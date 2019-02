Marbella (Španělsko) - Fotbalisté Plzně remizovali v generálce na start jarní části sezony s americkým New England Revolution 2:2 a na soustředění ve Španělsku nezvítězili ani v jednom ze čtyř utkání. Úřadující český mistr prohrával 0:2 a porážku odvrátil až dvěma góly v posledních osmi minutách v podání střídajících Jeana-Davida Beauguela a Tomáše Hořavy.

Trenér Viktorie Pavel Vrba už nasadil proti osmému týmu uplynulé sezony východní konference zámořské MLS sestavu, která by se měla podobat zahajovací jedenáctce pro začátek jarní sezony. Západočeši sice byli od úvodu střelecky aktivnější, ale nedařilo se jim v koncovce.

Soupeř si počínal ve vápně lépe a v 35. minutě ho po brejku poslal do vedení Cristian Penilla. Po přestávce Plzeň dvakrát trefila brankovou konstrukci, naopak New England v 73. minutě zvýšil, když sám před Hruškou nezaváhal Brian Wright.

Západočeši však v závěru ještě vystupňovali tlak a srovnali. V 82. minutě nejprve Beauguel proměnil penaltu za faul na Bakoše a o tři minuty později po Kayambově centru skóroval Hořava.

"S remízou tolik spokojeni samozřejmě nejsme, ale nejvíce nás zajímal způsob hry. V prvním poločase nás soupeř zaskočil, hráli jsme proti větru a nebyly tam věci, které jsme chtěli vidět. Ve druhé půli jsme prostřídali a měli jsme více šancí i příležitostí. Utkání splnilo to, co jsme chtěli, ale s výhrou by bylo příjemněji," uvedl pro klubový web asistent plzeňského trenéra Dušan Fitzel.

Plzeň na soustředění třikrát remizovala a jednou prohrála s CSKA Sofia. Předtím si v přípravě v domácích podmínkách připsala tři vysoké výhry nad soupeři z nižších soutěží. Do jarní části sezony vstoupí obhájce titulu a aktuálně druhý tým ligové tabulky příští sobotu zápasem v Mladé Boleslavi.

"Po zkušenostech, které mám, vím, že když jsou v přípravě samé výhry, je sebevědomí až moc vysoké. Z tohoto pohledu je možná i lepší jít do ligy s pokorou. Celkově nás zde ve Španělsku trápila koncovka. My ovšem věříme, že v ostrých zápasech to zlomíme," dodal Fitzel.

Přípravné fotbalové utkání v Marbelle (Španělsko):

Plzeň - New England Revolution (USA) 2:2 (0:1)

Branky: 82. Beauguel z pen., 85. Hořava - 35. Penilla, 73. Wright.

Sestava Plzně: Hruška - Havel, Hubník (46. Pernica), Hejda, Limberský (67. Ekpai) - Procházka, Hrošovský (67. Hořava) - Petržela (82. Bucha), Čermák (67. Bakoš), Kovařík (46. Kayamba) - Chorý (46. Beauguel). Trenér: Vrba.