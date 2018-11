Moskva - Fotbalisté Plzně v utkání pátého kola Ligy mistrů v Moskvě porazili CSKA 2:1 po obratu ve druhém poločase a zvýšili své naděje na třetí místo ve skupině G, které znamená postup do jarní fáze Evropské ligy. Skóre utkání v Lužnikách otevřel v desáté minutě Nikola Vlašič gólem z penalty. V závěru první půle neproměnil pokutový kop Roman Procházka, ale slovenský záložník pak v 56. minutě vyrovnal a v 81. minutě rozhodl Lukáš Hejda.

Čeští šampioni v tabulce skupiny bodově dotáhli CSKA, s nímž mají po domácí remíze 2:2 lepší vzájemné zápasy. Ke konečné třetí pozici tak Viktorii stačí v posledním domácím utkání s AS Řím (12. prosince) získat stejně bodů jako moskevský tým na stadionu Realu Madrid.

V základní sestavě Plzně chyběl záložník Kopic, který doléčuje zranění kotníku a začal mezi náhradníky. Na levé straně zálohy nastoupil Kovařík a napravo Petržela. V útoku Viktorie dostal opět přednost Chorý.

Domácí v mrazivém počasí začali velkým náporem a Bistrovič křížnou ranou minul branku. Poté Petržela v pokutovém území podkopnul Ščennikova a nařízenou penaltu suverénně proměnil Vlašič. Chorvatský záložník skóroval z pokutového kopu i v zářijovém duelu v Plzni (2:2).

Hráči CSKA rozebírali plzeňskou obranu a vytvářeli si další velké šance. Volný Ščennikov hlavičkoval nad břevno a Čalovovu ránu vyrazil Hruška. Sám před brankářem Viktorie pak opět zaváhal Ščennikov a zamířil vedle.

Plzeňští poprvé zahrozili až po půlhodině hry, kdy Procházkův přímý kop zlikvidoval Akinfejev. Západočeši pak vyrovnali hru a před pauzou mohli srovnat i skóre. Ščennikov v šestnáctce fauloval Řezníka, ale Procházka penaltu neproměnil a slabou střelou k tyči nechal vyniknout Akinfejeva.

Do druhého poločasu naskočil Kopic a v 56. minutě pomohl k vyrovnání. Po kombinaci s Petrželou našel na druhé straně pokutového území volného Procházku, který napálil míč do horního růžku.

Moskevský tým si za sílícího sněžení opět vytvořil tlak a Plzeň podržel Hruška, když tváří v tvář vychytal Sigurdssona. V 81. minutě hosté otočili skóre. Hrošovský po rohu nacentroval do šestnáctky a Hejda hlavou překonal Akinfejeva.

Hosté v závěru těsný výsledek udrželi a venku v Lize mistrů vyhráli teprve podruhé v historii. Podařilo se jim to poprvé od roku 2011, kdy uspěli na hřišti Borisova.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Prvních 15 minut nám nevyšlo, ztráceli jsme míče, do toho penalta poté, co máme míč na noze. Ale jsme spokojení, že jsme to dokázali otočit, protože otočit takový zápas je strašně těžké. Milan Petržela hrál první minuty velice špatně, proto se nám nedařila mezihra. Byl jsem s ním velmi nespokojený a v poločase jsem ho chtěl střídat, jenže David Limberský nemohl pokračovat. Ale akcí před prvním gólem si to Petržela napravil. Skupina je rozdělena, jsou tam dva velmi silné celky a pak dva týmy bojující o třetí místo. My získali s CSKA čtyři body, takže teď to třetí místo držíme my. Uhráli jsme z našeho pohledu úžasný výsledek a doufám, že k nám na jaře zase přijede nějaké velké mužstvo. CSKA musí v posledním kole uhrát něco s Realem, což bude mít těžké. My ale zas chceme něco uhrát s Římem a odčinit porážku z Říma."

Lukáš Hejda (obránce Plzně): "Ani nevím, jak to padlo. Přetlačoval jsem se s obráncem, byl jsem silnější a nějak mě to trefilo. Nacvičovali jsme to takhle, věděli jsme, že CSKA nechává volnou zadní tyč, tak jsme to tam chtěli hrát. Pokud se postoupí, tak to bude životní gól."

Roman Procházka (záložník Plzně): "V poločase jsem se cítil hrozně, protože jsem mohl z penalty vyrovnat, ale kluci mě podpořili. Naštěstí jsem to pak napravil. Tu gólovou střelu jsem trefil nějak zvláštně, chtěl jsem to dávat na zadní tyč, ale ne takhle. Ani jsem nevěděl, že je gól, až když kluci začali slavit. Věřím, že jsme výhrou pozvali fanoušky na závěrečný zápas a že společně vybojujeme postup."

CSKA Moskva - Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)

Branky: 10. Vlašič z pen. - 56. Procházka, 81. Hejda. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). ŽK: Obljakov, Čalov - Hubník, Hrošovský, Kopic.

CSKA: Akinfejev - Nababkin, Becao, Černov - Fernandes, Vlašič, Bistrovič, Ščennikov (46. Jefremov) - Sigurdsson, Čalov (80. Žamaletdinov), Obljakov (72. Kučajev). Trenér: Gončarenko.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský (46. Kopic) - Procházka, Hrošovský - Petržela (70. Havel), Čermák, Kovařík - Chorý (81. Řezníček). Trenér: Vrba.

Tabulka:

1. Real Madrid 4 3 0 1 10:2 9 2. AS Řím 4 3 0 1 10:4 9 3. CSKA Moskva 5 1 1 3 5:9 4 4. Plzeň 5 1 1 3 5:15 4