Plzeň v Miláně podlehla Interu 0:4 a ve skupině Ligy mistrů skončí poslední

Milán - Fotbalisté Plzně v předposledním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli na stadionu Interu Milán 0:4 a nebodovali ani v pátém utkání skupiny C, v které obsadí poslední čtvrté místo. Dva góly vstřelil Edin Džeko.

Domácí favority na San Siru poslal do vedení ve 35. minutě Henrik Mchitarjan, ještě do přestávky zvýšil Džeko, který se trefil i po změně stran. Čtvrtý gól vstřelil střídající Romelu Lukaku. Inter si po Bayernu Mnichov jako druhý tým z "céčka" zajistil postup do osmifinále. Obhájci českého titulu zakončí elitní soutěž příští úterý doma s Barcelonou, která skončí třetí.

Svěřenci trenéra Michala Bílka si tak na jaře evropské poháry nezahrají. Při předchozích účastech v Lize mistrů Plzeň v letech 2011, 2013 i 2018 pod koučem Pavlem Vrbou vždy vybojovala třetí příčku a kvalifikovala se do jarní fázi Evropské ligy.

"Další porážka proti obrovské kvalitě," řekl na tiskové konferenci Bílek. "Jsme rádi, že si Ligu mistrů můžeme zahrát i za cenu toho, že dostáváme takové příděly," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Plzeňští fotbalisté, kteří v září doma podlehli Interu 0:2, nastoupili v rozestavení 3-4-2-1 s Basseym v útoku, Jirkou na křídle a Tijanim v obraně. Na lavičce začali obránce Jemelka nebo útočník Chorý.

Hosté v úvodu nečekaně drželi s Interem krok. Do první nebezpečnější pozice se dostal až ve 20. minutě Martínez, ale z voleje přestřelil. Argentinský útočník tím však odstartoval velký domácí tlak. Viktorii dvakrát podržel gólman Staněk proti pokusům Dimarca a dorážejícího Mchitarjana. Poté plzeňskou branku zblízka minul i bývalý teplický útočník Džeko.

Milánský tým odpor Západočechů zlomil ve 35. minutě. Bastoni nacentroval do šestnáctky a nepokrytý Mchitarjan umístěnou hlavičkou poprvé překonal Staňka. Inter dál dominoval a ve 42. minutě přidal druhý gól. Po rychlé akci Dimarco předložil míč volnému Džekovi a ten snadno zakončil do prázdné branky.

"Bohužel jsme dvakrát nezachytili náběh soupeře, který se dostal do pokutového území a dal branky. Byla to škoda, protože do té doby jsme hráli slušně," řekl Bílek.

"Nerazzurri" měli blízko k třetímu zásahu krátce po pauze, kdy pohlednou akci zakončil Mchitarjan střelou do tyče. O chvíli později Martíneze v jasné šanci vychytal Staněk.

Drtivou převahu Interu korunoval v 66. minutě opět Džeko přesnou ranou k tyči. Bosenský reprezentant potvrdil, že se mu proti Plzni nebývale střelecky daří a dal Viktorii už 12. soutěžní gól v 10. utkání. "K Plzni mám vztah. Skoro pokaždé proti ní dám gól a dnes to bylo také pěkné," uvedl Džeko v rozhovoru pro Nova Sport.

Milánský tým pak trochu ubral. Přesto se musel dál činit Staněk, jenž vyrazil Dumfriesovu střelu. V 87. minutě se krátce po příchodu na hřiště prosadil i uzdravený kanonýr Lukaku. Od páté branky uchránil hosty Staněk dobrým zákrokem proti Correovi. "Dnes bylo hodně práce, trochu mě mrzí čtvrtý gól. Šel jsem tam trochu zbytečně napřed a Lukakuovi to usnadnil," řekl Staněk.

Plzeň má po pěti kolech skóre 3:20 a je blízko vyrovnání negativního rekordu skupinové fáze Ligy mistrů. Ten drží Dinamo Záhřeb, které v ročníku 2011/12 skončilo s šesti porážkami a skóre 3:22. "Skóre vypadá hrozivé, ale není to žádá hanba, že hrajeme Ligu mistrů. My jsme velmi spokojení s tím, že jsme se tam dostali z předkol, která pro nás byla nesmírně těžká," dodal Bílek.

