Plzeň v lize vyzve Jablonec, Spartu čeká Boleslav, Slavia hraje v Budějovicích

Praha - Fotbalisté vedoucí Plzně ve 12. kole první ligy přivítají Jablonec. V neděli hrají také oba pražské týmy po porážkách v evropských pohárech. Druhá Sparta doma změří síly s Mladou Boleslaví a třetí Slavia se představí v Českých Budějovicích. Sobotní utkání Karviné s Ostravou bylo odloženo kvůli vysokému počtu nakažených covidem-19 v týmu MFK.

Plzeň chce protáhnout výtečný vstup do ligové sezony, v níž vyhrála 10 z 11 zápasů a doma je stoprocentní. Naopak jedenáctý Jablonec čeká na vítězství čtyři kola. Ve čtvrtek Severočeši ve skupině Evropské konferenční ligy remizovali 2:2 s dánským týmem Randers, když vyrovnávací branku inkasovali v 90. minutě z penalty.

"Jablonec zatím v lize výsledkově úplně nevyniká. Nicméně víme, jakou sílu má a že je tam spousta výborných hráčů. Není náhoda, že hrajou evropské poháry. Ale chceme samozřejmě zvítězit," řekl plzeňský asistent trenér Pavel Horváth. "Viktoria bude možná těžším soupeřem než Randers, hlavně v domácím prostředí," doplnil jablonecký kouč Petr Rada.

Sparta vyhrála poslední tři zápasy nejvyšší soutěže, ale ve čtvrtek v Evropské lize na Letné podlehla favorizovanému Lyonu 3:4. Osmá Mladá Boleslav v posledních třech utkáních s pražským protivníkem nebodovala. V květnu sparťané triumfovali v dramatické přestřelce 5:4.

"Těší mě, že jsme v posledních dvou zápasech výrazně zlepšili defenzivu (a zvítězili). Se Spartou to ale bude daleko těžší zkouška, protože se proti nám postaví nejlepší útok ligy," konstatoval boleslavský kouč Karel Jarolím.

Mistrovská Slavia ve čtvrtečním utkání EKL prohrála v Haifě s Maccabi 0:1 a utrpěla třetí porážku z posledních čtyř soutěžních duelů. Pražané si chtějí zlepšit náladu proti Českým Budějovicím, které v lize porazili pětkrát za sebou a aktuálně devátému Dynamu nepodlehli od listopadu 2012.

"Čeká nás jeden z nejatraktivnějších domácích zápasů sezony. Přijede soupeř, který je v posledních letech jednoznačně nejúspěšnějším českým klubem. Víme, že kvalita Slavie je mimořádná, ale my se teď nacházíme v dobré pohodě," uvedl budějovický kouč David Horejš.

Čtvrté Slovácko v sobotu hostí desáté Bohemians 1905. Tým z Uherského Hradiště čtyřikrát za sebou naplno bodoval, ale "Klokany" porazil v jediném z posledních devíti ligových soubojů.

Pardubice, které z posledních šesti kol získaly jediný bod a jsou na 14. příčce, v domácím azylu v pražském Ďolíčku vyzvou Zlín. Dvanáctí "Ševci" se také trápí a prohráli pět ligových zápasů po sobě.

V sobotu také třináctý Liberec zkusí sérii dvou ligových porážek přerušit doma proti Olomouci. Šestí Hanáci však vyhráli posledních pět vzájemných utkání v nejvyšší soutěži.

Předposlední Teplice, které vyšly naprázdno v obou zápasech pod novým koučem Jiřím Jarošíkem, v neděli v Mladé Boleslavi vyzvou Hradec Králové. Východočeský nováček je v tabulce sedmý.

