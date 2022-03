Plzeň vyhrála v Mladé Boleslavi 1:0 a vynutila si rozhodující zápas

Předkolo play off hokejové extraligy - 4. zápas: BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, 15. března 2022 v Mladé Boleslavi.Mário Lunter (druhý zleva) z Mladé Boleslavi a Vojtěch Budík a brankář Miroslav Svoboda oba z Plzně.

Mladá Boleslav - Hokejisté Plzně zvítězili ve čtvrtém utkání série předkola play off extraligy na ledě Mladé Boleslavi 1:0, vyrovnali na 2:2 na zápasy a vynutili si tak pátý zápas. Stačil jim k tomu jediný gól, který vstřelil už v čase 3:45 útočník Jan Dufek. Čisté konto vychytal brankář Miroslav Svoboda. Rozhodující bitva o postup do čtvrtfinále se odehraje ve čtvrtek na západě Čech.

Hned od úvodního vhazování bylo zřejmé, že diváci uvidí hodně tuhou bitvu a tvrdý boj o každý centimetr ledu. Domácí měli brzy slibnou šanci, jenže Bičevskis netrefil z prostoru mezi kruhy ideálně. I v dalších minutách se hrálo více před brankovištěm gólmana Svobody, který oproti pondělnímu třetímu utkání nahradil Pavláta.

Ve čtvrté minutě však zčistajasna udeřili hosté. Jako klíčové se ukázalo, že Blomstrand udržel kotouč u hrazení, když ho ostatní ztratili z dohledu, posunul ho rozjetému Bulířovi, jenž ukázal výborný přehled a našel z otočky Dufka, který sám proti Krošeljovi nezaváhal a prostřelil ho mezi betony.

Další výraznější šance přinesla polovina třetiny. Budík ostrou ranou prověřil Krošeljovu pozornost, na druhé straně ihned zahrozil Lunter, dostal se i k bekhendové dorážce, ale zamířil těsně vedle. V 16. minutě se poprvé vylučovalo, Bruslařský klub si ale v přesilovce příliš nevěděl rady.

Druhou třetinu začali Plzeňští na výbornou a domácí tým přehrávali několik minut tak, jak kdyby měli výhodu přesilové hry. Ta nakonec skutečně přišla v končící 24. minutě po Pláňkově faulu, když krátce předtím nevyužil šanci na vyrovnání Kelemen, ale Indiánům se v ní vůbec nevedlo. Měli naopak pořádnou porci štěstí, když pohotově pálil Šťastný a zazvonil na pravou tyčku za Svobodovými zády.

Ve 32. minutě scházely Mladoboleslavským znovu jen centimetry k vyrovnávací trefě: zblízka tečující Najman orazítkoval pro změnu horní tyčku. O chvilku později se provinil proti pravidlům Mertl, jenž se vrátil do sestavy Západočechů po disciplinárním trestu, hosté však těžké chvilky přestáli bez úhony. Ve 36. minutě divákům zatrnulo, když se tlačil do koncovky Kantner, tvrdě narazil do zadního hrazení a zůstal ležet na ledě, ale po chvilce odjel sám na střídačku.

Hned na začátku třetí části musel po faulu pykat Pýcha, ale Plzeňští se v početní výhodě neprosadili. V dalším průběhu už se pak zaměřili především na pečlivé bránění těsného vedení, k čemuž jim velkou měrou pomáhal výborně chytající Svoboda, který nastoupil poprvé v letošních vyřazovacích bojích. V polovině třetiny si na něho nepřišli ani Kelemen se Šťastným. Plzeň pak zvládla na výbornou i samotný závěr, když dlouho nepustila domácí ani k power play.

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 4. Dufek (Bulíř, Blomstrand). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) - Gerát, Ganger. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 2722. Stav série: 2:2.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Kotala, Kantner - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - Eberle, Bičevskis, Grim. Trenér: R. Rulík.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Malák, Graňák, Kvasnička, Budík, Hamšík - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Dufek, Bulíř, Blomstrand - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý - A. Dvořák, G. Thorell, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.