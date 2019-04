Liberec/Třinec - Hokejisté Plzně vyhráli i podruhé na startu semifinále Generali play off Tipsport extraligy v Třinci a po výsledku 3:2 si vezou k pokračování boje o finále domů vedení 2:0 na zápasy. Mistrovská Kometa Brno zvítězila v Liberci 3:2 v prodloužení a vyrovnala v sérii na 1:1. Souboje budou pokračovat v Plzni a v Brně v neděli a v pondělí.

Plzeň získala v úvodním dějství vedení 2:0 díky brankám Milana Gulaše a Denise Kindla v přesilových hrách. Krátce po polovině utkání sice snížil Michal Kovařčík, ale ve 47. minutě vrátil Západočechům dvoubrankový náskok Miroslav Kracík. V čase 50:23 už jen zkorigoval výsledek Martin Růžička.

Třinec by k postupu do finále musel jako první tým v historii zvrátit stav 0:2 poté, co prohrál úvodní dva zápasy doma v sérii hrané na čtyři vítězství. Zatím ani v jednom z dosavadních třinácti případů v domácí nejvyšší soutěži se to nikomu nepovedlo.

"Náš výkon byl daleko lepší než v prvním zápase, kde jsme tahali za kratší konec. Dneska to bylo velmi vyrovnané. Dnes klukům nebylo souzeno. Ale ten zápas odmakali a hráli srdcem a se zápasem chtěli něco udělat," řekl trenér Třince Václav Varaďa.

Kometa v Liberci dvakrát dotáhla ztrátu. Skóre otevřel po 17 sekundách druhé třetiny Lukáš Krenželok, na což v 35. minutě odpověděl tečí Martin Dočekal. Ještě v závěru druhého dějství vrátil držiteli Prezidentského poháru pro vítěze základní části vedení Marek Zachar, ale v polovině třetí třetiny vynutil prodloužení Jakub Orsava. Duel rozuzlil v čase 69:36 americký útočník Peter Mueller.

"Opět to bylo vynikající utkání. Po vyrovnané první třetině, kdy měla obě mužstva vyložené šance, ale čarovali gólmani, si myslím, že od půlky zápasu jsme byli lepším celkem. Nešly nám ale přesilovky. Mohli jsme rozhodnout dříve. Myslím si ale, že jsme vyhráli po zásluze a stav 1:1 po dvou zápasech je vzhledem k výkonům obou mužstev spravedlivý," prohlásil trenér Komety Kamil Pokorný.

Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápasy:

--------

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 33. M. Kovařčík (Svačina, Dravecký), 51. Martin Růžička (P. Vrána, Chmielewski) - 9. Gulaš (Jan Kovář, V. Nedorost), 19. D. Kindl (V. Němec, N. Jones), 47. Indrák (Kracík, Jan Kovář). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváci: 5091. Stav série: 0:2.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 21. L. Krenželok (Zachar, P. Jelínek), 38. Zachar (L. Krenželok) - 35. Dočekal (Malec), 51. Orsava, 70. Mueller (P. Holík). Rozhodčí: Hradil, Jeřábek - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 7:4. Bez využití. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Další program:

--------

Neděle 7. dubna - 3. zápasy:

15:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (stav série: 2:0; výsledky zápasů: 4:1, 3:2; O2 TV Sport),

17:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec (stav série: 1:1; výsledky zápasů: 3:4 v prodl., 3:2 v prodl.; ČT Sport).

Pondělí 8. dubna - 4. zápasy:

17:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (ČT Sport),

19:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport).