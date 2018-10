Praha - Fotbalisté mistrovské Plzně budou v nedělním utkání 13. kola první ligy proti poslednímu Slovácku hájit stoprocentní domácí bilanci. Pražská Sparta se v sobotu představí ve Zlíně a o den později Jablonec v podještědském derby hostí Liberec.

Plzeň v úterním zápase Ligy mistrů nečekaně potrápila Real Madrid a ze stadionu obhájce trofeje si odvezla těsnou porážku 1:2. Viktoria je nejlepším domácím týmem ligové sezony. Před svým publikem vyhrála všech šest utkání, pět z toho ale hubeným výsledkem 1:0.

"Hrajeme doma, což nám velí, abychom byli mnohem ofenzivnější než třeba na Realu Madrid, kde jsme věděli, že uspějeme jedině, když budeme disciplinovaní v defenzivě. Tentokrát to bude spíš ofenzivnější fotbal," uvedl kouč Plzně Pavel Vrba.

"Samozřejmě bychom byli hlavně rádi, kdybychom dali víc gólů, než se nám zatím v lize daří," doplnil Vrba. Jeho svěřenci z druhého místa tabulky ztrácí dva body na vedoucí Slavii, která až v pondělním malém pražském derby hraje s Duklou.

Trápení Slovácka neukončil ani nový trenér Petr Vlachovský. Tým z Uherského Hradiště pod nástupcem Michala Korduly minule podlehl Teplicím 0:2 a protáhl sérii bez bodu na sedm utkání. Slovácko navíc neporazilo Plzeň v posledních 20 duelech nejvyšší soutěže.

Třetí Sparta se pokusí ve Zlíně napravit poslední dvě venkovní prohry 0:1 a udržet kontakt s Plzní a Slavií. "Praktikují systém 3-5-2, mají hodně vysokých hráčů a hrají to, co by mužstvo s takovými typy hráčů hrát mělo, a hrají to velmi dobře. Musíme se dobře připravit, protože není snadné ubránit Beauguela s Poznarem, navíc celý jejich systém hry je velice nechutný hlavně v jejich prostředí," uvedl trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Šestý Zlín nezvítězil ve čtyřech kolech za sebou a Spartu porazil v jediném z posledních 10 ligových zápasů. "Sparta dvakrát prohrála venku. O to bude pro nás zápas těžší, neboť nebude chtít prohrát potřetí. Pro mě to bude vzhledem k mému bývalému působení ve Spartě speciální zápas. Sparta je nepochybně favoritem, doma ale chceme bodovat," řekl kouč "Ševců" Michal Bílek.

Jablonec v nejvyšší soutěži zvítězil čtyřikrát v řadě, ale ve čtvrtek doma jen remizoval s Astanou 1:1 a dál čeká na premiérovou výhru ve skupině Evropské ligy. Trenér pátého celku tabulky Petr Rada očekává hodně náročné derby.

"Bude mít náboj, přijde dost lidí. Možná to pro nás bude ještě těžší zápas než s Astanou, hlavně psychicky. Dosud jsme ale neměli problém přepnout po pohárovém zápase, tak to snad bude pokračovat," konstatoval Rada.

Sedmý Liberec na hřišti Jablonce nevyhrál v posledních čtyřech utkáních. Navíc Slovan bude postrádat kouče Zsolta Hornyáka, který dostal trest na dva soutěžní zápasy za kritiku rozhodčích po minulé prohře 0:1 se Slavií.

V sobotu jsou vedle zápasu Zlín - Sparta na programu další tři duely. Opava v souboji nováčků přivítá Příbram poprvé v ligovém ročníku na vlastním stadionu, kde proběhla rekonstrukce hrací plochy. Karviná doma hraje s Olomoucí a Mladá Boleslav hostí Bohemians 1905.

