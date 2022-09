Plzeň v Lize mistrů po debaklu v Barceloně hostí Inter Milán

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve druhém utkání hlavní fáze Ligy mistrů v úterý přivítají Inter Milán. Oba týmy minulou středu odstartovaly skupinu C porážkou. Úřadující čeští šampioni si z Barcelony odvezli debakl 1:5, italské mužstvo doma podlehlo Bayernu Mnichov 0:2. Zápas ve vyprodané Doosan Areně začne v 18:45.

Plzeň při své premiérové účasti ve skupině Ligy mistrů v roce 2011 potkala jiného milánského giganta AC. Na San Siru prohrála 0:2 a v tehdejším domácím azylu v pražském Edenu remizovala 2:2. Z českých celků na Inter naposledy narazila Slavia ve skupině Champions League před třemi lety, kdy v Miláně hrála 1:1 a doma podlehla 1:3.

Plzeň by proti Interu chtěla potvrdit výtečnou domácí formu. Západočeši před svými fanoušky v evropských soutěžích neprohráli od výprasku 0:5 s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů v listopadu 2018 a z posledních 11 pohárových duelů v Doosan Areně desetkrát zvítězili.

"Doma neprohráváme. Věříme, že jsme schopní proti Interu odehrát dobrý zápas s lepším výsledkem než v Barceloně," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek, jemuž budou znovu chybět zranění útočník Jan Kliment a krajní záložník Jan Kopic.

Inter Milán v italské lize drží páté místo se ztrátou dvou bodů na vedoucí Neapol. V sobotu "Nerazzurri" na svém stadionu udolali FC Turín 1:0 až brankou Marcela Brozoviče z 89. minuty.

"Tahle výhra nám dodá sebevědomí, rosteme týmově i individuálně. Nabitý kalendář nás dostává pod tlak a v Plzni to pro nás bude další těžký zápas. Ale uděláme všechno pro to, abychom byli připraveni," řekl kouč Interu Simone Inzaghi.

Víkendovou generálku zvládla i Plzeň, která v Olomouci zvítězila 3:2 a v tabulce je o skóre druhá za Slavií. Pražského rivala Viktoria hostí v nedělním ligovém šlágru. "Už před sezonou jsem říkal, že máme ve stejné rovině evropské poháry a ligu. Jestli chceme hrát příští rok poháry, musíme sbírat body," prohlásil Bílek.

Plzeň je oblíbeným soupeřem útočníka Interu Edina Džeka. Šestatřicetiletý bosenský reprezentant za Teplice, Manchester City a AS Řím nastřílel Viktorii devět gólů v osmi zápasech. V dresu AS se dvakrát blýsknul hattrickem. Džeko by v základní sestavě hostů mohl nahradit zraněného belgického kanonýra Romelua Lukakua.

Západočeši startují v hlavní fázi Ligy mistrů počtvrté a poprvé pod vedením kouče Bílka. V letech 2011, 2013 i 2018 pokaždé s trenérem Pavlem Vrbou obsadili třetí místo ve skupině a prošli do jarní části Evropské ligy.

