Plzeň vyhrála v Budějovicích 4:3 v prodloužení, za Motor dal Vondrka hattrick

České Budějovice - Hokejisté Plzně vyhráli v 6. kole extraligy v Českých Budějovicích 4:3 v prodloužení a radovali se v šestém utkání v sezoně z teprve druhé výhry. Rozhodl o tom po 13 sekundách prodloužení Petr Kodýtek. Za Motor dal všechny tři branky Michal Vondrka, který si připsal šestý hattrick v domácí nejvyšší soutěži.

Zápasu předcházela minuta ticha za tragicky zesnulého bývalého obránce Motoru Tomáše Prokopa. Dres Motoru poprvé oblékl kanadský obránce Stuart Percy a místo v sestavě nezbylo na Ondřeje Slováčka.

Brzy po zahájení putoval na trestnou lavici českobudějovický obránce Štich a domácí museli přetrpět drtivý soupeřův zámek, z něhož se šťastně vymanili teprve pár vteřin před koncem oslabení. Naopak se jim vůbec nedařilo ve dvou přesilovkách, které jim v krátkém časovém rozmezí nabídl plzeňský bek Graňák.

Obrovskou šanci měl ve 14. minutě jeho spoluhráč Jiříček, který však zblízka nevyzrál na pozorného Hrachovinu. Nedlouho před první přestávkou mohl otevřít skóre domácí Valský, ale neprosadil se u pravé tyčky.

V úvodu druhého dějství Západočeši vyhráli buly po Hrachovinově levici a Jiříček střelou po ledě od modré čáry otevřel skóre. České Budějovice rychle oplatily stejnou mincí. V přesilovce získaly buly po Pavlátově pravici a Vondrka vyrovnal bombou od modré čáry. Stejný hráč zakrátko předvedl účinný forčeking, vypíchl hostům kotouč a razantním nápřahem otočil stav. Skóroval dvakrát v rozmezí 67 vteřin.

Hosté potom hráli tři přesilovky za sebou a využili tu poslední zásluhou Blomstranda, jenž se trefil švihem z pravého kruhu. Obrat ve prospěch Plzně zařídil Martin Lang, jenž v přečíslení dvou na jednoho zvolil místo přihrávky překvapivou střelu.

Krátce po Čerešňákově návratu z trestné lavice měl vyrovnání na holi Valský, ale skóre se nezměnilo ani po následné Piskáčkově střele. V šanci se ocitl také Gulaš. Prosadil se teprve Vondrka, jenž zblízka zametl odražený puk za Pavlátova záda a završil hattrick.

V 46. minutě po zásahu kotoučem do hlavy opustil předčasně kluziště plzeňský Budík. Pokračoval tlak domácích, ale hosté hrozili z brejků. Při jednom z nich Blomstrand zblízka netrefil odkrytou branku. Čtvrtý gól mohl z otočky přidat Vondrka, obrovskou šanci poté nevyužil Gulaš. V závěru základní hrací doby byla nebezpečnější Plzeň, ale zápas nakonec zamířil do prodloužení, ve kterém rozhodl z pozice mezi kruhy Kodýtek.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Plzeň bruslila, makala a trochu nás přetlačila bojovností. V prodloužení to je vabank. Kanaďan Percy se aklimatizuje a sžívá se systémem i spoluhráči. Doufám, že mu to bude trvat co nejkratší dobu."

Miloš Říha mladší (Plzeň): "Po psychické stránce to byl pro nás strašně těžký večer. Ztratili jsme předtím dvě dobře rozehraná utkání a to nás poznamenalo v úvodu. Potom jsme parádně sehráli oslabení a to nás dostalo do zápasu. Získali jsme vedení, měli lepší pohyb, ale po vyrovnání domácích jsme znervózněli a po chybě znovu inkasovali. Po dvou třetinách jsme zaslouženě vedli, ale začátek třetí byl z naší strany zbytečně ustrašený. Jsme rádi, že se nakonec přiklonilo k nám štěstí."