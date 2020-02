Plzeň vyhrála v Jablonci 2:1 a upevnila si druhé místo v tabulce

Jablonec - Fotbalisté Plzně zvítězili ve 23. kole první ligy v Jablonci 2:1. Západočeši rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Aleš Čermák a Jean-David Beauguel, hned po změně stran snížil Dominik Pleštil. Viktoria vyhrála i třetí jarní zápas pod vedením slovenského trenéra Adriána Guľy a pojistila si druhé místo v tabulce. Na třetí Severočechy má Plzeň už osmibodový náskok, na vedoucí Slavii ztrácí 10 bodů. Červenobílí ale mají k dobru nedělní utkání na Slovácku.

Jablonec nastoupil oslaben o potrestaného Kroba, na levý kraj obrany se tak zatáhl Sýkora a do základní sestavy se dostal Pleštil. Za Plzeň poprvé na jaře hrál uzdravený Čermák, na pravé straně defenzivy pak místo Řezníka naskočil Havel.

Na těžkém a měkkém terénu se hrál dobrý fotbal. Jako první zahrozil Beauguel, který v páté minutě trefil boční síť. Na opačné straně vystřelil Kubista a radost z třetího jarního gólu mu pokazil brankář Hruška.

V polovině úvodního dějství hosté otevřeli skóre. Čermák si navedl míč a z hranice vápna technickou střelou k tyči překonal Hrubého. Při návratu do sestavy si připsal druhý gól v ligové sezoně.

V 28. minutě Limberský špatnou malou domů zaskočil Hrušku, který v poslední chvíli ve skluzu odvrátil před Doležal. Poté hostující gólman s problémy vyrazil přízemní pokus Pilíka z přímého kopu.

Čtyři minuty před pauzou si Viktoria pojistila vedení. Čermák chytrou patičkou vysunul Beauguela, kterého domácí nedokázali vystavit do ofsajdu a francouzský útočník sám před Hrubým nezaváhal.

Do druhé půle vstoupili domácí aktivně a hned po 25 sekundách snížili. Po Kubistově centru z levé strany se zblízka prosadil Pleštil a dal svůj druhý gól v ligové kariéře.

Jablonec ožil a Doležalovu střelu v poslední chvíli zblokovala obrana. Na opačné straně po centru hlavičkoval nad v dobré pozici Hejda. Na poslední půlhodinu naskočil za Jablonec poprvé na jaře uzdravený Matoušek.

V 67. minutě si Kovařík obhodil Holíka, ale vypálil nad. Pak domácí podržel Hrubý, který vyrazil Havlův pokus, a Beauguelův gól neplatil kvůli ofsajdu. Západočechy nakonec zahozené šance málem stály vítězství, Doležal ale ve velké šanci zblízka hlavičkoval jen do brankáře. V nastavení pak další možnost na poslední chvíli odvrátila hostující defenziva.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem zklamaný, že jsme prohráli. Vstoupili jsme do zápasu poměrně slušně, měli jsme velkou šanci Kubistou. Šel sám na bránu, bohužel neproměnil. Pak jsme inkasovali ze dvou situací, kdy jsme byli v dostatečném počtu vzadu. Ani to nebyly nějaké vyložené šance. U prvního gólu jsme nevystoupili na Čermáka, při druhém gólu to tam prostrčili patou, Beauguel tam zůstal sám. Takhle velké chyby prostě velký tým potrestá, Plzeň je v tomhle zkušená. Do druhého poločasu jsme vstoupili s něčím podobným jako se Spartou, kdy jsme prohrávali 0:2. Po přestávce jsme hráli velmi dobře, Plzeň jsme zatlačili. Rozhodly brankové příležitosti, my jsme dvě stoprocentní neproměnili - Doležalem a Chramostou. Když proti Plzni takové šance neproměníte, je to strašně těžké. V druhém poločase jsme byli aktivnější, lepší, za druhý poločas bychom si remízu zasloužili. Prohráli jsme, ale se vztyčenou hlavou. Odstup se zvětšil na osm bodů, ale máme ještě sedm kol základní části a nadstavbu."

Adrián Guľa (trenér Plzně): "Velmi náročný terén, ale atraktivní zápas. Na to, jak byl náročný terén, se hrál hodně slušný zápas. V prvním poločase jsme byli lepší, produktivnější i konstruktivnější. Šli jsme do dvougólového vedení, ale věděli jsme, že soupeř má svou sílu. To se potvrdilo v druhém poločase, kdy se hned z první akce dostal na kontakt. Potom byl zápas otevřený. Pro nás bylo důležité, že jsme byli stabilní v defenzivě s velmi silným Hruškou v bráně. Z mého pohledu jsme měli být efektivnější v otevřených možnostech, které tam vznikly. Měli jsme zápas uzavřít. Takhle to bylo stále otevřené do poslední chvíle. Pomohli jsme si třetím stoperem, kluci to uhráli týmovostí, soudržností. Je to cenné vítězství. Víme, že to byl podstatný zápas. Byl se soupeřem, který byl v tabulce u nás. Bylo velmi důležité, že jsme venku dokázali vyhrát. Věřím, že nám to dodá další sebevědomí. Vstup do jara byl důležitý."

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 1:2 (0:2)

Branky: 46. Pleštil - 23. Čermák, 41. Beauguel. Rozhodčí: Rejžek - Kříž, Myška - Královec (video). ŽK: Kubista, Pleštil - Kopic, Beauguel, Havel. Diváci: 2817.

Jablonec: Hrubý - Holík (84. Hämäläinen), Jugas, Plechatý, Sýkora - Hübschman - Pleštil (77. Chramosta), Kubista, Považanec, Pilík (61. Matoušek) - Doležal. Trenér: Rada.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák (88. Hubník) - Kopic (54. Mihálik), Beauguel, Kovařík (90.+5 Kayamba). Trenér: Guľa.