Hlasy před zápasy 12. kola první ligy:

1. FC Slovácko (v tabulce: 4.) - Bohemians Praha 1905 (10.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Máme za sebou výbornou sérii, daří se nám herně i výsledkově a chceme na to navázat. Varovali jsme ale tým před jakýmkoliv podceněním, to by byla cesta do pekel. Bohemka i bez dvou vykartovaných hráčů má široký kádr, je to houževnatý a bojovný tým. Slyšel jsem, že sem jedou vyhrát a kvůli tomu změní i barvu dresů na černou. My jim tom v tom ale zabráníme, povinnost nám velí v domácím prostředí získat tři body."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Slovácko je velmi silný a komplexní tým. Hráči jsou zkušení a hrají spolu dlouho. Prezentují se velmi náročným stylem hry a směrem dopředu jsou nebezpeční. Naši kluci v týdnu pracovali velmi dobře. Bude důležité, aby svoji práci v trénincích přenesli i do zápasu. Myslím si, že reakce musí přijít hlavně od nich. Věřím, že tomu tak bude."

Slovan Liberec (13.) - Sigma Olomouc (6.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Olomouc pravidelně patří mezi ty kvalitnější týmy v lize a neustále má ambice hrát o pohárové příčky. Kvalitu ukazuje i v této sezoně. V kádru mají velkou zkušenost v defenzivní činnosti, ve výborné střelecké formě je teď Hála a vepředu jsou šikovní mladí útočníci Růsek se Zifčákem. Celkově má Sigma dobře vyvážený tým. V tabulce je před námi a my bychom se k ní samozřejmě chtěli přiblížit, takže to nám velí ji v domácím prostředí porazit. Pevně věřím, že je to v našich silách. Herně se postupně zlepšujeme, na Slavii jsme měli velmi dobré pasáže, ale pořád se trápíme v koncovce. V tréninku na tom usilovně pracujeme a už je potřeba to prolomit."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Před týdnem jsme porazili Karvinou a bylo to po dlouhé době tříbodové utkání. Doufám, že budeme schopni přenést toto vítězství do dalších utkání a že na to navážeme. Liberec po příchodu trenéra Kozla nějaké body uhrál, ale pak dvě utkání nezvládl. Je ale potřeba říct, že hrál s Baníkem a na Slavii, což jsou velmi složití soupeři. Nás další týden čeká dohrávka na Slavii, bude potřeba rozložit zátěž na více hráčů."

FK Pardubice (14.) - Fastav Zlín (12.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "S hráči jsme rozebrali poslední zápas a soustředíme se na boj proti Zlínu. Víme, že soupeř také potřebuje nutně bodovat, čeká nás těžká bitva. Do sestavy se vrací Jeřábek, což nám herně pomůže. V defenzivě se ale stále musíme obejít bez zraněných Čiháka a Slámy. Máme připravené nějaké změny v základní sestavě, věříme, že nás to nakopne k vítězném utkání."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Samozřejmě nejsme v záviděníhodné situaci, ale nechybí nám odhodlání se z ní dostat. A to mluvím nejen o sobě, ale i o hráčích, cítím to na nich. Pracovali jsme nejen na defenzivě, která nás tíží nejvíc, ale i na hře směrem dopředu. Na míči jsme často, ale schází nám efektivita, důslednost. Pardubice jsou na tom podobně, ale hrají doma, v Ďolíčku si už zvykly. Budou chtít získat tři body, ale to my také."

Viktoria Plzeň (1.) - FK Jablonec (11.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Jablonec zatím v lize výsledkově úplně nevyniká. Nicméně víme, jakou sílu má a že je tam spousta výborných hráčů. Není náhoda, že hrajou evropské poháry. Trenér Petr Rada dobře ví, jak svoje mužstvo namotivovat k tomu, aby bylo připravené. Můžeme možná očekávat nějaké změny v sestavě, protože Jablonec bude mít více zápasů. Ale musíme se soustředit hlavně na sebe. Chceme samozřejmě zvítězit."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Kdybychom s Randers vyhráli, bylo by to povzbuzující. Hráči cítí nějakou křivdu, což se nedivím, když v závěru z penalty přijdete o vítězství, které vám zaručuje ve skupině nějaký posun. Takový je fotbal. Musíme se přeorientovat na Plzeň, která je v tabulce první. Bude možná těžším soupeřem než Randers, hlavně v domácím prostředí. Budeme mít krátký odpočinek. Teď jde o to, aby zranění Čvančary nebo Doležala nebyla delšího rázu, znovu jsme se dali do kupy a připravili se."

