Plzeň v Rakousku podlehla Legii 0:3 a porazila Craiovu 3:1

Westendorf (Rakousko) - Fotbalisté Plzně na soustředění v Rakousku podlehli Legii Varšava 0:3 a utrpěli první porážku v letní přípravě. V úvodním dnešním utkání ve Westendorfu svěřenci Pavla Vrby porazili rumunskou Craiovu 3:1.

"Oba výsledky jsou spravedlivé. V prvním zápase jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli, v tom druhém zase byla lepší Legia a zaslouženě vyhrála ona. Výsledky odpovídaly průběhu hry, s Legií jsme bohužel tahali za kratší konec," řekl Vrba pro klubový web.

Plzeň v souboji úřadujících vicemistrů v prvním poločase vedl jako kapitán obránce Hloušek, který do Viktorie přišel v létě právě z Legie. Jeho bývalý tým poslal do vedení v 36. minutě Nagy střelou o tyč. Do druhé půle oba soupeři vystřídali téměř celé jedenáctky, což víc pomohlo varšavskému mužstvu. Po hodině hry zvýšil Agra precizním přímým kopem a v 73. minutě Niezgoda uzavřel skóre po úniku za obranu.

Proti Craiově se Viktorii naopak povedl úvod. V sedmé minutě otevřel skóre Řezník přízemní střelou a za necelou čtvrthodinu zvýšil Kopic po rohu. Český vicemistr do druhého poločasu nastoupil v jiné sestavě a rumunský celek v 69. minutě snížil po Romanově hlavičce. Krátce poté ale plzeňský triumf pojistil třetím gólem Chorý rovněž hlavou po Kovaříkovu přímém kopu.

"V prvním zápase jsme měli výhodu v tom, že jsme brzy vedli 2:0, to je pak jednodušší. S Varšavou jsme dostali první gól, soupeř byl pohyblivější a rychlejší a pak přidal krásný gól z přímého kopu," konstatoval Vrba.

Plzeň v předposledním duelu na rakouském kempu čeká v úterý Karabach. Západočeši před zápasy s Legií a Craiovou v přípravě porazili Domažlice (5:2), Sokolov (2:0) a Liptovský Mikuláš (4:1).

"Teď nás čekají už jen dva zápasy a budeme to hodně štelovat tak, aby hráči měli větší než poločasovou zátěž a na první soutěžní kola jsme byli připraveni," přiblížil Vrba. "Nebude to tak, že bychom ty dva zápasy odehráli jen s 11 hráči. Časový úsek v těch zápasech se ale bude pro hráče prodlužovat," dodal plzeňský kouč.

Přípravná fotbalová utkání v Rakousku:

Viktoria Plzeň - Universitatea Craiova 3:1 (2:0)

Branky: 7. Řezník, 20. Kopic, 74. Chorý - 69. Roman.

Sestava Plzně:

I. poločas: Kozáčik - Řezník, Pernica, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Čermák, Kopic - Krmenčík.

II. poločas: Sváček - Havel, Hejda, Hubník, Limberský - Mihálik, Janošek, Herc, Kovařík - Chorý, Beauguel. Trenér: Vrba.

Plzeň - Legia Varšava 0:3 (0:1)

Branky: 36. Nagy, 64. Agra, 73. Niezgoda.

Sestava Plzně:

I. poločas: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Čermák, Kopic - Krmenčík.

II. poločas: Hruška - Havel, Hejda, Hubník, Limberský - Janošek, Herc - Mihálik, Šulc, Kovařík - Beauguel (71. Chorý). Trenér: Vrba.