Hlasy před víkendovými zápasy 13. kola první ligy:

--------

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Domácí prostředí nám velí zvítězit a my pro to uděláme maximum. Chceme hrát aktivně jako v Ostravě a hlavně věřím, že se vyvarujeme toho, co jsme předvedli v minulém domácím zápase s Duklou. Olomouci v tom užším kádru, který má, ublížily evropské poháry, kde bylo vytížení pro hráče enormní. Ale fotbalovou kvalitu má a určitě nepatří do spodních příček, kde se nachází."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Rádi bychom po dvou domácích zápasech, ve kterých jsme získali čtyři body proti týmům z popředí tabulky, pokračovali ve sbírání bodů i proti týmům, které jsou v tabulce kolem nás. Uvidíme, jak poskládáme sestavu, protože v defenzivních řadách stále řešíme určité problémy. Pokud jde o novou posilu Lalkoviče, ještě potřebuje dohnat kondiční a zápasové manko, ale ukazuje se jako herně sebevědomý a technicky vybavený hráč."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Hrozně se těšíme na návrat domů do Opavy. Nepochybuji, že nám lidi přijdou pomoct a jsem přesvědčen, že v domácím prostředí a před našimi fanoušky půjdou naše výkony nahoru. Po dvou zápasech bez bodu uděláme všechno pro vítězství. Příbram hraje otevřený fotbal, má v mužstvu hodně zkušených hráčů a po debaklu s Jabloncem se také bude snažit o nápravu."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Prohru s Jabloncem nemůžeme hodit za hlavu. Byly tam věci, které se nám opakují. Ale nesmíme z toho ani dělat tragédii. Místo volna jsem hráčům naordinoval trénink, abychom to probrali. Tým by to nemělo srazit, rány dostáváme pořád a tým se s tím pere."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "V porovnání s vysokou porážkou na Spartě musíme doma přidat na důrazu a pohybu, zpřesnit kombinaci a zvýšit úsilí v touze po úspěchu."

Michal Hubínek (záložník M. Boleslavi): "Na Spartě jsme se báli hrát a Sparta toho využila. Zatím jsme nepřišli na to, proč máme tak rozkolísané výkony. Ale to znamená, že s Bohemkou by to zase mohlo být lepší. V Bohemce mám stále hodně přátel, prožil jsem tam krásné roky a budu na ni vždy vzpomínat. Trenér Hašek tam má mladé a rychlé kluky, kteří hodně běhají a bojují a to jim přináší úspěch. Musíme si doma víc věřit a vyrovnat se jim v houževnatosti a bojovnosti. Pak bychom to měli zvládnout."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "V prozatímním průběhu sezony podává Mladá Bolelav nevyrovnané výkony. Jednou zahraje dobře, ale pak zase špatně. Jejich výsledky předurčily našemu vzájemnému zápasu takový příběh, že se střetnou dva sousedi v tabulce. Dali sice hodně gólů, ale nejsou stoprocentní vzadu. V kádru mají ovšem nejlepšího útočníka Komličenka. On sice není tak viditelný ve hře, ale týmu to vrací v šestnáctce soupeře. Dokáže si najít správný prostor, zvolit správné řešení, umí být efektivní. Nevyužitý potenciál podle mě dřímá v Konatém. Tento rychlík má ještě na lepší soutěž, než je ta naše. Podle lékaře bude Martin Hašek mimo asi tři týdny. Už by měl být k dispozici Filip Hašek, jenže není v optimálním zdravotním stavu. V tréninku je zpět Jindřišek."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Sparta dvakrát prohrála venku. O to bude pro nás zápas těžší, neboť nebude chtít prohrát potřetí. Pro mě to bude vzhledem k mému bývalému působení ve Spartě speciální zápas. Sparta je nepochybně favoritem. Doma ale chceme bodovat. V dalším kole čeká na Spartu derby se Slavií, ale nepředpokládám, že by soupeř nějaké hráče šetřil. Pokusíme se navázat na výkon z posledního zápasu v Olomouci, kde jsme až do sedmdesáté minuty hráli dobře. Potom jsme se dostali pod tlak, proto byl zisk bodu cenný."

"Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Zlín od začátku sezony pod Michalem Bílkem předvádí výborné výkony, pomohl jim i začátek soutěže, kdy se jim podařilo několik zápasů v závěru otočit. Praktikují systém 3-5-2, mají hodně vysokých hráčů a hrají to, co by mužstvo s takovými typy hráčů hrát mělo a hrají to velmi dobře. Musíme se dobře připravit, protože není snadné ubránit Beauguela s Poznarem, navíc celý jejich systém hry je velice nechutný hlavně v jejich prostředí."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Určitě ten zápas bude jiný než v úterý. Hrajeme doma, což nám velí, abychom byli mnohem ofenzivnější než třeba na Realu Madrid, kde jsme věděli, že uspějeme jedině, když budeme disciplinovaní v defenzivě. Tentokrát to bude spíš ofenzivnější fotbal. Samozřejmě bychom byli hlavně rádi, kdybychom dali víc gólů, než se nám zatím v lize daří. Čekám, že Slovácko k nám přijede s taktikou jako většina mančaftů. Budou hrát ze zajištěné obrany a budou spoléhat na rychlé protiútoky a standardní situace. Mají tam typologicky hráče, kteří jsou to schopni zvládnout."

Petr Vlachovský (trenér Slovácka): "Rozhodně nejedeme do Plzně v poraženecké náladě. Slabiny fotbalistů Plzně se hledají velice těžko. Jsou velmi dobří ve vedení útoku, mají silné standardní situace a držení míče. My hlavně musíme být efektivní v koncovce. Věřím, že šanci si vypracujeme a nějaký ten gól konečně dáme. Rozebrali jsme si poslední utkání s Teplicemi, ukázali si chyby, které nás sráží. Jsou spíše individuální."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Musíme vstřebat zápas s Astanou, který jsme odpracovali. Doposud jsme neměli problém se přeorientovat z Evropské ligy na domácí soutěž, ale je to určité riziko, hrajeme prakticky za dva dny. Program máme nabitý, hráčům jsem říkal, že s tím musí počítat. Zápasů se nám tam teď nashromáždí víc. Možná bude souboj s Libercem ještě těžší zápas na psychiku hráčů. Derby bude mít určitě náboj a bude dost lidí."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Je mi jasné, že je to podještědské derby, je to dost založené na fanouškovských vztazích. Uděláme vše pro vítězství. Jablonec dlouhodobě ukazuje dobrou formu tím, že mají kvalitní kádr. Je tam kupa dobrých hráčů, je to silné mužstvo vyšperkované momentálními výkony Trávníka. Ten bude asi nejnebezpečnější, ale celkově má Jablonec kvalitní mužstvo. Jedinou výhodou může být, že Jablonec hrál těžký zápas v pohárech. Na druhou stranu to ale může být i výhoda pro něj, budou mít v nohách jeden dobrý zápas. Doufám, že si přeneseme bojovnou formu ze zápasu se Slavií a dokážeme ten těžký zápas zvládnout."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 13. kola: -------- MFK Karviná (12.) - Sigma Olomouc (14.) Výkop: sobota 27. října, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Berka - Arnošt, Melichar. Bilance: 2 0-1-1 (4:6). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Tusjak - Guba. Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Kotouč, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Nešpor. Absence: Letič (ČK), Wágner (nejistý start) - Hála, Polom, Štěrba (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Ba Loua, Letič, Panák, Ramírez - Houska (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Wágner (4) - Nešpor (3). Zajímavosti: - Olomouc s Karvinou ve 2 ligových zápasech neprohrála (výhra a remíza) - Karviná 3 kola po sobě nevyhrála - Olomouc bodovala ve 3 z posledních 4 kol - Olomouc poprvé v sezoně dokázala v lize 2x po sobě neprohrát - Olomouc venku v lize 4x za sebou prohrála (skóre 1:10) - Dreksa (Karviná) působil v Olomouci, Štěrba (Olomouc) zase hrával v Karviné SFC Opava (13.) - 1. FK Příbram (10.) Výkop: sobota 27. října, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Julínek - Moláček, Podaný. Bilance: 12 1-3-8 (10:20). Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Helebrand - Hrabina, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič - Puškáč, Smola. Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Mingazov, Rezek - Fantiš. Absence: Schaffartzik (4 ŽK) - Boháč, Slepička (oba zranění), Holek (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Puškáč - Květ (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuzmanovič (3) - Slepička (4). Zajímavosti: - jde o souboj nováčků, oba celky se v první lize utkaly naposledy v roce 2005 - v minulé sezoně druhé ligy Příbram doma vyhrála 3:1 a v Opavě remizovala 1:1 - Opava vyhrála jediný ze 14 soubojů s Příbramí v první a druhé lize - Opava naposledy porazila Příbram 23. srpna 2003 - Opava se z brněnského azylu vrací na zrekonstruovaný domácí trávník - Opava poslední 2 kola nebodovala a nevstřelila gól - Příbram z 5 venkovních utkání v ligové sezoně získala jediný bod a na hřištích soupeřů je nejhorší v soutěži - Příbram vyhrála jediné z posledních 24 venkovních utkání v lize - v zápasech Příbrami padlo v průměru 3,8 gólu na utkání, více má jen M. Boleslav (4,5) - Květ (Příbram) dal v sezoně 3 góly z přímých kopů FK Mladá Boleslav (9.) - Bohemians Praha 1905 (8.) Výkop: sobota 27. října, 15:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Ratajová. Bilance: 18 8-5-5 (25:19). Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Ladra, Přikryl, Konaté - Komličenko. Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, F. Hašek, Bederka, Bartek - Záviška - Hilál. Absence: Fabián - Vondra, Jindřišek, Vaníček, Nečas, M. Hašek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Komličenko, Konaté, Mareš - Hilál (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko (11) - Hilál (3). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála jen 2 z posledních 7 ligových utkání s Bohemians - Bohemians bodovali v posledních 3 ligových zápasech v M. Boleslavi - M. Boleslav v posledních 3 kolech získala jediný bod - M. Boleslav doma v lize bodovala 4x po sobě, což se jí naposledy povedlo na jaře 2017 - M. Boleslav má s 29 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy a s 25 vstřelenými góly druhý nejlepší útok - Komličenko (M. Boleslav) dal v posledních 8 ligových zápasech 9 branek - v zápasech M. Boleslavi padlo v průměru 4,5 gólu na utkání, což je nejvíce v lize - Bohemians 3 kola po sobě neprohráli - trenér M. Boleslavi Weber v minulosti vedl Bohemians - Dostál (Bohemians) si může připsat 150. start v české lize - Vaníček (Bohemians) skóroval v obou vzájemných zápasech minulé sezony Fastav Zlín (6.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 27. října, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Proske - Kotík, Caletka. Bilance: 26 6-6-14 (23:41). Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Hronek, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Železník. Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Costa, Čivič - Stanciu, Frýdek, Kanga, Vatajelu - Šural, Tetteh. Absence: nikdo - Ben Chaim, Drchal, Zahustel, Kadlec (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Bartošák - Costa, Tetteh (všichni 3 ŽK), Kanga (7 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel - Tetteh (oba 7). Zajímavosti: - Zlín vyhrál jediný z posledních 10 ligových zápasů se Spartou - Zlín v posledních 4 ligových zápasech se Spartou 3x remizoval a jednou prohrál - Sparta z dosavadních 13 ligových zápasů ve Zlíně jen 3x vyhrála (5 remíz, 5 proher) a v posledních 2 tam remizovala - Zlín nevyhrál 4 kola za sebou (2x prohrál a 2x remizoval) - za Zlín se v posledních 4 kolech trefil jen Beauguel (3 góly) - Sparta prohrála 2 poslední zápasy venku shodně 0:1 - Kanga (Sparta) jako první hráč v sezoně posbíral už 7 ŽK a jedna ho dělí od trestu na 2 utkání - Spartu v následujícím kole čeká pražské derby se Slavií - trenér Zlína Bílek vedl Spartu, za kterou hrál i záložník Jiráček - Štetina (Sparta) může odehrát 150. ligový zápas Viktoria Plzeň (2.) - 1. FC Slovácko (16.) Výkop: neděle 28. října, 15:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Marek - Antoníček, Vitner. Bilance: 26 14-8-4 (44:26). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Petržela - Krmenčík. Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Kalabiška - Kuchta. Absence: Kolář, Kovařík (oba zranění), Kopic (nejistý start) - Kadlec (zranění), Petr (4 ŽK), Janošek (dohoda mezi kluby). Disciplinární ohrožení: Limberský, Petržela (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Krmenčík (7) - Daníček, Hofmann, Kuchta (oba 2). Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála se Slováckem 20x za sebou (od května 2006) - Plzeň doma se Slováckem remizovala ve 2 z posledních 3 ligových zápasů - Slovácko v posledních 5 vzájemných duelech v Plzni vstřelilo jen 2 góly, ale 3x remizovalo - Plzeň je nejlepším domácím týmem ligy, na svém stadionu vyhrála všech 6 zápasů v sezoně při celkovém skóre 11:1 - Plzeň doma v lize vyhrála výsledkem 1:0 třikrát za sebou a v 5 z 6 utkání - Plzeň v úterním zápase skupiny Ligy mistrů prohrála na hřišti Realu Madrid 1:2 - Slovácko prohrálo posledních 7 kol a v posledních 3 neskórovalo - Slovácko pod vedením nového kouče Vlachovského prohrálo doma s Teplicemi (0:2) a kleslo na poslední místo - Slovácko venku vyhrálo jediné z posledních 12 ligových utkání - brankář Slovácka Daněk působil v Plzni, jejímž kmenovým hráčem je i záložník Slovácka Janošek FK Jablonec (5.) - Slovan Liberec (7.) Výkop: neděle 28. října, 17:00 (O2 TV Fotbal). Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 48 12-12-24 (44:69). Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Potočný, Oscar, Ševčík, Aarons - Oršula. Absence: Doležal (zranění) - Mikula (trest za ČK), Mara, Knejzlík (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Doležal, Trávník - Breite, Koscelník, Mashike Sukisa (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Trávník (6) - Potočný (4). Zajímavosti: - Jablonec doma v lize s Libercem 4x za sebou neprohrál (3 výhry, remíza) - v posledních 7 vzájemných ligových zápasech nevyhrál hostující tým - Jablonec vyhrál poslední 4 kola a z toho ve 3 neinkasoval - Jablonec dnes hraje zápas Evropské ligy s Astanou - Liberec má vyrovnanou bilanci 4 výher, remíz i proher a skóre 13:13 - Liberec prohrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - trenér Jablonce Rada vedl v minulosti Liberec - Hybš (Liberec) může odehrát 100. ligový zápas Slavia Praha (1.) - Dukla Praha (15.) Výkop: pondělí 29. října, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Horák. Bilance: 16 9-7-0 (26:9). Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Kúdela, Zelený - T. Souček - Stoch, Traoré, Baluta, Zmrhal - Mešanovič. Dukla: Rada - Bezpalec, Ďurica, Ostojič - Miloševič, Doumbia, Tetour, D. Souček, Brandner - Djuranovič, Schranz. Absence: Bořil, Ngadeu (oba 4 ŽK), Van Buren, Hromada, Pokorný, Alvir (všichni zranění), Jugas (rekonvalescence), Sýkora, Škoda (oba nejistý start) - Hanousek, Holenda, Raspopovič (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Hušbauer, Traoré - Bezpalec, Chlumecký, Djuranovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Stoch (5) - Schranz (3). Zajímavosti: - Slavia v 16 zápasech samostatné ligy s Duklou neprohrála (9 výher a 7 remíz) - Slavia doma remizovala ve 2 z posledních 3 vzájemných ligových soubojů - Slavia vyhrála 6 z posledních 7 kol - Slavia má s 28 góly nejlepší útok ligy a se 7 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia dnes hraje zápas Evropské ligy v Kodani - Stoch (Slavia) skóroval v posledních 3 kolech - Dukla neprohrála poslední 3 kola (2 výhry a remíza) - trenér Skuhravý s Duklou získal z 5 ligových zápasů 10 bodů - Dukla v posledních 5 kolech udržela 3x čisté konto a inkasovala jen 2 góly - Dukla má s 10 vstřelenými góly nejhorší ofenzivu ligy - Ďurica (Dukla) dal v poslední 2 ligových zápasech 2 vítězné góly Tabulka: 1. Slavia 12 10 0 2 28:7 30 2. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28 3. Sparta 12 8 2 2 23:8 26 4. Ostrava 12 7 3 2 19:9 24 5. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22 6. Zlín 12 6 3 3 18:10 21 7. Liberec 12 4 4 4 13:13 16 8. Bohemians Praha 1905 12 4 4 4 13:14 16 9. Mladá Boleslav 12 4 2 6 25:29 14 10. Příbram 12 4 2 6 18:28 14 11. Teplice 12 3 3 6 14:20 12 12. Karviná 12 3 2 7 15:22 11 13. Opava 12 3 1 8 11:20 10 14. Olomouc 12 3 1 8 11:22 10 15. Dukla 12 3 1 8 10:21 10 16. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9