Dynamo České Budějovice (9.) - Slavia Praha (3.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Čeká nás jeden z nejatraktivnějších domácích zápasů sezony. Přijede soupeř, který je v posledních letech jednoznačně nejúspěšnějším českým klubem. Víme, že kvalita Slavie je mimořádná, ale my se teď nacházíme v dobré pohodě. I když nám budou někteří hráči v neděli chybět, půjdeme do zápasu s cílem uhrát co nejlepší výsledek. Očekává se vyprodaný stadion a doufám v to, že podáme takový výkon, aby fanoušci po skončení odcházeli spokojeni."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Porážka v Haifě nás mrzí. Náš výkon byl nedostatečný na to, abychom získali body. Děláme poslední dobou hrozně moc chyb v defenzivě, to musíme zlepšit. K Budějovicím máme respekt, hrají velmi nepříjemný fotbal. Čeká nás teď hodně zápasů po sobě. Máme stále plno zraněných hráčů, sestavu budeme řešit zápas od zápasu. Chceme nastoupit do každého utkání v nejsilnější možné sestavě, která je, a mít připravené varianty střídání."

FC Hradec Králové (7.) - FK Teplice (15.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Už to bude rok, co jsem z Teplic odešel. Mezitím Teplicemi prošel jiný trenér (Radim Kučera) po mně, takže to beru normálně jako každý jiný zápas. Současný trenér Jarošík má za sebou dva zápasy a vidím na mužstvu, že je úplně jiné. Je plné odhodlání, bojovnosti, nasazení. Myslím, že se Teplice budou zvedat. Jsme rádi, že jsme vyhráli ve Zlíně, nicméně musíme mít otevřené oči. Víme, že ne všechno bylo dobře. Musíme být obezřetní. Jsme sedmí, ale koukáme se hlavně dolů."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Po dvou zápasech v Teplicích jsem mohl již poznat herní stránky týmu a charaktery hráčů. Hodně mi to napovědělo. Minulý týden jsme odevzdali proti Plzni dobrý výkon, ale nesmí nás to ukolébat. Musíme teď hrát dobře i proti Hradci a v každém dalším zápase. Je potřeba předvádět naše individuální a týmové maximum, pak můžeme čekat nějaký dobrý výsledek."

Sparta Praha (2.) - FK Mladá Boleslav (8.)

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Jak proti Pardubicím, tak proti Lyonu mě mrzí inkasované góly. Musíme se z toho ponaučit. Navíc proti Lyonu jsme nedrželi míč tak jako třeba v závěrečné části zápasu. To v dalších zápasech nesmíme dopustit, pokud chceme uhrát dobré výsledky. Dobrou zprávou je, že se vrátil Láďa Krejčí mladší. V té části utkání, kterou s Lyonem odehrál, ukázal, co v něm je. Doufáme, že to bude předvádět i dál."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Na Spartu je potřeba se dobře připravit, abychom odehráli stejně kvalitní utkání jako proti Bohemce. Těší mě, že jsme v posledních dvou zápasech výrazně zlepšili defenzivu. Se Spartou to ale bude daleko těžší zkouška, protože se proti nám postaví nejlepší útok ligy."

