Plzeň v předposledním kole Ligy mistrů nastoupí v Miláně proti Interu

Milán - Fotbalisté Plzně ve středu sehrají páté z šesti utkání ve skupině Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni se od 18:45 představí na stadionu Interu Milán, kterému doma podlehli 0:2. Viktoria se pokusí poprvé v tomto ročníku elitní soutěže bodovat, italský favorit si může zajistit postup do osmifinále.

Fotogalerie: Fotbalová Liga mistrů 2022/23

Plzeň v minulém kole doma podlehla Bayernu Mnichov 2:4, počtvrté ve skupině C prohrála a je poslední při skóre 3:16. Inter je druhý se sedmi body a pokud porazí Plzeň, tak ho už třetí Barcelona nepředstihne kvůli horším vzájemným zápasům. Stoprocentní Bayern už má jistou účast v jarní vyřazovací fázi. "Čeká nás další těžký soupeř, ale všichni si myslíme, že to zase bude skvělý zážitek. Sbíráme zkušenosti a těšíme se," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth před odletem novinářům.

Svěřenci kouče Michala Bílka v záři doma Inter nepřekvapili. "Nerazzurri" ve 20. minutě poslal do vedení Edin Džeko, který v 70. minutě při přesilovce hostů po vyloučení Pavla Buchy připravil druhou branku pro Denzela Dumfriese. Bosenský reprezentant dal Plzni deset gólů v devíti soutěžních utkáních. Předtím se Džeko proti Viktorii trefil i za Teplice, Manchester City a AS Řím.

"Musíme eliminovat chyby a zkusit vstřelit gól. Chceme je potrápit a znepříjemnit jim to, jak to půjde," uvedl obránce Václav Jemelka. "Co jsme slyšeli, tak by měl hrát (útočník Romelu) Lukaku. To bude asi největší změna. Ale hráči se tam točí pořád. Ti, kteří hráli v Plzni, naskakují i v italské lize, hráli i v Lize mistrů. Je to silné mužstvo, není to úplně o individualitách. Je tam spousta dobrých hráčů," přidal Horváth.

Plzeňský tým už si na San Siru ve skupině Ligy mistrů jednou zahrál. V roce 2011 podlehl AC Milán 0:2. Z českých týmů se venku utkala s Interem naposledy Slavia, která před třemi lety v Champions League remizovala 1:1.

Oba soupeři zvládli sobotní ligové generálky. Viktoria porazila Ostravu 3:1 a upevnila si vedení v tabulce. Inter v přestřelce na hřišti Fiorentiny vyhrál 4:3 a v Serii A je sedmý. Utkání s Baníkem nedohrál útočník a autor druhého gólu Jan Kliment, který si obnovil svalové zranění a podle Horvátha už na podzim do hry nezasáhne. Na plzeňské marodce jsou i záložník Jan Kopic a univerzál Jan Sýkora.

Západočeši startují v hlavní fázi Ligy mistrů počtvrté a poprvé pod vedením kouče Bílka. V letech 2011, 2013 i 2018 pokaždé s trenérem Pavlem Vrbou obsadili třetí místo ve skupině a prošli do jarní části Evropské ligy.

"Ještě máme šanci na postup do Evropské ligy, ve hře je šest bodů. Je to fotbal, ale samozřejmě to bude těžké. Chceme být lepší než v předchozích zápasech a uvidíme, na co to bude stačit," uvedl Horváth.

