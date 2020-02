Plzeň v premiéře pod trenérem Guľou vyhrála 3:0

Opava - Fotbalisté Plzně na úvod jarní části první ligy zvítězili v Opavě 3:0 a prožili úspěšnou soutěžní premiéru pod novým slovenským trenérem Adriánem Guľou. Favorit rozhodl zápas 21. kola až po změně stran, kdy se mezi 57. a 63. minutou dvakrát trefil Jean-David Beauguel a pojistku přidal v nastavení střídající Jan Kopic. Viktoria si upevnila druhé místo v tabulce, Opava v lize prohrála potřetí za sebou a patří jí předposlední patnáctá příčka.

Aktivněji překvapivě začali domácí. Hned v úvodní minutě napálil míč ze vzduchu Řezníček a jeho rána skončila těsně vedle levé tyče. Západočeši sice v následujících minutách drželi balon, ale žádnou zajímavou šanci si nevytvořili.

Na opačné straně se ve 27. minutě povedeným průnikem prezentoval Dordič, poslal míč před bránu a po odkopu hostujících zadáku pálil z druhé vlny těsně vedle Hnaníček. Hned několik příležitostí měla Opava po přímém kopu Zavadila. Texl vrátil míč před bránu a dorážející Žídek napálil gólmana Hrušku.

V závěru první půle mohla jít do vedení také Plzeň. Beauguelovu ránu z otočky však zblokoval Hnaníček a po Řezníkově kopu přes hlavu zastavila míč vnější část tyče.

Hosté se proti obětavě bojujícím Slezanům prosadili až po změně stran. V 57. minutě Kalvach poslal ostrý centr do vápna na Beauguela, kterého neuhlídal mladý opavský stoper Rychlý, a plzeňský útočník hlavou v těžké pozici umístil balon k pravé tyči.

Uběhlo jen šest minut a Beauguel přidal druhý zásah. Tentokrát ho našel po brejku z levé strany centrem Kovařík a urostlý útočník Viktorie hlavičkou nasměroval míč pod břevno.

Opava pak měla několik náznaků šancí, ale zdramatizovat zápas už nedokázala. Naopak v druhé minutě nastavení se favorit prosadil potřetí. Kalvachovu ránu Fendrich vytěsnil jen před sebe a dorážející Kopic v klidu doklepl míč do sítě.

Hlasy po utkání:

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Výsledek je pro nás krutý, zejména pro hráče směrem k další práci. Musíme se ale odrazit od našeho výkonu, který jsme předváděli do 50. minuty. Pro zápas byly klíčové naše neproměněné šance v první půli. Čekali jsme na ně a hráče jsem upozorňoval, že jich moc mít nebudeme. S takovým soupeřem, který proti nám stál, je musíme dávat. Týmy jako Plzeň je totiž dokážou proměnit."

Adrián Guľa (trenér Plzně): "Pro nás je to velice cenné vítězství. Po pomalejším vstupu do zápasu nám pomohla trpělivost a hlavně první gól. Pak to z kluků spadlo a hráli velmi dobrý fotbal. Byli jsme produktivní. Soupeř byl po první brance nebezpečný hlavně ze standardek. Za týmovost a pracovitost jsme byli odměněni výsledkem, ale výkonnostně máme stále na čem pracovat."