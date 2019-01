Olomouc - Hokejisté Plzně zvítězili ve 35. kole extraligy na ledě Olomouce přesvědčivě 4:0. Škoda bodovala popáté za sebou, z toho čtyřikrát zvítězila, Hanáci naopak prohráli počtvrté v řadě a podruhé za sebou doma neskórovali. Západočeši potvrdili výhru třemi trefami v samém závěru. Gól a nahrávku si připsal útočník Jan Eberle, třetí čisté konto v sezoně vychytal díky 36 zákrokům Dominik Frodl.

Do domácí sestavy se po delší pauze vrátili nejproduktivnější hráč Irgl a kapitán Vyrůbalík, jenže Olomouc už po 34 vteřinách prohrávala, když otevřel skóre po otočce kolem branky Gulaš. Hanáky tento okamžik nabudil a v následujících minutách se do dobrých šancí dostali Knotek a Burian, ale ani jeden z nich nedokázal přesně zakončit.

V průběhu první třetiny mohly padnout také vlastní góly na obou stranách po odrazech od bruslí obránců. Štěstěna ale byla spravedlivá a puk v obou případech zamířil vedle tyče. Minutu před přestávkou při přesilovce Plzně vyrazil do brejku Knotek, ale po nepřesvědčivém zpracování kotouče musel zakončovat v pádu a Frodla překonat nedokázal.

Stejně jako v první třetině se hned v první minutě druhé části do zakončení dostal Gulaš, jenže trefil Lukáše do masky. Pak ujížděl sám na olomouckého brankáře v oslabení Straka. Ani on ale nebyl úspěšný, protože vůbec netrefil branku. Skvělým zákrokem se jen o malou chvíli později prezentoval Lukáš, který nejdříve přečetl Kracíkovu kličku a následně i vsedě vychytal střelu od modré čáry. Olomouc se dostala do dobrých střeleckých pozic z vrcholku kruhů pro vhazování. Přestože náznaků šancí bylo ještě několik, druhá třetina žádnou další branku nepřinesla.

Ve třetím dějství se Plzeň dostala do několika závarů před Lukášem při přesilových hrách. Přestože bylo v brankovišti domácího brankáře pořádně rušno, stav se neměnil. Olomouc se do šance dostala zásluhou Irgla a jeho střely z úhlu. Frodlovi sice vypadl puk do brankoviště, ale tam nebyl na dorážku nikdo z olomouckých hráčů.

Dobrou hru Hanáků v oslabení potvrdila také situace, kdy na Frodla ujížděl osamocený Knotek. Brankář Plzně byl však opět bezchybný. Ve stejné přesilové hře se blýskl i jeho protějšek Lukáš, který zasáhl proti střele Kováře, kterou před ním ještě nebezpečně tečoval Gulaš.

Plzeň o svém vítězství definitivně rozhodla v posledních pěti minutách. O druhou trefu se postaral Němec, který se šikovně protáhl před branku a prostrčil Lukášovi puk mezi betony. Vzápětí se po nahrávce exolomouckého Eberleho prosadil Kodýtek. Sám Eberle pak po přečíslení skóre uzavřel.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dnes bylo na výborné úrovni pouze naše oslabení. Utkání velmi ovlivnil první gól, který jsme dostali po hrubé chybě. Jsou to laciné chyby, které nás pak stojí body nejen tady, ale i na hřištích soupeřů. Je to už druhý domácí zápas, kdy jsme nevstřelili gól. A když nevstřelíte branku, nemůžete počítat s bodovým ziskem. Musíme se vrátit k poctivému jednoduchému hokeji, jinak budeme prohrávat. Nechtěl bych se do toho moc zamotávat, protože se mi utkání hodnotí velmi špatně. Nicméně musím pogratulovat soupeři, který zaslouženě získal tři body."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Podařil se nám vstup do utkání a Milan Gulaš hned dal gól. Tím jsme se trochu uklidnili, ale zároveň před námi bylo celých 60 minut. Bylo to urputné utkání nahoru dolů, šance se přelévaly na obou stranách. Jsou to důležité a cenné tři body, z Olomouce si jich velmi vážím. Zároveň je pořád na čem pracovat. Především individuální výkony ještě nejsou optimální, ale oproti minulému zápasu se to radikálně zlepšilo. Také musíme zapracovat na přesilovkách, které nám dnes vůbec nefungovaly a mohly nás stát zápas, protože Olomouc nám tam párkrát ujela. Samozřejmě jsme rádi za tři body, které nám teď v tabulce pomůžou."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 1. Gulaš (D. Kindl, Jan Kovář), 55. V. Němec, 57. Kodýtek (Eberle), 59. Eberle. Rozhodčí: Úlehla, Hribik - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 3953.

Olomouc: Lukáš - Staněk, Jaroměřský, J. Galvas, Ondrušek, Švrček, Rutar, Vyrůbalík - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - V. Tomeček, Kolouch, Holec - B. Mráz, Skladaný, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, Allen, N. Jones, Kaňák, Vráblík, Kvasnička - Gulaš, Jan Kovář, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, Kracík, V. Němec - Kantner, Preisinger, Pour. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, Špaček a Pejchar.