Hlasy po utkání 5. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů Inter Milán - Viktoria Plzeň (4:0):

Simone Inzaghi (trenér Interu): "Věřili jsme v postup, i když jsme věděli, že jsme ve velmi těžké skupině. Myslím, že jsme překonali očekávání tím, že jsme se kvalifikovali dál už před posledním zápasem. Takže velký aplaus pro hráče, zaslouží si to. Rosteme zápas od zápasu. Dva povedené zápasy s Barcelonou nám dodaly hodně sebevědomí a dnes to bylo vidět."

Michal Bílek (trenér Plzně): "V předchozích venkovních zápasech Ligy mistrů nám nevyšel úvod a brzo jsme inkasovali. Dnes jsme to drželi do 35. minuty, pak jsme bohužel dvakrát nezachytili náběh soupeře, který se dostal do pokutového území a dal branky. Byla to škoda, protože do té doby jsme hráli slušně. Ve druhé půli ukázal soupeř svou nespornou kvalitu. Bylo vidět, jak jde po zisku balon bleskurychle nahoru. Vytvářel si šance, už v první půli nás podržel Jindra Staněk. Další porážka proti obrovské kvalitě."

Edin Džeko (útočník Interu): "Skvělý večer pro nás. Věděli jsme, co nám vítězství přinese. Kromě prvních 15 minut, kdy nám trochu utíkal míč, jsme dnes odvedli skvělou práci. Chtěli jsme rychle dát první gól, možná na nás trochu dolehla důležitost zápasu. Po prvním gólu už jsme hráli svou hru, a když jsme dali druhou branku, bylo skoro po zápase. K Plzni mám vztah. Skoro pokaždé proti ní dám gól a dnes to bylo také pěkné."

Lukáš Hejda (obránce Plzně): "Každá porážka mrzí. Nechci říct, že se zápas vyvíjel dobře, ale docela dlouho jsme to drželi. Měli jsme i nějaké brejky a trochu hrozili. Ale po našich chybách jsme zase dostali laciné branky, pořád se to opakuje. Džeko si vždy najde prostor. Je to kvalitní zabiják, ne nadarmo dává tolik branek. Asi na nás má nějaký recept. Co si ze zápasu vzít? Že nesmíme dělat hloupé chyby. Tenhle level je úplně jiný, než s kterým se potkáváme v lize. Tam to dokážeme nějak zahasit, tady ne."

Jindřich Staněk (brankář Plzně): "Každý inkasovaný gól se dá nějak řešit. Dnes bylo hodně práce, trochu mě mrzí čtvrtý gól. Šel jsem tam trochu zbytečně napřed a Lukakuovi to usnadnil. Proti takovýmhle mančaftům musíte proměnit i minišanci, mít trochu štěstí, aby to tam spadlo. Je škoda, že si zase necháme dát dva slepené góly. Pak už bylo po zápase. Útočníci Interu jsou zabijáci. Mají tři šance a dají dva góly. Proto hrají tam, kde hrají."

Zdroj: Nova Sport.

Utkání 5. kola fotbalové Ligy mistrů:

Skupina C:

Inter Milán - Viktoria Plzeň 4:0 (2:0)

Branky: 42. a 66. Džeko, 35. Mchitarjan, 87. Lukaku. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Nyberg (všichni Švéd.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Mosquera, Pernica (oba Plzeň). Diváci: 71.849.

Sestavy:

Inter: Onana - Škriniar, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu (71. Asllani), Mchitarjan (83. Gagliardini), Dimarco (77. Gosens) - Martínez (83. Lukaku), Džeko (71. Correa). Trenér: Farris.

Plzeň: Staněk - Hejda, Pernica, Tijani (51. Jemelka) - Havel, Bucha, Kalvach (70. Ndiaye), Mosquera - Vlkanova (84. Pilař), Jirka (46. Holík) - Bassey (46. Chorý). Trenér: Bílek.