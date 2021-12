Plzeň vyhrála v Karviné 1:0 a v lize přezimuje na druhém místě

Karviná - Fotbalisté Plzně zvítězili v 19. kole první ligy v Karviné 1:0. O jedinou branku utkání se postaral ve 45. minutě obránce Milan Havel. Viktoria v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou vyhrála a přezimuje na druhém místě tabulky. Západočeši se bodově dotáhli na vedoucí Slavii, která má však výrazně lepší skóre a nedělní zápas v Ostravě k dobru. Karviná v nejvyšší soutěži nezvítězila už 20 utkání za sebou, zůstává jediným týmem v ligové sezoně bez výhry a přezimuje s pouhými pěti body na poslední příčce.

Plzeň se musela v utkání obejít bez nejlepšího ligového střelce Beauguela, který nemohl nastoupit kvůli trestu po čtyřech žlutých kartách. Trenér Viktorie Bílek upřednostnil od úvodních minut v útoku Šulce před lehce zraněným Chorým, jenž začal na lavičce.

Dvacetiletý Šulc se mohl kouči odvděčit už v páté minutě, kdy se po jeho hlavičkovém přiťuknutí dostal do rychlého úniku Sýkora. Toho však vychytal pohotovým zákrokem brankář Ciupa. Viktoria pak sice držela míč, proti koncentrované obraně domácích se ale těžko prosazovala. Karviná zahrozila po půl hodině hry, jenže Mikušova hlavička letěla mimo.

Když už se zdálo, že oba týmy odejdou do kabin smírně, sklepl ve 45. minutě Sýkora míč na pronikajícího Havla a ten nedal přesnou ranou do pravého horního rohu Ciupovi šanci. Levý obránce Viktorie skóroval podruhé v tomto ligovém ročníku.

Karviná se po přestávce snažila soupeře zatlačit. Hned v úvodu druhé půle si naběhl na Qoseho přímý kop Buchta, v pádu však branku přestřelil. Na druhé straně mohl pro změnu udeřit Mosquera, ale jeho ránu vyrazil Ciupa na roh.

Domácí byli blízko vyrovnání po hodině hry, kdy se po rychlém brejku opřel do míče Qose. Střela albánského záložníka ovšem zamířila těsně nad břevno. Přestože se Plzni nepodařilo přidat pojišťující druhou branku, závěr utkání si již pohlídala. Proti pokusům střídajícího Durosinmiho a Svobody pak zasáhl spolehlivý gólman Staněk a udržel posedmé v této ligové sezoně čisté konto.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "V závěru sezony nám chybí asi čtyři nebo pět hráčů základní sestavy, takže to byla výborná prověrka pro další kluky, abychom je viděli v akci. Myslím, že výkon nebyl z naší strany špatný. V první půli jsme byli málo odvážní, ale ve druhé části jsme měli dobré standardky, které jsme bohužel nedohráli. Následně přišla také pěkná střela Qoseho, jen měla jít do brány. Trochu jsme Plzeň pocukali a v závěru si vytvořili tlak. Myslím, že dnešní utkání bylo hrané až do konce na maximum a hráči odevzdali vše, co v nich bylo."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Věděli jsme, že utkání na hřišti Karviné bude těžké. Sparta zde vyhrála 2:1, Slavia remizovala a další výborné utkání sehráli domácí také s Baníkem. Jsme tedy moc rádi, že se nám tu podařilo zvítězit. První půle byla z naší strany velmi slušná. Dobře jsme kombinovali a soupeře do ničeho nepustili. Hráli jsme sice bez hrotového útočníka, protože Beauguel měl žluté karty a Chorý v týdnu netrénoval, Šulc si ale počínal na jejich místě dobře. Ve druhé půli Karviná hru zjednodušila, dávala dopředu nakopávané míče, takže jsme se trochu dostali pod tlak. Ale zvládli jsme to a jsme o to šťastnější, že jsme vyhráli."