Statistické údaje před utkáním Viktoria Plzeň - Inter Milán: Výkop: úterý 13. září, 18:45. Rozhodčí: Schärer - Zogaj, Erni - San (video, všichni Švýc.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Itálie 67 16-19-32 59:96. 1972/73 PVP: AC Milán - Sparta Praha 1:0, 1:0, 1974/75 UEFA: Neapol - Ostrava 0:2, 1:1, 1978/79 UEFA: Dukla Praha - Vicenza 1:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Juventus Turín - Sparta Praha 3:0, 0:1, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Inter Milán 0:1, 0:0, 1992/93 UEFA: Olomouc - Juventus Turín 1:2, 0:5, 1992/93 PVP: Sparta Praha - Parma 0:0, 0:2, 1995/96 UEFA: AC Milán - Sparta Praha 2:0, 0:0, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - AS Řím 2:0, 1:3 po prodl., 1996/97 PVP: Fiorentina - Sparta Praha 2:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Parma 0:0, 2:2, 1998/99 UEFA: Boloňa - Slavia Praha 2:1, 2:0, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Udine 1:0, 1:2, 2000/01 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 3:0, 1:0, 2002/03 LM: AC Milán - Liberec 1:0, 1:2, 2003/04 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 2:2, 0:1, 2003/04 LM: Sparta Praha - AC Milán 0:0, 1:4, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Palermo 2:1, 0:1, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Palermo 0:1, 1:0, pen. 4:2, 2007/08 UEFA: Fiorentina - Mladá Boleslav 2:1, 2008/09 LM: Fiorentina - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2009/10 EL: FC Janov - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2010/11 EL: Sparta Praha - Palermo 3:2, 2:2, 2011/12 LM: AC Milán - Plzeň 2:0, 2:2, 2012/13 EL: Neapol - Plzeň 0:3, 0:2, 2013/14 EL: Udine - Liberec 1:3, 1:1, 2014/15 EL: Neapol - Sparta Praha 3:1, 0:0, 2015/16 EL: Sparta Praha - Lazio Řím 1:1, 3:0, 2016/17 EL: Plzeň - AS Řím 1:1, 1:4, 2016/17 EL: Liberec - Fiorentina 0:3, 1:3, 2016/17 EL: Sparta Praha - Inter Milán 3:1, 1:2, 2018/19 LM: AS Řím - Plzeň 5:0, 1:2, 2019/20 LM: Inter Milán - Slavia Praha 1:1, 3:1, 2020/21 EL: AC Milán - Sparta Praha 3:0, 0:1. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 48 20-16-12 60:45 EL/UEFA 80 27-18-35 85:108 EKL 12 7-4-1 17:10 PVP 4 0-1-3 1:12 Celkem 144 54-39-51 163:175 Inter v Evropě: LM/PMEZ 193 91-51-51 271:192 EL/UEFA 191 96-44-51 298:174 PVP 12 6-2-4 22:9 Superpohár UEFA 1 0-0-1 0:2 Celkem 397 193-97-107 591:377 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Sýkora, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Inter: Onana - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovič, Mchitarjan, Darmian - Džeko, Martínez. Absence: Kliment, Kopic (oba zranění), Řezník (zranění + chybí na soupisce), Dedič, Kaša (oba chybí na soupisce) - Lukaku (zranění). Zajímavosti: - Plzeň vstoupila do skupiny minulou středu debaklem 1:5 v Barceloně, Inter doma podlehl Bayernu Mnichov 0:2 - Plzeň se při své premiérové účasti ve skupině LM v roce 2011 utkala 2x s jiným milánským týmem AC, venku prohrála 0:2 a v tehdejším domácím azylu v pražském Edenu remizovala 2:2 - z českých týmů na Inter naposledy narazila Slavia ve skupině LM v roce 2019, kdy v Miláně remizovala 1:1 a doma prohrála 1:3 - Plzeň doma ve skupině LM vyhrála 2 z 9 zápasů - Plzeň doma v pohárech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině LM v listopadu 2018 neprohrála v posledních 11 zápasech a z toho 10x zvítězila - Inter ovládl LM celkově 3x (naposledy v roce 2010) - Inter v LM prohrál 3 z posledních 4 zápasů - Plzeň v sobotní ligové generálce vyhrála 3:2 v Olomouci, Inter doma zdolal FC Turín 1:0 - Plzeň prohrála jediné z posledních 36 soutěžních utkání - minule v Barceloně - Inter v této sezoně ze 7 soutěžních utkání 4x zvítězil a 3x prohrál - Plzeň hraje v hlavní fázi LM počtvrté a poprvé pod vedením kouče Bílka; v letech 2011, 2013 i 2018 s trenérem Vrbou obsadila vždy 3. místo ve skupině a prošla do jarní části Evropské ligy - Plzeň nejvíc bodů ve skupině (7) získala před čtyřmi lety v konkurenci Realu Madrid, AS Řím a CSKA Moskva, nejméně (3) v roce 2013 ve skupině s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a CSKA Moskva - Plzeň ve 2. předkole vyřadila Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma, ve 3. předkole 2x porazila Tiraspol 2:1 a v závěrečném play off si poradila s Karabachem (venkovní remíza 0:0, domácí vítězství 2:1) - Džeko (Inter) dal Plzni 9 gólů v 8 soutěžních zápasech za Teplice, Manchester City a AS Řím