Plzeň v derby zabrala, zdolala Karlovy Vary 6:3 a dosáhla na první body v sezoně

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 5. kole extraligy Karlovy Vary 6:3 a získali první body v nové sezoně. Hosté sice v západočeském derby hned třikrát vedli, ale domácí dokázali jednobrankové manko vždy smazat a třetí dějství vyhráli 3:0. Vítězný gól zaznamenal v 50. minutě Ludwig Blomstrand. Dvěma trefami mu zdatně sekundoval Petr Kodýtek, branku a tři přihrávky zaznamenal Kryštof Hrabík. Hosté si připsali už třetí porážku ve čtvrtém odehraném duelu.

Domácí sice začali aktivně, ale již po 30 sekundách propadli v defenzivě a jen zákrok gólmana Pavláta je zachránil proti střele Koblasy z přečíslení. Na druhé straně Lukeše po akci dvou na jednoho protáhl svižným pokusem Adamec a gólman Energie stačil zastavit i dorážku nekrytého Mertla. V páté minutě chybu Kodýtka v rozehrávce potrestal přesnou střelou z kruhu Bernad. Drobný útočník Indiánů mohl záhy své zaváhání odčinit, ale trefil jen levou tyčku.

Domácí sice následně promarnili početní výhodu, v 11. minutě však právě Kodýtek ranou z otočky vyrovnal na 1:1. Hosté rychle odpověděli, když se během přesilovky ujalo nahození Rachůnka od modré čáry. Další šanci Kohouta pokryl Pavlát a v 16. minutě ve vlastním oslabení srovnal na 2:2 po povedené individuální akci znovu Kodýtek.

Na začátku prostřední části sice pokračoval nápor Indiánů, ale ve 25. minutě Vondráček v rychlosti objel špatně vyjíždějícího Pavláta a z velkého úhlu vrátil Energii vedení. Hosté poté převzali iniciativu a v sérii přesilovek v polovině zápasu tentokrát Pavlát zakročil proti střele Vondráčka z bezprostřední blízkosti a skvělým zákrokem vleže zlikvidoval zakončení Černocha po přečíslení dvou na jednoho. Naopak při vyloučení Redlicha dokázal 13 sekund před druhou sirénou upravit na 3:3 bekhendovou dorážkou Hrabík.

Po opatrném úvodu závěrečné třetiny se protáhl do šance Schleiss, jeho pokus z mezikruží mířil nad. Pasivní hosté přečkali i oslabení, ale v 50. minutě se po přiťuknutí Hrabíka prosadil tvrdou ranou z otočky Blomstrand. Poté ještě nabídl Piskáček soupeři faulem přesilovku, ale Vondráček zblízka minul odkrytou branku. Závěrečný tlak Energie ukončil nedovolený zákrok Havlína, který v 59. minutě potrestal Rekonen a na konečných 6:3 upravil skóre při hře hostů bez brankáře Baránek.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Po čtyřech porážkách máme konečně vydřené vítězství, za což jsme strašně rádi. Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Měli jsme špatný vstup, kdy jsme po vlastní chybě inkasovali, ale pak se to nějak srovnalo. Druhá třetina od nás nebyla moc dobrá, soupeř nás přehrával a měl tam šance. Přesilovkový gól na 3:3 před koncem třetiny nás dostal do hry. Třetí třetina byla o jedné brance, kterou se nám povedlo vstřelit a pak už to tam napadalo. My jsme potřebovali vyhrát a za to jsme moc rádi. Musím pochválit našeho brankáře, který chytal skvěle."

David Bruk (Karlovy Vary): "Výsledek zápasu je pro nás krutý. Očekával jsme urputný boj, což se potvrdilo. Dlouho pro nás výsledek vypadal docela dobře, protože jsme byli třikrát ve vedení. Za stavu 3:2 se utkání lámalo. Kdybychom dali čtvrtou branku, tak by byl vývoj asi jiný. Nepovedlo se nám to a domácí srovnali. Střelou z dálky se ve třetí třetině domácí dostali do vedení a my jsme museli otevřít hru. Výsledek je takový, že ho těžko koušu, ale takový je někdy trenérský džob."

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 11. Kodýtek (Budík, Schleiss), 16. Kodýtek (Zámorský), 40. Hrabík (Rekonen, Kaňák), 50. Blomstrand (Hrabík), 59. Rekonen (Hrabík), 60. Baránek (Hrabík, Blomstrand) - 5. Bernad (Vondráček), 13. T. Rachůnek (Černoch, Gríger), 25. Vondráček (Bernad, Š. Lukeš). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5, navíc Houdek (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení 1:0. Diváci: 4197.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Kaňák, Houdek - Rekonen, Kodýtek, Schleiss - Meyer, Hrabík, Blomstrand - Adamec, Mertl, F. Suchý - Z. Sedlák, Malát, M. Lang. Trenér: Kořínek.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, Bartejs, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, M. Rohan - Hladonik, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - Kofroň, Sapoušek, O. Beránek - Vondráček, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.