Statistické údaje před utkáním 5. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů: Inter Milán - Viktoria Plzeň Výkop: středa 26. října, 18:45. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Nyberg (všichni Švéd.) - Dankert (video, Něm.). Bilance (klubová): Itálie - ČR (Československo) 68 33-19-16 98:59. 1972/73 PVP: AC Milán - Sparta Praha 1:0, 1:0, 1974/75 UEFA: Neapol - Ostrava 0:2, 1:1, 1978/79 UEFA: Dukla Praha - Vicenza 1:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Juventus Turín - Sparta Praha 3:0, 0:1, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Inter Milán 0:1, 0:0, 1992/93 UEFA: Olomouc - Juventus Turín 1:2, 0:5, 1992/93 PVP: Sparta Praha - Parma 0:0, 0:2, 1995/96 UEFA: AC Milán - Sparta Praha 2:0, 0:0, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - AS Řím 2:0, 1:3 po prodl., 1996/97 PVP: Fiorentina - Sparta Praha 2:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Parma 0:0, 2:2, 1998/99 UEFA: Boloňa - Slavia Praha 2:1, 2:0, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Udine 1:0, 1:2, 2000/01 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 3:0, 1:0, 2002/03 LM: AC Milán - Liberec 1:0, 1:2, 2003/04 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 2:2, 0:1, 2003/04 LM: Sparta Praha - AC Milán 0:0, 1:4, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Palermo 2:1, 0:1, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Palermo 0:1, 1:0, pen. 4:2, 2007/08 UEFA: Fiorentina - Mladá Boleslav 2:1, 2008/09 LM: Fiorentina - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2009/10 EL: FC Janov - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2010/11 EL: Sparta Praha - Palermo 3:2, 2:2, 2011/12 LM: AC Milán - Plzeň 2:0, 2:2, 2012/13 EL: Neapol - Plzeň 0:3, 0:2, 2013/14 EL: Udine - Liberec 1:3, 1:1, 2014/15 EL: Neapol - Sparta Praha 3:1, 0:0, 2015/16 EL: Sparta Praha - Lazio Řím 1:1, 3:0, 2016/17 EL: Plzeň - AS Řím 1:1, 1:4, 2016/17 EL: Liberec - Fiorentina 0:3, 1:3, 2016/17 EL: Sparta Praha - Inter Milán 3:1, 1:2, 2018/19 LM: AS Řím - Plzeň 5:0, 1:2, 2019/20 LM: Inter Milán - Slavia Praha 1:1, 3:1, 2020/21 EL: AC Milán - Sparta Praha 3:0, 0:1, 2022/23 LM: Plzeň - Inter Milán 0:2. Inter v Evropě: LM/PMEZ 196 93-52-51 277:195 EL/UEFA 191 96-44-51 298:174 PVP 12 6-2-4 22:9 Superpohár UEFA 1 0-0-1 0:2 Celkem 400 195-98-107 597:380 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 51 20-16-15 62:56 EL/UEFA 80 27-18-35 85:108 EKL 12 7-4-1 17:10 PVP 4 0-1-3 1:12 Celkem 147 54-39-54 165:186 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Inter: Onana - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mchitarjan, Dimarco - Džeko, Martínez. Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Jirka, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Absence: Brozovič, Cordaz (oba zranění), Gagliardini, Lukaku (oba nejistý start) - Kliment, Kopic, Sýkora (všichni zranění), Dedič, Kaša, Řezník (všichni chybí na soupisce). Zajímavosti: - Plzeň v zářijovém domácím utkání skupiny podlehla Interu 0:2 - Plzeň na San Siru ve skupině LM v roce 2011 prohrála s jiným milánským týmem AC 0:2 - z českých týmů se v Miláně utkala s Interem naposledy Slavia ve skupině LM v roce 2019, kdy remizovala 1:1 - Plzeň ve skupině C prohrála všechny 4 zápasy při celkovém skóre 3:16 a je poslední, Inter je druhý se 7 body - Plzeň v obou venkovních utkáních skupiny dostala 5 branek (1:5 v Barceloně, 0:5 v Mnichově) - Plzeň ve skupině LM prohrála 9 z celkových 11 venkovních zápasů - Inter vyhrál LM 3x v historii (naposledy v roce 2010) - Plzeň v ligové generálce porazila Ostravu 3:1 a vede tabulku, Inter v italské Serii A zvítězil na hřišti Fiorentiny 4:3 a je sedmý - Plzeň v posledních 6 soutěžních zápasech pravidelně střídá porážku (v LM a MOL Cupu) s ligovou výhrou - Inter neprohrál posledních 5 soutěžních zápasů (z toho 4 výhry) - na lavičce Interu bude chybět trenér Inzaghi, který byl vyloučen v minulém utkání v Barceloně - v karetním ohrožení jsou plzeňští fotbalisté Chorý, Jemelka a Mosquera a domácí Bastoni s Martínezem - Džeko (Inter) dal Plzni 10 gólů v 9 soutěžních utkáních, předtím se proti Viktorii trefil i v dresech Teplic, Manchesteru City a AS Řím Tabulka skupiny C: 1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 13:2 12 2. Inter Milán 4 2 1 1 6:5 7 3. FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 4 4. Plzeň 4 0 0 4 3:16 0