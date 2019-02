Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 41. kole extraligy Brno 5:2 a proti Kometě uspěli po čtyřech porážkách ve vzájemných zápasech v řadě. Úvodnímu vhazování předcházelo vyhlášení třiceti největších hráčských legend při příležitosti oslav 90 let plzeňského hokeje. O osudu zápasu rozhodli Západočeši, hrající v retrodresech, třemi trefami během úvodní dvacetiminutovky. Nakonec vítěznou trefu zaznamenal během přesilové hry 13 vteřin před první přestávkou mladý útočník Jakub Pour.

"Jsem rád, že jsme vyhráli a dokázali jsme si, že můžeme hrát s tak silným soupeřem. Brno hraje stejným stylem celou sezonu, jsou takhle úspěšní i v play off. Je to dobré i pro naše sebevědomí, že jsme uspěli. Celkově to dnes byl výborný výkon," pochvaloval si centr prvního útoku Škody Jan Kovář.

"Pro legendy, které tady odvedly spoustu velké práce pro plzeňský hokej, je to to největší a nejkrásnější ocenění. S většinou jsem se potkával. Jsem rád, že i my jsme si odvedli dnes dobrou práci a podtrhli jsme ten večer. Bylo to s Kometou vyhecované a diváci si to užili," dodal Kovář směrem ke slavnostnímu večeru na plzeňském zimním stadionu.

Domácím vyšel vstup do slavnostního zápasu ideálně. V úvodní minutě ještě po spolupráci s Gulašem Kovář nepřekonal klečícího gólmana Vejmelku, ale vzápětí po šikovném prostrčení Denise Kindla dokázal dobře najetý Allen z levého kruhu otevřít skóre.

Pasivní hosté směrem dopředu zahrozili až v osmé minutě při Kovářově vyloučení a zatím elitní extraligový střelec Mueller pohotovou dorážkou střely Ondřeje Němce srovnal na 1:1.

Za chvíli navíc zaváhal při rozehrávce Frodl, Orsava ovšem trefil pouze levou tyč opuštěné plzeňské branky. Z protiútoku rozjetý Straka sice z dobré pozice minul, ve 12. minutě už však po Allenově dlouhém pasu Kovář v samostatném úniku s povedeným forhendovým blafákem uspěl.

"Už jsem od všech slyšel, že jsem skoro měsíc nedal gól. Na začátku jsem neproměnil šanci a když jsem se dostal do brejku, byl jsem vyplašený. Udělal jsem to dobře, ale dával jsem puk na blbé místo. Když jsem viděl, že puk proletěl brankáři mezi nohama, tak jsem z toho měl velkou radost," popsal svoji šestou branku v probíhající sezoně Kovář.

Aktivnější Indiáni potrestali 13 vteřin před první sirénou vyloučení Vondráčka a po Gulašově přesné křížné přihrávce zvýšil Pour na 3:1. "Dnes rozhodla první třetina, v níž jsme si vytvořili dvoubrankový náskok. Jsem moc rád za to, jak jsme vstup do zápasu zvládli. Ve druhé třetině jsme soupeře do ničeho nepustili a to byl další zlomový moment," řekl plzeňský útočník Matyáš Kantner.

Začátek prostřední části patřil opět lépe kombinujícím domácím, Gulašovu ránu bez přípravy z levého kruhu ale dokázal skvěle vyrazit Vejmelka. Hosté se do šancí dostávali o poznání obtížněji, přesto postupně vyrovnali hru. Nejblíže kontaktní trefě byli hráči Komety po polovině utkání, kdy se během početní výhody neprosadil dvakrát z prostoru mezi kruhy Mueller.

"V pasážích, kdy jsme zvedli hlavu, jsme nedokázali dát kontaktní gól. Plzeň dnes vyhrála zaslouženě a já jí mohu pouze pogratulovat," přiznal trenér Komety Kamil Pokorný.

Závěr druhé třetiny opět patřil Indiánům. Při přečíslení dvou na jednoho ve 40. minutě přihrál Kracík do gólové pozice Denisovi Kindlovi, kterému jen za cenu nedovoleného zákroku zabránil zakončit Gulaši.

Při následné přesilovce v úvodu závěrečné dvacetiminutovky zblízka příliš slabě tečoval nekrytý Eberle a již v pěti neskóroval bekhendem ani tísněný Kovář. Ve 47. minutě hosté přečkali 52 vteřin dlouhé oslabení ve třech, když Vejmelka zlikvidoval šance Kracíka a Vojtěcha Němce. Zdramatizovat vývoj zápasu se nepodařilo hostům při trestu Pulpána a naopak ve vlastním oslabení čelil Vejmelka únikům Gulaše a Straky.

V 54. minutě už střelou z levé strany uspěl Kantner a o 76 vteřin později skóre navýšil bekhendem Straka. Na konečných 5:2 upravil šťastným nahozením z rohu Baranka. Úřadující mistři tak ukončili sérii tří výher.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Vstoupili jsme do zápasu přesně tak, jak jsme si řekli na poradě. Chtěli jsme být agresivní, dohrávat souboje, dobře nakládat s pukem a tlačit se do brány. Odskočili jsme v závěru třetiny využitou přesilovkou na 3:1. Ve druhé třetině jsme pořád drželi výborný výkon, přestože gól nepadl. Jsem rád, že jsme dohráli celý zápas naplno, což se nám nepodařilo ve středu v Liberci, kde jsme nezvládli třetí třetinu. Dnes musím kluky pochválit za to, že od naší hry neustoupili, byl to jeden z těch lepších výkonů v sezoně."

Kamil Pokorný (Brno): "Nám se dnešní zápas určitě nepovedl. Už v první třetině domácí ukázali, že byli dnes agresivnější a vyhrávali osobní souboje. Vytvořili si díky tomu spoustu dobrých herních situací a ujali se vedení 3:1. Tenhle stav trval téměř celý zápas. V pasážích, kdy jsme zvedli hlavu, jsme nedokázali dát kontaktní gól. Plzeň dnes vyhrála zaslouženě a já jí mohu pouze pogratulovat."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Allen (D. Kindl, Kracík), 12. Jan Kovář (Allen), 20. Pour (Gulaš, Kracík), 54. Kantner (Preisinger), 55. P. Straka (Eberle, Kodýtek) - 8. Mueller (O. Němec), 57. P. Holík (Baranka). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - D. Klouček, Pešek. Vyloučení: 8:7, navíc Jan Kovář - L. Čermák oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 7117.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, Allen, Moravčík, Vráblík, Kvasnička - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - D. Kindl, Kracík, V. Němec - Indrák, Preisinger, Kantner. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Z. Michálek, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Orsava, Plekanec, J. Hruška - Köhler, L. Čermák, Dočekal - Vondráček, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný, Oslizlo a Horáček.