Statistické údaje před zápasy 12. kola: 1. FC Slovácko (v tabulce: 4.) - Bohemians Praha 1905 (10.) Výkop: sobota 23. října, 16:00. Rozhodčí: Černý - Antoníček, Mikeska - Ondráš (video). Bilance: 31 12-10-9 38:31. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Tomič, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Petržela, Sadílek, Kohút, Havlík, Holzer - Jurečka. Bohemians: Le Giang - Dostál, Krch, Bederka, Vondra - Hronek, Ljovin, Jindřišek, Fulnek - Puškáč, Chramosta. Absence: Daníček (zranění), Mareček, Vecheta (oba nejistý start) - Köstl, Květ (oba 4 ŽK), Bartek, Hůlka, Kovařík (všichni zranění), Necid (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Reinberk - Hronek, Ljovin (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jurečka (6) - Chramosta (5). Zajímavosti: - Slovácko poslední 2 vzájemné ligové duely neprohrálo, předtím ale Bohemians 7x po sobě neporazilo - Bohemians v lize na Slovácku 4x za sebou neprohráli - Slovácko vyhrálo 4 kola po sobě a dalo v nich 13 gólů - Slovácko doma v lize 6x po sobě zvítězilo a v posledních 2 duelech tam dalo po 3 brankách - Bohemians prohráli 3 z posledních 4 kol a inkasovali v nich 13 gólů - Bohemians venku v lize zvítězili v jediném z posledních 9 zápasů a v posledních 2 tam prohráli 1:4 - Kadlec může odehrát 250. utkání v lize a Holzer (oba Slovácko) spolu s Vackem (Bohemians) 200. zápas Slovan Liberec (13.) - Sigma Olomouc (6.) Výkop: sobota 23. října, 16:00. Rozhodčí: Batík - Leška, Podaný - Štěrba (video). Bilance: 52 20-14-18 60:62. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula - Gebre Selassie, Havelka - Koscelník, Matoušek, Tupta - Rabušic. Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Zahradníček, Breite, Sedlák, González, Hála - Růsek. Absence: Tiéhi (trest za ČK) - Vaněček, Yunis (oba zranění), Daněk (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chaluš, Matoušek, Tiéhi - Breite, González, Poulolo (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tupta (2) - Hála (6). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Olomouc v lize v Liberci 2x po sobě zvítězila - Liberec poslední 2 kola prohrál - Liberec doma v lize prohrál 6 z posledních 7 zápasů, získal tam jen 3 z celkových 8 bodů v sezoně a je tam nejhorším týmem soutěže - Liberec má se 7 góly nejhorší útok ligy - Olomouc minule vyhrála poprvé po 4 kolech - Olomouc venku v lize 3x za sebou nezvítězila - Olomouc ve středu čeká ligová dohrávka na Slavii - Fukala (Liberec) dnes slaví 21. narozeniny FK Pardubice (14.) - Fastav Zlín (12.) Výkop: sobota 23. října, 16:00. Rozhodčí: Ginzel - Kříž, Ratajová - Orel (video). Bilance: 2 1-1-0 4:0. Poslední zápas: 4:0. Předpokládané sestavy: Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka, Vít, Tischler, Cadu - Chytil. Zlín: Šiška - Fantiš, Simerský, Procházka, Matejov - Vraštil - Fillo, Conde, Tkáč, Čanturišvili - Poznar. Absence: Čihák, Sláma (oba zranění), Beran, Solil (oba nejistý start) - Kolář (zranění), Dostál (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Cadu, Tischler - Hlinka, Procházka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Cadu, Kostka, Matějka, Solil, Tischler (všichni 2) - Poznar (4). Zajímavosti: - Pardubice ve 2 ligových zápasech se Zlínem neinkasovaly, doma remizovaly 0:0 a venku vyhrály 4:0 - Pardubice 6 kol po sobě nezvítězily a v posledních 4 ligových zápasech prohrály - Pardubice zvítězily v jediném z posledních 7 domácích ligových duelů, na svém stadionu ale získaly všech 6 bodů v sezoně - Pardubice hrají domácí ligové zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu v azylu v pražském Ďolíčku - Zlín 5 kol za sebou prohrál - Zlín venku v lize 2x po sobě prohrál - Zlín má s 28 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Procházka (Zlín) si může připsat 400. start v lize Viktoria Plzeň (1.) - FK Jablonec (11.) Výkop: neděle 24. října, 16:00. Rozhodčí: Hrubeš - Hájek, Vodrážka - Adam (video). Bilance: 48 22-11-15 67:58. