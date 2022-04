Plzeň vyhrála v Boleslavi a na Slavii před nadstavbou ztrácí bod

Mladá Boleslav - Fotbalisté Plzně zvítězili v závěrečném 30. kole základní části první ligy v Mladé Boleslavi 2:0 a do nadstavbové skupiny o titul vstoupí z druhého místa s jednobodovou ztrátou na vedoucí Slavii. Západočechy poslal do vedení už ve třetí minutě Milan Havel a pojistku přidal v 84. minutě Jan Kopic. Středočeši zakončili základní část na sedmé příčce a čeká je skupina o umístění, v níž se představí týmy na sedmém až desátém místě.

"Sehráli jsme když ne nejlepší, tak jeden z nejlepších zápasů venku. Od začátku jsme měli hru pod kontrolou, dobře jsme kombinovali, drželi jsme míč. Soupeře jsme k ničemu nepustili, hráči odvedli stoprocentní práci," pochvaloval si na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

V základní sestavě Viktorie chyběl po dvou měsících nejlepší střelec Beauguel, jeho místo na hrotu útoku zaujal autor pěti jarních gólů Chorý. Mladoboleslavský kouč Pavel Hoftych překvapil nasazením norského defenzivního záložníka s bosenskými kořeny Jahiče, který zatím sbíral starty pouze za třetiligový B-tým.

Plzeň poslal brzy do vedení Havel, který si naskočil na zadní tyči na Kalvachův centr a hlavou si připsal čtvrtý gól v ligové sezoně. "Přihodilo se to rychle, krásný začátek. Přišel výborný balon od Kalviho, takže jeho práce. Jsem rád, že to pomohlo k bodům. Lepší než v minulém kole, kdy jsem si dal vlastní gól," řekl Havel.

Viktoria kontrolovala hru a ještě do poločasu mohla přidat další branky, domácí ale několikrát podržel Šeda. Šestatřicetiletý gólman zneškodnil prudké střely Kopice a Mosquery a krátce před pauzou si poradil i s Kalvachovým technickým obstřelem.

Mladoboleslavští dokázali Plzeň na podzim doma vyřadit z poháru, dnes ale nebyli směrem dopředu vůbec nebezpeční a na Staňka vyslali jen dvě střely. Neprosadil se ani záložník Douděra, jenž skóroval v posledních pěti zápasech.

"Dobře byl pokrytý Marek Matějovský, soupeř na něj vytvářel tlak, aby se nedostal ke svým finálním a předfinálním přihrávkám. Kvůli tomu byli odříznutí krajní hráči Douděra s Ewertonem. Na to, abychom vyrovnali nebo otočili výsledek, jsme dnes neměli," uznal Hoftych.

V 83. minutě dopravil míč do sítě střídající Mašek, v souboji s hostujícím gólmanem Staňkem si ale pomohl faulem. Z protiútoku naopak pojistil vítězství favorita Kopic po asistenci střídajícího Beauguela. Viktoria už 17 kol po sobě bodovala.

Plzeň bude v pětikolové nadstavbě nadále dotahovat těsný náskok vedoucí Slavie, která si vítězstvím v základní části zajistila výhodu domácího prostředí s největšími konkurenty i lepší pomocné kritérium v případě rovnosti bodů. Viktoria bude mít stejnou výhodu v boji o druhé místo, po porážce Sparty 0:2 v Olomouci navíc navýšila svůj náskok na Pražany na šest bodů. Plzeň vstoupí do nadstavby v neděli doma proti Slovácku.

Mladou Boleslav čeká ve stejný den úvodní duel dvojzápasu semifinále skupiny o umístění proti Českým Budějovicím. Vítěz se utká ve finále s lepším z dvojice Liberec - Olomouc o finanční prémii a lepší nasazení v příští sezoně domácího poháru.

"Chceme postoupit přes první dvojzápas, abychom si prodloužili sezonu o další dvě kvalitní utkání. I proto, že před letní přípravou chceme vidět některé další hráče v zápasech. Šanci dostanou i mladší hráči a ti, kteří jsou na hraně prvního týmu. Rozhodně s tím ale nebudeme dělat žádné harakiri," řekl Hoftych.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Plzeň hraje o titul, v tuhle chvíli má asi větší drajv. Rozhodly rychle inkasovaný gól, kvalita soupeře a také některé změny v sestavě, které jsme museli udělat. Dnes byl dobře pokrytý Marek Matějovský, soupeř na něj vytvářel tlak, aby se nedostal ke svým finálním a předfinálním přihrávkám. Kvůli tomu byli odříznutí krajní hráči Douděra s Ewertonem. Plzeň dobře věděla, kde jí můžeme vytvořit v ofenzivě problémy. Na to, abychom vyrovnali nebo otočili výsledek, jsme dnes neměli. Ve skupině o umístění bychom chtěli postoupit přes první dvojzápas, abychom si prodloužili sezonu o další dvě kvalitní utkání. I proto, že před letní přípravou chceme vidět některé další hráče v zápasech. Šanci dostanou i mladší hráči a ti, kteří jsou na hraně prvního týmu. Rozhodně s tím ale nebudeme dělat žádné harakiri."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Na podzim jsme tu prohráli s Hradcem i Boleslaví a osobně jsem v hlavě trochu měl, že se nám tady tolik nedařilo. Dnes jsme ale sehráli když ne nejlepší, tak jeden z nejlepších zápasů venku. Od začátku jsme měli hru pod kontrolou, dobře jsme kombinovali, drželi jsme míč. Soupeře jsme k ničemu nepustili, takže můžeme být jenom spokojeni. Hráči odvedli stoprocentní práci. Zaprvé jsem rád, že jsme zvládli naše utkání, ale ztráta Sparty nám samozřejmě radost udělala. Jakákoliv ztráta Sparty nebo Slavie je pro nás dobře, stejně to platí i naopak. Jsou to konkurenti v boji o nejvyšší příčky."

FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 3. Havel, 84. Kopic. Rozhodčí: Černý - Caletka, Vodrážka - Kocourek (video). ŽK: Sladký - Kalvach, Havel, Mosquera. Diváci: 2467.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Pech (89. Rolinek), Šimek, Suchý, Sladký - Dancák, Jahič (74. Mužík) - Douděra (74. Skalák), Matějovský (89. Langhamer), Ewerton - Ladra (62. Mašek). Trenér: Hoftych.

Plzeň: Staněk - Holík, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora (86. Pernica), Mosquera (90.+2 Šulc) - Chorý (71. Beauguel). Trenér: Bílek.