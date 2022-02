Plzeň vyhrála v Českých Budějovicích a vede neúplnou ligovou tabulku

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic prohráli ve 22. kole první ligy s Plzní 0:1. Jediný gól vstřelil v 75. minutě hlavou Pavel Bucha. Viktoria pošesté z posledních sedmi kol zvítězila a vede neúplnou tabulku o tři body před Slavií, která má nedělní utkání s Bohemians 1905 k dobru. Dynamo po čtyřech ligových zápasech nebodovalo a je sedmé.

Jihočeši, jimž v základní sestavě chyběl Mihálik, který je v klubu na hostování z Plzně, bylo v prvním poločase nebezpečnější. Dvě nadějné příležitosti ke skórování měl Škoda. Nejprve v 10. minutě po přihrávce Brandnera neprostřelil plzeňského brankáře Staňka. Ještě blíže ke gólu byl českobudějovický hráč ve 26. minutě, když se ze zhruba 25 metrů opřel do míče a trefil břevno.

Zatímco v první části byla Plzeň takřka neviditelná směrem dopředu, po přestávce hosté v ofenzivě výrazně přidali. V 64. minutě měl velkou příležitost Sýkora, ale v koncovce si nepočínal ideálně.

Viktoria mohla slavit až v 75. minutě. Mosquera z levé strany přesně odcentroval na Buchu, jehož hlavička se od tyče odrazila za záda českobudějovického brankáře Vorla. Záložník Viktorie skóroval podruhé v ligové sezoně.

Druhý gól mohl v 83. minutě přidat Kopic, ale dlouho s koncovkou čekal a ideální moment pro střelu prováhal. V nastaveném čase pak mohl vyrovnat domácí Tolno, ale Staněk proti jeho střele předvedl pohotový zákrok.

Plzeň zvítězila podesáté z posledních 11 vzájemných ligových duelů. Jihočeši naopak doma v nejvyšší soutěži poprvé po sedmi zápasech nebodovali.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Z výsledku jsem zklamaný, ale výkonem jsme přispěli k dobrému fotbalu. Nedokázali jsme v prvním poločase proměnit šance, jednou nám to padlo na břevno. Ve druhé půle byla Plzeň lepší a opět prokázala, proč vede ligu. Měla jednu šanci a dokázala ji proměnit. Plzeň podržel brankář Jindřich Staněk. Mám ho rád, hodně nám tady před časem pomohl a musím říct, že udělal velký progres. Nechci se vymlouvat, ale chyběli nám tři hráči - Mihálik, Hora, Čolič, kteří by jinak byli v základní sestavě. Mrzí mě, že jsme před jediným gólem špatně řešili situaci, která tomu předcházela. Pak už to Bucha pěkně trefil hlavou."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Cesta ke třem bodům byla nesmírně náročná. Věděli jsme, že domácí jsou na svém hřišti nepříjemní a to se potvrdilo. Hlavně v prvním poločase byli lepší, měli lepší pohyb a my jsme navíc měli několik laciných ztrát ve středu pole. Po přestávce se to z naší strany zlepšilo a hodně nás v závěru při velké šanci domácích podržel brankář Jindřich Staněk. Nedařilo se nám, jak bychom si představovali. Byl to těžký zápas, není jednoduché tady uhrát tři body."

Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 75. Bucha. Rozhodčí: Klíma - Váňa, Slavíček - Julínek (video). ŽK: Novák, Hellebrand - Kalvach, Holík. Diváci: 3287 (omezený počet).

Č. Budějovice: Vorel - Novák (88. Hais), L. Havel, Králik, Skovajsa - Čavoš (80. Vais), Valenta - Van Buren, Škoda, Mršič (80. Tolno) - Brandner (66. Hellebrand). Trenér: Horejš.

Plzeň: Staněk - M. Havel, Kaša, Hejda, Sýkora (90. Káčer) - Bucha, Kalvach - Kopic (90. Potočný), Čermák (46. Holík), Mosquera - Chorý (75. Beauguel). Trenér: Bílek.