale dali na 1:1 a první poločas byl naprosto vyrovnaný. V druhé půli se už projevila velká kvalita Plzně, 20 minut nás jednoznačně přehrávali. My jsme se jen zbavovali balonů. Gólman Boháč pochytal asi tři gólové šance, a když už to vypadalo, že to mohlo skončit remízou, tak jsme dostali hloupý gól. Musím se na to ještě podívat, zapadnul nám tam takový zvláštní balon. Mohla být jiná euforie. Kdyby si pět minut předtím pohlídal Škoda ofsajdové postavení, šli bychom do vedení 2:1. Plzeň asi vyhrála zaslouženě, i když já bych si přál remízu po tom vývoji. Jinak musím hráče pochválit."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Viděli jsme zajímavý fotbal. Obě dvě mužstva se snažila hrát ofenzivně, byla spousta šancí. Myslím, že zápas byl nahoru dolů z obou stran. My jsme měli asi víc šancí, bohužel jsme je v některých fázích neproměňovali. Ale pak se na druhou stranu k nám přiklonilo ke konci zápasu štěstí a padl tečovaný balon do brány. Jsem rád, že jsme zápas na horké půdě Příbrami zvládli, soupeř hrál velmi dobře. Nevím, jaká je moje pozice, pro mě je každé vítězství důležité. Měli jsme začátek sezony velice náročný, plus cestování a nebylo to třeba jen dvě hodiny autobusem. Myslím, že jsme dojeli na náročný program, který jsme měli my, Mladá Boleslav a Sparta. To k tomu nepřispělo. V momentě, kdy hrajeme zápas klasicky po týdnu, tak herní projev mužstva je trochu jiný, než když hrajete asi 9 zápasů v 29 dnech. Ten program byl pro nás víceméně smrtelný a bohužel to nedopadlo dobře v pohárech, to beru jako problém. Pro nás jsou poháry strašně důležité, když nepostoupíme do skupiny, v klubu z toho nevládne žádná velká spokojenost."

1. FK Příbram - Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)

Branky: 34. Alvir - 21. Krmenčík, 81. Kopic. Rozhodčí: Franěk - Dobrovolný, Koval - Lerch (video). ŽK: Zeman, Soldát, Rezek, Šimek - Hořava, Čermák, Kalvach, Řezník, Limberský, Hruška. ČK: 88. Rezek. Diváci: 5862.

Sestavy:

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič (89. Dramé) - Alvir, Rezek, Soldát (85. Voltr), Zeman - Polidar - Škoda. Trenér: Nádvorník.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Hořava - Kopic, Čermák (90. Pernica), Kovařík (71. Hloušek) - Krmenčík (79. Chorý). Trenér: Vrba.