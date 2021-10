Plzeň vyhrála 1:0 v Teplicích a upevnila si vedení v první lize

Teplice - Fotbalisté Plzně zvítězili v 11. kole první ligy v Teplicích 1:0 a upevnili si vedení v čele neúplné tabulky. O jedinou branku se postaral v páté minutě nejlepší střelec soutěže Jean-David Beauguel. Západočeši vyhráli v lize popáté za sebou. Tepličtí naopak už sedm kol nezvítězili, nebodovali ani v druhém duelu pod novým trenérem Jiřím Jarošíkem a zůstávají na předposledním 15. místě.

"Jsme rádi, že jsme tady vyhráli, protože u Teplic je vidět pod novým trenérem zlepšení. Nicméně víme, že naše hra by měla být ještě kvalitnější," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

Jarošík vrátil při své domácí premiéře na lavičce Severočechů do základní sestavy osmatřicetiletého gólmana Grigara. Ten však inkasoval už v páté minutě, kdy propadlý centr z levé strany vrátil před bránu Řezník a Beauguel neměl potíže dopravit míč z bezprostřední blízkosti do sítě.

Francouzský útočník zaznamenal sedmou branku v ligové sezoně a osamostatnil se v čele tabulky kanonýrů. "Jsem rád, že se Bogy v této sezoně střelecky chytil a je to pro nás důležitý hráč. I Choras (Tomáš Chorý) však odvádí maximální práci," uvedl Bílek.

Hosty vedoucí trefa uklidnila a ve 13. minutě mohl po rychlém přechodu do útoku zvýšit náskok Sýkora, jeho střelu i následnou dorážku ale Grigar zneškodnil. O chvíli později neuspěl po centru Mosquery ani Bucha, jehož zablokoval v nadějné příležitosti Jukl.

Domácí se snažili ohrozit soupeře nakopávanými míči, ty však ligový lídr snadno odvracel. Výjimkou byla pasáž od 26. do 28. minuty, kdy nejprve pálil Fortelný a po něm Rezek, oba však branku Staňka minuli. Na druhé straně mohl ještě do přestávky zvýšit Bucha, ale sám v pokutovém území ještě volil nepřesnou přihrávku. Z přímého kopu následně neuspěl ani Čermák.

Teplice začaly druhou půli aktivně a hned po návratu z kabin se ocitl po Kodadově centru úplně sám před bránou Rezek, v pádu však přestřelil. Blízko vyrovnání byl vzápětí po rohovém kopu také hlavičkující Vondrášek, ale těsně minul.

"Chtěl jsem vidět od týmu bojovnost a to se splnilo. Udělal jsem několik změn v sestavě a jsem rád, že se hráči, kteří dostali prostor, ukázali v dobrém světle. Fotbal musel bavit, na naší i plzeňské straně bylo hodně šancí. Je jen škoda, že padl pouze jeden gól," řekl teplický trenér Jarošík.

Hostující trenér Bílek sáhl po hodině hry k dvojnásobnému střídání a právě jeden z nových hráčů na trávníku Šulc mohl po pár sekundách zvýšit plzeňský náskok. Brankář Grigar však Severočechy podržel skvělým zákrokem.

"Takhle by se měl chovat lídr a nejzkušenější hráč na hřišti. Pro mladé kluky to může být další motivace," uvedl Jarošík. "Měli jsme asi pět tutových šancí a je škoda, že jsme je neproměnili. Utkání by pro nás už v takovou chvíli bylo klidnější," prohlásil Bílek.

Domácí pokračovali v bojovném výkonu a 20 minut před koncem měl po další přihrávce z pravé strany obrovskou příležitost Fortelný. Z malého vápna ale přestřelil a trenér Jarošík se na lavičce chytal za hlavu. Při závěrečném tlaku neuspěl ani Černý, jenž byl v ofsajdu. Teplice v lize prohrály s Plzní potřetí za sebou a znovu proti ní neskórovaly. Západočeši zvítězili o gól podeváté v této sezoně nejvyšší soutěže.

"Říkali jsme si v kabině, že není prostor na to dávat hlavy dolů. Bylo to vyrovnané utkání, ale Plzeň prostě využila jednu ze svých šancí. Pro nás je ale od čeho se odpíchnout. Ukázalo se, že i s takto kvalitním soupeřem si to můžeme rozdat na férovku a máme ze zápasu spoustu pozitiv," řekl Rezek.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Chtěl jsem vidět od týmu bojovnost a to se splnilo. Udělal jsem několik změn v sestavě a jsem rád, že se hráči, kteří dostali prostor, ukázali v dobrém světle. Fotbal musel bavit, na naší i plzeňské straně bylo hodně šancí. Je jen škoda, že padl pouze jeden gól. Tento výkon můžeme brát jako odrazový můstek, ale zároveň nechci, aby nás to ukolébalo. Musíme hrát takto každý zápas a pak můžeme čekat nějaký dobrý výsledek."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Jsme rádi, že jsme tady vyhráli, protože u Teplic je vidět pod novým trenérem zlepšení. Hráli již dobře posledních 20 minut na Slovácku. Musím i smeknout před výkonem Honzy Rezka, pro naše stopery nebylo snadné se s ním prát. Byla jen škoda, že jsme neproměnili asi pět tutových šancí, které jsme si vytvořili. Utkání mohlo být pro nás v takovou chvíli klidnější. Na druhou stranu soupeř měl ve druhé půli také tutovku, kterou nedal. Ceníme si toho, že jsme zde vyhráli, nicméně víme, že naše hra by měla být ještě kvalitnější."

FK Teplice - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 5. Beauguel. Rozhodčí: Julínek - Paták, Hurych - Kocourek (video). ŽK: Fortelný, Knapík, Černý - Kalvach, Kaša, Hejda, Řezník. Diváci: 3362.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Hyčka, Chlumecký, Knapík, Vondrášek - Jukl, Krunert - Kodad (74. Černý), Fortelný (82. Mareček), Moulis - Rezek (78. Succar). Trenér: Jarošík.

Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, Havel - Kalvach, Bucha - Sýkora (61. Kopic), Čermák (61. Šulc), Mosquera (85. Hybš) - Beauguel (78. Chorý). Trenér: Bílek.