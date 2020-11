Plzeň vyhrála v Litvínově, Sparta deklasovala Pardubice

Utkání 4. kola hokejové extraligy: HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, 7. listopadu 2020 v Litvínově. Hokejisté nastupují do utkání.

Utkání 4. kola hokejové extraligy: HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, 7. listopadu 2020 v Litvínově. Hokejisté nastupují do utkání. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Hokejisté Plzně vyhráli při restartu extraligy po téměř měsíční pauze, kterou způsobila vládní opatření proti šíření koronaviru, v dohrávce 4. kola v Litvínově 4:1 a vedou v neúplné tabulce o tři body před Spartou. Pražané doma v duelu 5. kola deklasovali Pardubice 7:1.

Neporažený zůstává i po svém třetím utkání v sezoně Třinec, který zdolal v zápase 14. kola Kometu Brno 4:3 v prodloužení. Na první výhru čeká stále nováček Motor České Budějovice, jenž podlehl v dohrávce 4. kola na vlastním ledě Karlovým Varům 4:5.

Nejvyšší soutěž se po pátečním udělení výjimky od ministerstva zdravotnictví hrála poprvé od 11. října.

Plzeň dosáhla na páté vítězství za sebou a také posedmé v sezoně bodovala. Dva góly vstřelil útočník Tomáš Mertl. Litvínov se prosadil až v samém závěru za stavu 0:4 a po čtvrtém utkání bez bodového zisku uzavírá tabulku.

Sparta oslavila už čtvrtou výhru za sebou. Dvěma góly se pod ni podepsali Andrej Kudrna a Robert Říčka, tři asistence si připsal Lukáš Pech. Předposlední pardubické Dynamo má z pěti zápasů jen dva body za jedinou výhru.

"Dochází mi trpělivost. Dneska jsme to odevzdali bez boje a to se neslučuje s vizí nového Dynama. Tým musíme doplnit a postupně celý přebudovat. Je to nevyhnutelné a čeká nás hodně práce," uvedl na twitteru nový majitel pardubického klubu Petr Dědek.

Třinec si proti Brně v rozmezí 27. až 33. minuty vypracoval třígólový náskok, Kometa ale ještě v prostřední třetině snížila na rozdíl jedné branky a Tomáš Vincour svým druhým gólem v utkání vyrovnal v čase 59:51. Zápas rozhodl po 72 sekundách nastavení Matěj Stránský.

Motor České Budějovice ani v šestém utkání v sezoně po návratu mezi elitu po sedmi letech nevyhrál. Sice dvakrát vedl, ale o konečný obrat se postarali během 80 sekund v 55. a 56. minutě Jakub Lauko s Petrem Koblasou.

Statistiky sobotních zápasů:

--------

Dohrávky 4. kola:

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 59. Cibulskis (Gerhát) - 19. Mertl, 27. Kodýtek (Eberle), 32. Mertl (Gulaš), 46. P. Musil (V. Lang). Rozhodčí: Kika, Micka - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Bez diváků.

Madeta Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 4:5 (1:2, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 18. Karabáček (D. Voženílek), 26. Martin Novák (R. Přikryl, M. Beránek), 30. Christov (Prokeš), 49. M. Beránek (Martin Novák, Plášil) - 15. Vondráček (Hladonik), 19. Černoch (Lauko, Šenkeřík), 45. Flek (Lauko, Plutnar), 55. Lauko (T. Mikúš), 56. Koblasa (Kohout). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

Dohrávka 5. kola:

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 7:1 (0:0, 4:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 23. A. Kudrna (Pech, Buchtele), 29. Buchtele (Pech, M. Forman), 34. D. Vitouch, 35. A. Kudrna (Pech, Košťálek), 42. Říčka (T. Pavelka), 47. Zikmund, 54. Říčka (Tomášek, M. Jandus) - 26. Paulovič (Svačina, Poulíček). Rozhodčí: Úlehla, Hejduk - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 2:1. Bez diváků.

Dohrávka 14. kola:

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:3 v prodl. (0:0, 3:2, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Chmielewski (Kundrátek, Jaroměřský), 31. P. Vrána (D. Musil, M. Stránský), 33. F. Zadina, 62. M. Stránský (F. Zadina, Gernát) - 37. Střondala (Plášek, F. Král), 38. Vincour (Zatovič, O. Němec), 60. Vincour (J. Zbořil, Klepiš). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Bez diváků.

Tabulka:

1. Plzeň 7 5 1 1 0 31:18 18 2. Sparta Praha 8 5 0 0 3 26:16 15 3. Hradec Králové 5 4 1 0 0 22:9 14 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. Karlovy Vary 5 3 0 0 2 15:16 9 6. Třinec 3 2 1 0 0 15:8 8 7. Mladá Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Brno 3 0 1 1 1 10:14 3 11. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 12. České Budějovice 6 0 0 2 4 14:26 2 13. Pardubice 5 0 1 0 4 7:21 2 14. Litvínov 4 0 0 0 4 7:17 0

Další program:

--------

Pondělí 9. listopadu - 15. kolo:

15:00 PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha (vzájemný zápas v této sezoně: 0:3; O2 TV Sport),

17:20 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc (4:1; ČT Sport),

17:30 Madeta Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav (2:5), HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec (2:5), HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové,

18:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov,

19:20 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice (2:3 v prodl.; ČT Sport).