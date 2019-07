Plzeň vstoupila do nové sezony domácí výhrou 3:1 nad Olomoucí

Plzeň - Fotbalisté Plzně úspěšně vstoupili do nové prvoligové sezony a doma porazili oslabenou Olomouc po obratu 3:1. Na lavičce Sigmy nevyšla soutěžní premiéra trenérovi Radoslavu Látalovi. Hosty poslal v duelu prvního kola do vedení Jakub Plšek z penalty, ještě před pauzou srovnal Joel Kayamba. Krátce po vyloučení olomouckého Jakuba Yunise o triumfu úřadujících vicemistrů rozhodl v 72. minutě Jan Kopic a v nastavení přidal třetí gól střídající Jan Kovařík.

"Tohle mužstvo je hladové, dobře pracuje i na tréninku. Dnešní vítězství je důležité pro psychickou pohodu," řekl na tiskové konferenci nový liberecký trenér Pavel Hoftych, jemuž vyšla soutěžní premiéra na lavičce Slovanu.

Zatímco na ostravské straně se do základní sestavy probojovaly dvě letní posily Smola a Reiter, Hoftych zvolil jedenáctku bez nováčků. Baník ze zdravotních důvodů postrádal brankářskou jedničku Laštůvku.

Domácí nátlakovou hrou zcela ovládli první čtvrthodinu. Holzer v páté minutě vybojoval balon na Kačarabovi a Smolovi na malém vápně chyběl kousek, aby centr usměrnil do sítě.

Záhy už ale Ostrava udeřila. Fillo potáhl kontr po pravé straně, na hranici vápna poslal balon Kuzmanovičovi, který bez přípravy přízemní střelou překonal Nguyena.

Liberec se z převahy Baníku dokázal vymanit až zhruba po 20 minutách. Hra se srovnala a v 33. minutě měl Slovan i výbornou možnost k vyrovnání. Procházkův odkop zachytil Hybš, vpadl do vápna a jeho nadýchaný centr napálil z voleje Mara. Baník ale od pohromy zachránil stoper Stronati, který ránu gólových parametrů vlastním tělem zablokoval.

Do druhého poločasu vstoupil aktivněji opět ostravský celek. Po Kuzmanovičově přistrčení se dral do koncovky Smola, zasekl si ve vápně obránce, ale zakončit už nestihl.

Jako blesk z čistého nebe přišlo v 53. minutě vyrovnání. Po útočné standardní situaci Ostravy a libereckém odkopu vracel z hloubi hřiště Fleišman nepříliš razantně míč vlastnímu gólmanovi, jenže situaci vystihl Pešek, který byl u míče dřív než Budinský a do prázdné branky srovnal.

Baník se svým silovým pojetím snažil znovu vynutit tlak, ale k ničemu výraznému se dlouho nedokázal dopracovat. Po zmatcích ve vlastním vápně měl v 71. minutě naopak štěstí, že Mara po nepovedené střele Koscelníka zblízka špatně nastavil nohu.

Klíčový moment mohla přinést 76. minuta. Rozhodčí Berka k velké nelibosti hostů nařídil po zákroku na Smolu penaltu, ale domácí Hrubý z pokutového kopu trefil jen břevno.

"Já si myslím, že vůbec nebyla. Každý obránce chce chránit gólmana, aby se mu nic nestalo. Rozhodčí to písknul a my jsme s tím nemohli nic dělat. Ale cítili jsme na hřišti velkou křivdu," podotkl Potočný. Hostující kouč Hoftych a jeho asistent Čech proti penaltě vehementně protestovali a podle nových pravidel dostali žlutou kartu.

Domácí si sice až do konce udržovali platonický tlak, který však už v žádnou brankovou možnost nevyústil. Naopak po standardní situaci v 94. minutě lízl hlavou přesně balon Potočný a zajistil Liberci tři body. Slovan tak navázal na výhru 1:0 z Ostravy v nadstavbě minulé sezony a Baník už osm ligových utkání čeká na vítězství.

"Signál to ani nebyl. Néša (Nešický) tam nebyl celou dobu, mělo to být spíše asi na střelu, já jsem mu řekl, ať to tam kopne a dopadlo to takhle. Gól jsem dal já, ale byla to stejně zásluha celého týmu. Všichni jsme si zasloužili takhle krásně vyhrát," řekl Potočný.

"Hráli jsme špatný fotbal, gól nám ublížil. Přes to všechno jsme za stavu 1:1 mohli vstřelit druhý gól, ale nedali jsme penaltu a vyžrali jsme si to až do konce. Musíme se nad tím zamyslet, příště dostanou šanci zase jiní hráči," uvedl ostravský trenér Bohumil Páník.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Soupeř tady podle mě odehrál velice dobré utkání, byl aktivní, snažil se být v útočné fázi nebezpečný. My asi spíš budeme plakat nad tím, že do stavu 0:1 jsme měli tři čtyři stoprocentní příležitosti, které jsme nedali. Soupeř z takové první vážné šance měl penaltu a vedl 1:0. Chtěl bych pochválit mužstvo, že za nepříznivého vývoje jsme to dokázali otočit a vyhrát 3:1. Z mého pohledu byl dnes náš fotbal hodně aktivní, snažili jsme přecházet rychle do útočné fáze. Byl to z naší strany dobrý výkon. Zápas měl grády, měli jsme šance, spoustu střel a brejkových situací, které jsme bohužel neproměnili. Byl to týmový výkon, i vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, mužstvo odehrálo výborné utkání. Jsem rád, že jsme to zvládli tak, jak jsme to zvládli."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Jsme zklamaní. Začátek utkání se nám podařil, do 15. minuty jsme celkem otupili zbraně Viktorky, která na nás vlétla a presovala nás. Od 20. minuty jsme se zatáhli, měli jsme problémy na krajích hřiště, kde nás přečíslovali. Přežili jsme dvě šance a podařilo se nám vstřelit branku z pokutového kopu. Přáli jsme si udržet do poločasu vedení, ale bohužel jsme inkasovali po naší chybě. Do druhého poločasu jsme nastoupili také celkem v pořádku. Utkání se lámalo po naší červené kartě. Už jsme to měli těžké a proti jedenácti už se tady těžko hraje, protože Viktorka má velkou kvalitu. To už jsme bohužel nezvládli."

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 3:1 (1:1)

Branky: 40. Kayamba, 72. Kopic, 90.+4 Kovařík - 34. Plšek z pen. Rozhodčí: Pechanec - Flimmel, Melichar - Adam (video). ŽK: Kopic, Kayamba - Štěrba, Greššák, Falta, Yunis, Vepřek, Radoslav Látal (trenér). ČK: 70. Yunis. Diváci: 9611.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda (34. Pernica), Brabec, Limberský - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Čermák, Kopic (88. Kovařík) - Krmenčík (78. Chorý). Trenér: Vrba.

Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Štěrba, Vepřek (90. Zmrzlý) - Texl (70. Pilař), Houska, Greššák, Plšek (81. Nešpor), Falta - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.