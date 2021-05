Plzeň v deseti prohrála na hřišti Pardubic 0:3

Praha - Fotbalisté Plzně prohráli ve 32. kole první ligy v pražském Ďolíčku s Pardubicemi 0:3 a nevyužili tak šanci odskočit na páté příčce Liberci v boji o poslední místo v nově vzniklé Konferenční lize. Brazilec Cadu, Pavel Černý a Michal Surzyn vrátili ligového nováčka na sedmé místo. Hosté hráli celý druhý poločas v deseti bez vyloučeného Filipa Kaši. V posledních čtyřech zápasech inkasovali celkem čtrnáct branek a jejich trenér Michal Bílek je po dvou zápasech na lavičce stále bez bodu.

Viktoria se po středeční porážce 1:3 na Spartě vrátila k rozestavení se čtyřmi obránci, mezi nimiž však chyběl zraněný reprezentační stoper Brabec. Zato se do sestavy vrátil po pětitýdenní pauze zaviněné zraněním nártu záložník Bucha. Domácí nemohli nasadit tvůrce hry Hlavatého, který je v Pardubicích na hostování právě z Plzně.

Hosté byli od začátku útočnější, ale dva brejky Ondráškovi zastavil praporek signalizující ofsajd a Havlovu hlavičku po rohovém kopu brankář Letáček. Až po půlhodině hry o sobě dali vědět také domácí, když Kostkovu tvrdou střelu mířící k tyči brankář Staněk vyrazil.

Závěr prvního dějství Plzni vůbec nevyšel. Ve 44. minutě ještě střelu Brazilce Ewertona Staněk zblokoval, ale proti dorážce jeho krajana Cadua už byl bezmocný. Pro pardubického pravého obránce to byl pátý gól v pěti posledních zápasech. Vzápětí se na plzeňskou branku valil další útok, Kaša skolil Tischlera kopem do hlavy a už podruhé v této sezoně uviděl červenou kartu.

Vyloučení zkomplikovalo plzeňské plány na vyrovnání, zvláště když Bílek reagoval stažením útočníků Ba Louy a Ondráška. Navíc střídající Hybš v 67. minutě chybou umožnil vystřelit Solilovi, Staněk míč znovu jen vyrazil a Černý hlavičkoval do sítě. Už předtím jeho hlavička prolétla těsně nad branku.

Na druhé straně měl šanci Šulc, ale brankář Letáček vytáhl míč nad břevno. Zneškodnil i Mihálikovu střelu a potřetí v sezoně udržel čisté konto. Domácí výhru pak v 88. minutě zpečetil Surzyn už čtyři minuty po svém příchodu na hřiště. Plzeň před čtvrtečním finále domácího poháru se Slavií protáhla ligovou sérii bez výhry na čtyři zápasy.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Prvních dvacet minut jsme byli zakřiknutí. Ale pak už jsme kluky poznávali, začali běhat, napadat. Dostali jsme se do vedení a ještě přišlo vyloučení. Do druhého poločasu jsme si řekli, že nesmíme koukat na to, že je soupeř oslabený, a dál hrát svou hru. Od Plzně jsme čekali větší tlak na naši obranu, ale ten nepřicházel. Z naší strany to byl vynikající výkon, dnes tam nebyl hráč, který by nesnesl přísnější měřítko. Bylo tam velké srdce. Dobrý výsledek bychom uhráli i proti jedenácti. Naším cílem bylo udělat 50 bodů, k tomu jsme se hodně přiblížili."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Pardubice vyhrály zaslouženě. Pro nás to bylo velmi špatné utkání. Kromě prvních 25 minut nás soupeř přehrával, byl silnější v držení míče, líp kombinoval, nevyhrávali jsme souboje, ani jsme je nepodstupovali, nedostali jsme se do kloudné šance. Červená karta byla pravděpodobně oprávněná, i když jsem to neviděl. Nevím, jestli jsme kvůli tomu prohráli. I když jsme hráli v jedenácti, byl soupeř rychlejší a nebezpečnější. Po zápase jsem hráčům řekl, že takhle nejde dál pokračovat. Jsou tady dobří fotbalisti, ale je potřeba hrát víc srdcem. Dneska jsme se položili. Neviděl jsem nic pozitivního, čeká nás spousta práce."