Plzeň vyhrála 3:0 a je ve 4. předkole Evropské ligy

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve třetím předkole Evropské ligy doma porazili dánský celek Sönderjyske 3:0 a postoupili do závěrečného čtvrtého předkola. V něm si svěřenci trenéra Adriana Guľy za týden zahrají o postup do základní skupiny venku proti izraelskému Hapoelu Beer Ševa, který porazil Motherwell 3:0.

Na plzeňském stadionu, kde kvůli koronavirovým opatřením UEFA nemohli být diváci, otevřel skóre z penalty Zdeněk Ondrášek a vstřelil gól i ve druhém soutěžním utkání za Viktorii. Ještě před pauzou vedení favorita navýšil Adriel Ba Loua a krátce po změně stran se prosadil také Miroslav Káčer premiérovou brankou v západočeském týmu.

Hosté začali svůj teprve sedmý zápas v evropských pohárech lépe. V osmé minutě po souboji brankáře Hrušky s Jacobsenem zachránil Plzeň kapitán Brabec, který míč před dánským útočníkem na poslední chvíli hlavou odvrátil na roh. Sönderjyske pak ještě několikrát zahrozil. Hruška vyrazil Absalonsenovu ránu z úhlu a vytáhnul nad břevno Dal Hendeho nepovedený centr.

Západočeši se probudili a ve 30. minutě měli blízko k první brance. Od Kopice se míč odrazil do tyčky a Ondrášek zblízka napálil jen Thomase. Hostující gólman za pět minut po rohu neudržel míč a po diskutabilním střetu Brabce s Absalonsenem rozhodčí odpískal pokutový kop. Ten bezpečně proměnil Ondrášek.

Domácí gól uklidnil a ve 41. minutě přidali pojistku. Po chybě obránce Gartenmanna propadl míč ke Kopicovi, jenž nepřekonal Thomase, ale volný Ba Loua si s dorážkou poradil. Letní posila z Karviné dala za Plzeň třetí soutěžní branku v sezoně.

Dánský tým vstoupil lépe i do druhého poločasu, slibné akce však nedotáhnul. Naopak Viktoria v 51. minutě skórovala potřetí. Kopicova rána se od tyčky odrazila ke Káčerovi a slovenský záložník umístil přízemní střelu mimo Thomasův dosah.

Domácí si v závěru spíše kontrolovali vedení. Po dvou tyčkách se nedočkal gólu aktivní Kopic, jehož další pokus zlikvidoval gólman Sönderjyske. Těsně před koncem ještě Kalvach z dálky minul a branku zblízka netrefil ani náhradník Kayamba.

Plzeň navázala na pražskou Spartu, která vyřadila Sönderjyske před čtyřmi lety ve čtvrtém předkole Evropské ligy, a doma vyhrála i jedenáctý soutěžní zápas pod slovenským koučem Guľou.

Jejím dalším soupeřem bude izraelská Beer Ševa. Hrát se bude 1. října stejně jako doposud na jeden vítězný zápas bez diváků na stadionu Hapoelu. Plzeň potkala Beer Ševu při poslední účasti v základní skupině Evropské ligy v sezoně 2017/18. Na svém stadionu zvítězila 3:1 a v Izraeli 2:0.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Důležitý postup i čisté konto. Z mého pohledu týmový výkon. Nebylo to jednoduché psychicky, ale pro nás je podstatné, že se nám to podařilo. Chlapci to zvládli a jdeme do play off, na což se velmi těšíme. Klíčové bylo, že jsme ustáli situace v defenzivě a vstřelili dva góly po sobě. Můžete si před zápasem říct, jakým způsobem soupeř hraje a v jakém rozestavení, ale je podstatné, abychom ty pokyny přenesli na plochu. Je to evropský zápas a byl tam tlak. Chlapci byli zodpovědní. Sami cítili, že jsme trošku favorit na základě našich zkušeností. Úvod nebyl úplně špatný, ale trochu nás vyrušila ta situace, kdy to Kuba Brabec dokázal zvládnout. Je velmi důležité, že to v takových zápasech ustojíte a vstřelíte gól. Chlapci to zvládli do vítězství."

Glen Riddersholm (trenér Sönderjyske): "Jsme zklamaní výsledkem zápasu. Měli jsme velice dobrý úvod a šanci, kterou jsme bohužel nevyužili. Potom přišla penalta, ke které vedlo několik chyb v pokutovém území. Gól na 2:0 byl po naší velké chybě, to se prostě nemělo stát. Ve druhé půli jsme měli dobrý začátek a slibnou možnost, pak jsme dostali bohužel gól z ofsajdu, což se nám vůbec nelíbilo. Viktoria využila šance, které měla. S mnoha věcmi z naší hry jsem spokojený, byly tam určité pozitivní okamžiky. Ukázali jsme dobrou morálku, nemohu nikomu nic vyčítat, myslím, že naši hráči si odtud odvezou spoustu zkušeností, které využijí v dánské lize a možná i v Evropě."