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, Havel - Kalvach, Bucha - Sýkora, Čermák, Mosquera - Beauguel. Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil, Kratochvíl, Považanec, Pilař - Čvančara - Doležal. Absence: Míka, Pachlopnik (oba zranění), Ndiaye (rekonvalescence) - Hrubý, Martinec, Štěpánek (všichni zranění), Čvančara, Doležal, Houska (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chorý, Janošek, Řezník - Čvančara, Kubista, Pilař, Považanec, Zelený (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (7) - Čvančara (3). Zajímavosti: - Plzeň poslední 2 vzájemné ligové zápasy nevyhrála, ale předtím porazila Jablonec v nejvyšší soutěži 5x za sebou - Plzeň doma v lize s Jabloncem od května 2016 7x za sebou neprohrála (z toho 6 vítězství) - Plzeň vyhrála 10 z 11 utkání v ligové sezoně (v 9 případech zvítězila o gól) - Plzeň doma v lize 7x za sebou zvítězila, neprohrála tam v posledních 14 duelech od únorové porážky s Libercem a je tam nejlepším týmem soutěže - Plzeň má s 8 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Jablonec v lize 4x za sebou nevyhrál - Jablonec v 5 venkovních zápasech této ligové sezony nevyhrál a získal tam jen 2 z celkových 11 bodů - Jablonec ve čtvrtek ve skupině Evropské konferenční ligy remizoval 2:2 s dánský týmem Randers a nevyhrál 5 soutěžních zápasů po sobě, 3x za sebou hrál 2:2 - Jablonec je s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Hrubý (Jablonec) čeká na 200. utkání v lize - jablonecký trenér Rada v minulosti vedl Plzeň Dynamo České Budějovice (9.) - Slavia Praha (3.) Výkop: neděle 24. října, 16:00. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Váňa - Štěrba (video). Bilance: 40 7-7-26 33:80. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Králik, Havel, Novák - Javorek, Čavoš - Mihálik, Hora, Mršič - Bassey. Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Samek, Traoré - Schranz, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Absence: Talověrov (4 ŽK), Hellebrand, Van Buren (oba dohoda klubů) - Bořil, Holeš, Masopust, Ševčík, Takács (všichni zranění), Hovorka, Provod (oba rekonvalescence), Hromada, Kúdela, Tecl (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Novák (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Bassey (4) - Kuchta, Schranz (oba 6). Zajímavosti: - Slavia od listopadu 2012 v lize s Č. Budějovicemi 7x po sobě neprohrála a v posledních 5 zápasech zvítězila - Slavia v lize v Č. Budějovicích 3x za sebou neprohrála a naposledy tam zvítězila 6:0 - Č. Budějovice 3 kola po sobě neprohrály - Č. Budějovice doma v lize vyhrály 3 z posledních 4 zápasů a v posledních 2 tam zvítězily shodně 3:1 - Slavia v lize prohrála jediný z posledních 56 zápasů - Slavia venku v lize nevyhrála 2 z posledních 3 zápasů, přesto je tam nejlepším týmem soutěže - Slavia ve čtvrtek v Evropské konferenční lize podlehla v Haifě Maccabi 0:1 a prohrála 3 z posledních 4 soutěžních zápasů - Slavia má k dobru středeční dohrávku s Olomoucí - zraněný Provod (Slavia) slaví den před utkáním 25. narozeniny FC Hradec Králové (7.) - FK Teplice (15.) Výkop: neděle 24. října, 16:00. Rozhodčí: Berka - Vlček, Mokrusch - Pechanec (video). Bilance: 22 9-5-8 27:27. