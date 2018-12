Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně se v úvodním kole jarní vyřazovací části Evropské ligy utkají s Dinamem Záhřeb a půjde o velmi důležitý souboj z hlediska žebříčku národních koeficientů. Další český zástupce v soutěži pražská Slavia narazí na belgický Genk. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu. Oba české kluby začnou jako nenasazené týmy doma.

První zápasy se hrají 14. února, odvety jsou na programu o týden později. Nový vítěz Evropské ligy bude korunován po finále 29. května v Baku.

Českým klubům hrozili velmi silní soupeři jako Chelsea, Arsenal či FC Sevilla, los k nim byl ale nakonec přívětivý. Plzeň byla vytažena z osudí jako první a čeká ji Dinamo Záhřeb, jehož český levý obránce Jan Lecjaks momentálně hostuje v jiném chorvatském klubu Lokomotivě Záhřeb.

Souboj Plzně s Dinamem bude klíčový i z pohledu koeficientu. Čeští zástupci totiž budou na jaře bojovat i o to, aby se dostali do elitní patnáctky žebříčku, což by jim i pro sezonu 2020/21 zajistilo pět účastnických míst v pohárech.

Tuzemské kluby nyní figurují na 16. místě s náskokem 0,5 bodu na sedmnácté Chorvatsko, takže v případě postupu Plzně bude mít český fotbal jistotu nejhůře 15. pozice. V současnosti čtrnácté Dánsko totiž už v jarních bojích nemá zástupce a Česko se před něj dostane, pokud uhraje aspoň jednu remízu.

Dinamo vede s jedenáctibodovým náskokem tabulku chorvatské ligy a v předchozích 13 sezonách se dvanáctkrát radovalo z titulu. Záhřebský celek vyhrál svou skupinu Evropské ligy, v konkurenci Fenerbahce Istanbul, Trnavy a Anderlechtu Brusel si připsal čtyři vítězství a dvě remízy.

Také soupeř Slavie Genk ovládl svou skupinu Evropské ligy, v soubojích s Malmö, Besiktasem Istanbul a Sarpsborgem utrpěl jedinou porážku. Aktuální lídr belgické ligy naposledy slavil domácí titul v sezoně 2010/11.

Český fotbal má dva zástupce v jarní části pohárů poprvé od sezony 2013/14, kdy si ve vyřazovací fázi zahrály Plzeň a Liberec. Západočeši tehdy přešli přes Šachtar Doněck a vypadli s Lyonem.

Plzeň se do Evropské ligy kvalifikovala díky třetímu místu v základní skupině Ligy mistrů a jarní část pohárů si zahraje podruhé za sebou. Naopak Slavia, která postoupila díky druhému místu ve skupině Evropské ligy, vydržela v pohárech přes zimu poprvé od sezony 2007/08.

Los 2. kola fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 14. února, odvety 21. února):

Plzeň - Dinamo Záhřeb, Slavia Praha - Genk, Rennes (Koubek) - Betis Sevilla, Lazio Řím - FC Sevilla (Vaclík), BATE Borisov - Arsenal (Čech), FC Bruggy - Salcburk, Rapid Vídeň - Inter Milán, Krasnodar - Leverkusen, FC Curych - Neapol, Malmö - Chelsea, Šachtar Doněck - Frankfurt, Celtic Glasgow - Valencie, Olympiakos Pireus - Dynamo Kyjev, Fenerbahce Istanbul - Zenit Petrohrad, Sporting Lisabon - Villarreal, Galatasaray Istanbul - Benfica Lisabon.