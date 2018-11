Ostrava - Fotbalisté Plzně vyhráli ve 14. ligovém kole v Ostravě 1:0 a oplatili soupeři středeční vyřazení v osmifinále domácího poháru. Bojovný zápas rozhodl ve 45. minutě Jan Kopic, v 55. minutě neproměnil domácí Jiří Fleišman penaltu.

Západočeský obhájce titulu zvítězil v lize venku poprvé po třech zápasech, v této sezoně nejvyšší soutěže už poosmé vyhrál 1:0 a vede tabulku o bod před Slavií, která má k dobru nedělní derby na Spartě. Baník prohrál poprvé po pěti kolech, Viktorii v lize nedal gól už 639 minut a může přijít o třetí místo v tabulce.

"První poločas byl z naší strany velmi dobře takticky zvládnutý, měli jsme několik zajímavých situací. Ve druhém už Baník zjednodušil hru a měli jsme dvakrát obrovské štěstí. I my jsme sice mohli reagovat šancí Řezníčka, ale nepovedlo se," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

Oba týmy se musely obejít bez elitních útočníků. Baníku stále chyběl potrestaný Baroš, přibyl také zraněný Diop, Plzni zase scházel nejlepší střelec Krmenčík, kterému kvůli zranění kolena nejspíš skončila sezona. Po více než měsíci nastoupil v lize v základní sestavě hostující Kopic.

Ve skvělé atmosféře na stadionu ve Vítkovicích se hrál bojovný zápas. Plzeň úvodní půlhodinu držela balon a byla nebezpečnější. V osmé minutě po centru šajtlí od Limberského hlavičkoval na zadní tyči Ekpai a jeho zakončení zblokovala obrana na roh. Za necelé tři minuty domácí brankář Laštůvka vyškrábl na roh Čermákovu střelu pod břevno z přímého kopu.

V závěru první půle Slezané přidali, po standardce na chvíli uzamkli soupeře okolo jeho vápna a měli blízko k vedení. Po Šašinkově přízemním centru zakončoval z deseti metrů úplně nehlídaný stoper Šindelář, jeho šanci ale hostující obrana stihla lehce zblokovat a gólman Hruška zasáhl.

"Samozřejmě kdybych šanci proměnil, tak už jsme vedli a do poločasu jsme šli jinak. Takhle bylo všechno úplně naopak, protože se krásně trefil Kopic," uvedl Šindelář.

V poslední minutě úvodního dějství šli do vedení Západočeši. Kopic převzal přihrávku od agilního Limberského a technickou střelu z vleké dálky zakroutil přesně k tyči. Dočkal se první soutěžní trefy v sezoně.

"Obstřelil jsem to dobře. Už jsem si říkal, že bych potřeboval nějaký gól dát. Teď jsem dlouho nehrál, takže lepší návrat jsem si ani nemohl přát," řekl Kopic. "Je to pravák a navedl si z levé strany. Tam to chtělo, aby někdo z hráčů proti němu vystoupil a zmenšil mu prostor," mínil ostravský trenér Bohumil Páník.

Po pauze byl Baník odvážnější a brzy dostal ideální možnost k vyrovnání. Sudí Proske po zhlédnutí videa nařídil za zákrok Hrošovského na Filla penaltu, ale Fleišmana v 55. minutě vychytal brankář Hruška.

"Vůbec jsem se nedíval na gólmana, nechtěl jsem, aby na mně viděl, kam budu kopat. Koukal jsme se na balon, takže jsem neviděl, jestli neudělal úkrok dříve. Bohužel mi to chytil a máme nula bodů dnes," prohlásil Fleišman, který ve středu v poháru penaltu proměnil.

"Poté, jak to kopl ve středu, jsem byl rozhodnutý to risknout a skočit tam znova. Přišlo mi, že to na to místo má nacvičené, tak jsem to tam zkusil," uvedl Hruška.

Vzápětí měla dvě velké šance Plzeň. Kopic však blízka trefil Laštůvku a Řezník z dorážky hlavičkoval úplně mimo prázdnou branku. Po hodině hry se opět blýskl hostující gólman Hruška, který se rychle přesunul a fantastickým zákrokem zasáhl proti Fillově dorážce. Rozhodčí pak ještě kontrolovali, zda míč nepřešel brankovou čáru, ale gól podle nich nepadl.

V 75. minutě udělal při snaze o malou domů obrovskou chybu Řezník, Šašinka vystihl míč, ale v úniku obstřelem minul. O tři minuty později na druhé straně odmítl pojistku Řezníček, který sám před Laštůvkou netrefil balon. V rozkouskovaném závěru už hosté tři body udrželi.

"Samozřejmě jsme jim to chtěli vrátit za pohár. Víme, že v Plzni to byla předehra, ještě tam byly docela velké emoce, o to víc jsme byli nahecovaní. A nakonec se to povedlo," řekl Kopic.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Odehráli jsme výborný zápas po stránce nasazení i hernosti. Plzni jsme se výkonem i šancemi určitě vyrovnali, bohužel jsme z několika příležitostí nedali ani jeden gól. Trochu nás to mrzí, takový je fotbal. Někdy dává, někdy bere. Plzeň vyhrává 1:0, to svědčí o vyspělosti, dovede hrát na hraně. My se to učíme, myslím, že jsme dobrými žáky. Pokud takto budeme hrát, body dělat budeme."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "První poločas byl z naší strany velmi dobře takticky zvládnutý, měli jsme tam několik zajímavých situací. Ve druhém už Baník zjednodušil hru a měli jsme dvakrát obrovské štěstí. I my jsme sice mohli reagovat šancí Řezníčka, ale nepovedlo se. Jsem spokojený s bodovým ziskem. Bodově na tom nejsme špatně. Dnes to byl zajímavý fotbal, je dobře, že se hraje fotbal v takovém prostředí."

Jan Kopic (záložník Plzně): "Snažil jsem se obstřelit hráče, že to z toho spadl takový gól, z toho jsem šťastný. Dobře bylo, že mi to Limba dal, kluci mi tam odtáhli obránce, kteří se zatáhli a já tam měl docela hodně prostoru. Otevřelo se to přede mnou, tak jsem to zkusil. Hezký gól."

Martin Šindelář (obránce Ostravy): "Zahráli jsme dobře, měli šance, byla penalta. Bohužel jsme ji tentokrát neproměnili a pak nás i Plzeň mohla potrestat, ale prázdnou branku minuli. Mohlo to dopadnou ještě jinak. Kdybych já proměnil svou šanci v první půlce, tak už jsme vedli a do poločasu jsme šli jinak, ale bohužel jsem tu šanci neproměnil. Kopic to tak krásně trefil a prohrávali jsme 0:1."

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 45. Kopic. Rozhodčí: Proske - Pospíšil, Flimmel - Zelinka (video). ŽK: J. Šašinka, Stronati - Limberský. Diváci: 12.919.

Ostrava: Laštůvka - Mešaninov (86. Pazdera), Šindelář, Stronati, Fleišman - Jánoš (83. O. Šašinka), Jirásek - Fillo, Hrubý, Holzer - J. Šašinka. Trenér: Páník.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - R. Procházka, Hrošovský - Ekpai (68. Havel), Čermák, Kopic (76. Petržela) - Řezníček (85. Chorý). Trenér: Vrba.