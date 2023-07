Plzeň v případném 3. předkole EKL narazí na Gziru, či Dudelange

Nyon (Švýcarsko) - Pokud fotbalisté Plzně ve 2. předkole Evropské konferenční ligy vyřadí kosovskou Dritu, utkají se ve 3. předkole s vítězem souboje mezi maltskou Gzirou a lucemburským Dudelange. Bohemians 1905 v případě postupu přes norského favorita Bodö/Glimt narazí na švédský Kalmar, nebo Pjunik Jerevan.

Úvodní zápasy jsou na programu 10. srpna, odvety pak o týden později. Podle dnešního losu ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu by oba české týmy začaly doma. V případě Bohemians ale hrozí termínová kolize s jiným pražským celkem Slavií, která ve stejný den doma rozehraje 3. předkolo Evropské ligy s Dniprem, nebo Panathinaikosem Atény.

Plzeň i Bohemias musejí nejprve zvládnout 2. předkolo, do nějž vstoupí ve čtvrtek. Viktoria proti Dritě začne doma, "Klokani" při návratu do pohárů po 36 letech odstartují na stadionu Bodö/Glimt. Oba čeští zástupci v soutěži potřebují na cestě do skupiny přejít přes tři soupeře. Jakékoli zaváhání by znamenalo, že si na podzim v hlavní fázi pohárů nezahrají.

Los 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy (první utkání 10. srpna, odvety 17. srpna): Plzeň/Drita (Kos.) - Gzira (Malta)/Dudelange (Luc.), Bodö/Glimt/Bohemians 1905 - Kalmar (Švéd.)/Pjunik Jerevan, Hamrun (Malta)/Dinamo Tbilisi - Ferencváros Budapešť/Shamrock Rovers (Ir.), Farul Constanta/Urartu (Arm.) - Flora Tallinn, Tre Penne (San Mar.)/Valmiera (Lot.) - Atlétic Club d'Escaldes (And.)/Partizani Tirana, Ballkani (Kos.)/Larne (Sev. Ir.) - Lincoln Red Imps (Gibr.), Struga (Sev. Mak.)/Budučnost Podgorica - The New Saints (Wal.)/Swift Hesper (Luc.), Torpedo Žodino/Larnaca - Maccabi Tel Aviv/Petrocub Hincesti (Mold.), Hajduk Split - PAOK Soluň /Beitar Jeruzalém, Gabala (Ázerb.)/Omonia Nikósie - Midtjylland/Niederkorn (Luc.), RFS (Lit.)/Sabah (Ázerb.) - Partizan Bělehrad, Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/Santa Coloma (And.) - Alkmaar, Ararat-Armenia/Aris Soluň - Dynamo Kyjev, CSKA Sofia/Sfantu Gheorghe - Kutaisi (Gruz.)/Aktobe (Kaz.), Celje (Slovin.)/Vitória Guimaraes - Balzan (Malta)/Neman Grodno (Běl.), Ordabasy Šymkent (Kaz.)/Legia Varšava - Austria Vídeň/Borac Banja Luka (Bos.), Rapid Vídeň - Alaškert Jerevan/Debrecín, Besiktas Istanbul/Tirana - Željezničar Sarajevo/Něftči Baku, Beer Ševa/Panevežys (Lit.) - Škupi (Mak.)/Levski Sofia, Hibernian (Skot.)/ Inter Club d'Escaldes (And.) - Djurgardens/Lucern, B36 Tórshavn (Faer. ostr.)/Haverfordwest (Wal.) - Rijeka (Chorv.)/Dukagjini (Kos.), Poltava/Dila Gori (Gruz.) - APOEL Nikósie/Novi Sad, Twente Enschede/Hammarby - Kecskemét/Riga FC, Lech Poznaň/Kauno Žalgiris (Lit.) - Auda (Lot.)/Trnava, Arouca (Portug.) - Brann Bergen, Crusaders (Sev. Ir.)/Rosenborg Trondheim - Heart of Midlothian, CSKA Sofia/FCSB (Rum.) - Nordsjaelland, Gent/Žilina - Linfield (Sev. Ir.)/Štětín, Fenerbahce Istanbul/Zimbru Kišiněv - Differdange (Luc.)/Maribor, Basilej/Kostanaj (Kaz.) - Derry City (Ir.)/Kuopio, Kluž/Demirspor - Osijek/Zalaegerszég (Maď.), Club Bruggy/Aarhus - KÁ Akureyri (Isl.)/Dundalk (Ir.).