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Hradec: Fendrich - Čech, Klíma, Král - Mejdr, Kodeš, Kateřiňák, Novotný - Dvořák, Vašulín, Vlkanova. Teplice: Grigar - Hyčka, Chlumecký, Knapík, Vondrášek - Jukl, Krunert - Kodad, Fortelný, Moulis - Rezek. Absence: Urma (trest za ČK), Leibl (nejistý start) - Kučera, Ledecký, Radosta, Shejbal, Žitný (všichni zranění), Diallo, Mareš, Mazuch, Trubač (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Král, Mejdr - Chlumecký, Knapík, Černý, Laňka, Jukl, Moulis (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Dvořák, Král, Vašulín (všichni 3) - Mareš, Trubač (oba 2). Zajímavosti: - Teplice v posledním ligovém utkání v květnu 2017 nad Hradcem zvítězily, předtím ho ale 8x po sobě neporazily - Hradec doma v lize Teplice 2x po sobě neporazil - Hradec prohrál v jediném z posledních 6 kol - Hradec doma v lize neprohrál 7x za sebou - Hradec kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi - Teplice vyhrály jediný z posledních 13 ligových zápasů a pod novým trenérem Jarošíkem nebodovaly ani v jednom z dosavadních 2 utkání - Teplice venku v lize 15x za sebou nezvítězily a prohrály tam 7 z posledních 8 zápasů - královéhradecký asistent trenéra Hejkal v minulosti vedl Teplice - Rezek (Teplice) může vstřelit 50. gól v lize Sparta Praha (2.) - FK Mladá Boleslav (8.) Výkop: neděle 24. října, 19:00. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Horák - Franěk (video). Bilance: 34 21-3-10 71:43. Poslední zápas: 5:4. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pavelka, Sáček - Pešek, Hložek, Haraslín - Minčev. M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Dancák, Matějovský, Hlavatý, Ewerton - Fila, Škoda. Absence: Höjer, Holec, Juliš, Souček (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (rekonvalescence) - Šimek (zranění), D. Mašek, Preisler (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Dancák, Douděra, Hlavatý, Karafiát, Matějovský, Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Pešek (5) - Ewerton, Škoda (oba 4). Zajímavosti: - Sparta vyhrála poslední 3 vzájemné ligové duely a ve 2 z nich dala po 5 gólech - Sparta od října 2011 doma v lize s M. Boleslaví 9x po sobě neprohrála (z toho 8 vítězství) - v posledních 4 vzájemných ligových duelech padlo 24 branek - Sparta 4 kola po sobě neprohrála a bodovala v 19 z posledních 20 ligových zápasů - Sparta pod trenérem Vrbou ve 14 domácích ligových duelech neprohrála (z toho 13 vítězství) - Sparta má s 29 vstřelenými góly nejlepší útok v lize - Sparta ve čtvrtek doma v Evropské lize prohrála s Lyonem 3:4 - M. Boleslav 2 kola po sobě vyhrála - M. Boleslav minule venku v lize zvítězila po 4 utkáních - Juliš (Sparta) čeká na 100. start v lize - dojde k souboji bývalých trenérů české reprezentace sparťana Vrby a mladoboleslavského Jarolíma Utkání Karviná - Ostrava bylo kvůli koronaviru v domácím týmu odloženo. Tabulka: 1. Plzeň 11 10 0 1 18:8 30 2. Sparta 11 8 2 1 29:11 26 3. Slavia 10 8 1 1 27:9 25 4. Slovácko 11 8 1 2 21:12 25 5. Ostrava 11 7 1 3 22:13 22 6. Olomouc 10 4 4 2 22:15 16 7. Hradec Králové 11 4 4 3 13:16 16 8. Mladá Boleslav 11 4 2 5 20:18 14 9. České Budějovice 11 4 2 5 15:15 14 10. Bohemians 1905 11 3 3 5 17:25 12 11. Jablonec nad Nisou 11 2 5 4 10:17 11 12. Zlín 11 3 0 8 15:28 9 13. Liberec 11 2 2 7 7:18 8 14. Pardubice 11 1 3 7 15:23 6 15. Teplice 11 1 2 8 9:21 5 16. Karviná 11 0 4 7 10:21 4