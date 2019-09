Plzeň ve šlágru přivítá Spartu, Slavia nastoupí proti Boleslavi

Praha - Nedělní souboj mezi Plzní a Spartou bude šlágrem víkendového programu 11. kola první fotbalové ligy. Zatímco Západočeši po čtyřech výhrách v nejvyšší soutěži po sobě ztrácejí z druhého místa na vedoucí Slavii jen tři body, Sparta je po prohře 0:3 v derby s červenobílými až sedmá s hrozivým dvanáctibodovým mankem na první příčku. Obhájce titulu z Edenu v sobotu večer přivítá třetí Mladou Boleslav a bude hájit neporazitelnost v sezoně. Poslední Opavu by ve slezském derby v Karviné měli vést po odvolaní kouče Ivana Kopeckého dočasní trenéři.

Plzeň se po vypadnutí v kvalifikaci pohárů dostává do formy a úspěšnou sérii chce natáhnout i proti Spartě. S Letenskými doma v lize osmkrát za sebou neprohrála a v květnu v nadstavbě je deklasovala 4:0.

"Čeká nás teď blok těžkých zápasů, kromě Jablonce celý vršek tabulky. Teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Zápasy se Spartou vždy patří k nejzajímavějším v lize. Sparta se nikdy nedá podcenit. Momentálně výsledkově čekali asi víc, takže budou dělat vše pro to, aby to napravili. Vzhledem k tomu, jaký bodový zisk mají, je to možná záludnější. O to víc je to nebezpečné," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Letenští nezvládli domácí derby se Slavií a ve třech z posledních čtyř kol ztratili body. Náladu si mírně zvedli středeční výhrou 2:1 v domácím poháru v Jihlavě.

"Pro atmosféru je důležité, že jsme v poháru postoupili, byť ve hře byly rezervy. V Plzni to bude diametrálně odlišný zápas. Plzeň dlouhodobě patří ke špičce. Je od Sparty odskočená a končí před ní. Nemyslím si ale, že bychom v utkání byli bez šancí," uvedl sparťanský kouč Václav Jílek.

Slavia v týdnu rozdrtila v poháru Vyšehrad 8:0 a od dubna neprohrála už 23 soutěžních zápasů. V Edenu, kde v sezoně neztratila ještě ani bod, přivítá Mladou Boleslav, s níž v lize šestkrát za sebou zvítězila.

Utkání bude soubojem nejlepšího útoku s nejlepší obranou soutěže - Slavia inkasovala jen dva góly, Mladá Boleslav nastřílela 23 branek, o jednu víc než soupeř. Hosté budou kvůli trestu za čtyři žluté karty postrádat nejlepšího ligového střelce Nikolaje Komličenka.

"Čeká nás tým, který je velmi silný na ofenzivních postech. Budeme chtít vyhrát a potvrdit výsledky, které teď máme. Byla by škoda devalvovat to nějakou zbytečnou ztrátou doma. Komličenko má karty, ale není to pro nás úplně rozhodující," řekl asistent slávistického kouče Jaroslav Köstl.

Mladá Boleslav uhrála venku jediný z celkových 19 bodů. "Na Bohemce a v Teplicích jsme podali špatný výkon, v Jablonci slušný. Naše mužstvo někdy zpohodlní ve fotbale, který chceme hrát. Myslí si, že soupeř není až tak kvalitní, ale ona to není pravda. Věřím, že na Slavii si nikdo z našich hráčů tohle nebude myslet. Jedeme tam uspět, i když Slavia je v současné chvíli strašák pro ligové týmy," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Poslední Opava po sérii osmi ligových zápasů bez výhry odvolala kouče Kopeckého a v nedělním slezském derby v Karviné by měli tým dočasně vést asistent Josef Dvorník a sportovní manažer Alois Grussmann. Soupeř čtyři kola po sobě neprohrál a po vítězství v Příbrami poskočil na 12. místo.

"Potřebujeme se odrazit. Ani ne tak dobrým výkonem, ale hlavně dobrým výsledkem, abychom se trochu zvedli. Čeká nás derby, bude to náročný zápas, ale věřím, že kluci nechají na hřišti všechno," uvedl Grussmann.

Olomouc čtyři kola po sobě bodovala a v sobotu přivítá Slovácko, které naopak po dobrém vstupu do sezony už čtyři ligové zápasy nevyhrálo. Stejně je na tom Zlín, který se pokusí ve zbylém sobotním duelu zastavit sérii bez vítězství doma proti čtvrtému Jablonci.

Kolo zakončí pondělní dohrávky Liberce s nováčkem Českými Budějovicemi a Ostravy s Příbramí.