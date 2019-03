Plzeň - Hokejisté Plzně vstoupili úspěšně do čtvrtfinále play off extraligy a porazili jednoznačně 8:1 Olomouc, s kterou v základní části prohráli tři ze čtyř utkání. Čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence zazářil útočník Vojtěch Němec, který se vrátil do sestavy poprvé od 24. února po zranění v duelu právě proti Hanákům. Druhý zápas série na čtyři vítězství se bude hrát v úterý od 17:00 opět v Plzni.

Kapitán Plzně Milan Gulaš před utkáním při slavnostním ceremoniálu převzal dres s číslem 500, který mu bude připomínat dnešní jubilejní zápas v extralize. Hned po půlminutě hry našel právě nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec základní části Kováře, který zamířil z úhlu do boční sítě Lukášovy branky.

Potom se museli domácí bránit, protože Hanáci hráli při trestech Pulpána a Straky dlouhou přesilovku, z toho i 46 sekund v pěti proti třem. Frodla nejvíce ohrozil Jergl. V osmé minutě vyslal Gulaš do úniku Kováře, ale Lukáš uspěl jak napoprvé, tak i proti dorážce elitního centra. Další možnost měl Eberle.

V polovině úvodního dějství se domácí dočkali vedení. Při trestu Dujsíka nabil Nedorost na levý kruh Gulašovi a ten pohotovou střelou poslal puk nad vyrážečku přesouvajícího se Lukáše. Další možnost měl Kodýtek, na druhé straně mohli vyrovnat Kolouch a Knotek.

V úvodu druhého dějství při Škůrkově trestu Olomouc odolala. Lukáš zasáhl při Kovářově šanci a poradil si i s Gulašovou střelou. Ve 26. minutě Kovář vyřešil přečíslení s Gulašem a střelou po ledě o pravou tyč zvýšil.

V polovině utkání se radovali i hosté. Při vyloučení Denise Kindla měl Jergl čas si po Škůrkově přihrávce za levým kruhem ideálně nachystat puk a přesnou ránou do protějšího horního rohu snížil.

Ve 36. minutě ale Plzeň vedla znovu o dvě branky. Kracík přihrál zpoza branky bekhendem volnému Němcovi, který oslavil návrat do sestavy gólem. Plzeň se ještě v druhé části ubránila při Indrákově pobytu na trestné lavici.

Hosté na přelomu druhé a závěrečné části sice také přečkali oslabení při Tomečkově trestu, ale hned pět sekund po jeho návratu na led Indiáni zvýšili. Čerešňákovu střelu tečoval Nedorost a sudí Jeřábek s Jindrou si platnost branky ověřili u videorozhodčího.

Za necelé čtyři minuty při Ostřížkově trestu na dvě plus dvě minuty opět Nedorost usměrnil za Lukáše Gulašovu přihrávku a o chvíli později útočil i na hattrick, ale olomoucký gólman zasáhl. Ve 48. minutě mu po zakončení Denise Kindla pomohla horní tyč.

Plzeň ještě vylepšila skóre třemi góly. Nejdříve se prosadil krátce po přesilovce Stach, po bitce Káni s Allenem hráli domácí další početní výhodu a využil ji Němec a výsledek dovršil v 58. minutě Indrák.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Klíčové bylo, že jsme přečkali přesilovku pět na čtyři a pět na tři. Dobře jsme to odbránili, podařilo se nám dát gól a trošku jsme se tím uklidnili. Byl to z naší strany velice povedený zápas, ale už je to za námi. Jsme rádi, že máme první bod. Zítra je ale nový den a nový zápas. My se na to musíme znova připravit."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Domácí byli ve všech činnost lepší než my. Jednoduše nás překonávali a zaslouženě vyhráli. Získali tak první bod v sérii."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 8:1 (1:0, 2:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 11. Gulaš (V. Nedorost, Eberle), 26. Jan Kovář (Čerešňák), 36. V. Němec (Kracík), 41. V. Nedorost (Čerešňák, Jan Kovář), 46. V. Nedorost (Gulaš, Eberle), 51. Stach (V. Němec, N. Jones), 53. V. Němec (Kracík, Indrák), 58. Indrák (V. Němec) - 30. Jergl (Škůrek, Strapáč). Rozhodčí: Jeřábek, Pavlovič - Jindra, Zíka. Vyloučení: 8:11, navíc Allen - J. Káňa II oba 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 6828: Stav série: 1:0.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Allen, Vráblík, Pulpán, od 53. navíc Preisinger - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, Kracík, V. Němec - Stach, V. Nedorost, D. Kindl. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Strapáč, Skladaný, Laš - V. Tomeček, Kolouch, J. Káňa II - od 55. navíc Nahodil. Trenéři: Tomajko a Moták.