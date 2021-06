Plzeň v 2. předkole Konferenční ligy čeká Brest, Slovácko se utká s Plovdivem

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně se v 2. předkole Evropské konferenční ligy utkají s běloruským Dinamem Brest. Slovácko v kvalifikaci nové soutěže narazí na bulharský Lokomotiv Plovdiv. První zápasy jsou na programu 22. července, o týden později se hrají odvety. Viktoria začne doma, tým z Uherského Hradiště venku. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.

Páté mužstvo uplynulé prvoligové sezony Plzeň se v minulých dvou ročnících nedostala do základní skupinu pohárů. V obou případech po neúspěšném předkole Ligy mistrů nezvládla ani "opravnou" kvalifikaci Evropské ligy.

V létě 2019 s trenérem Pavlem Vrbou vypadla s Olympiakosem Pireus a poté i s Antverpami. Loni Viktoria pod koučem Adrianem Guľou prohrála s Alkmaarem, pak sice vyřadila dánské SönderjyskE, ale v závěrečném 4. předkole Evropské ligy nestačila na izraelskou Beer Ševu.

Slovácko, které v nejvyšší soutěži skončilo na čtvrtém místě a dosáhlo historického úspěchu, dosud hrálo na evropské scéně jen někdejší letní Pohár Intertoto. V něm se naposledy představilo před 18 lety.

Brest v roce 2019 získal s českým trenérem Marcelem Ličkou premiérový běloruský titul. V minulé sezoně, která se hraje od jara do podzimu, obsadil čtvrtou příčku. Dynamo před Ličkou vedl i další český kouč Radoslav Látal.

"Dynamo Brest je kvalitní tým, nicméně naším cílem je dostat se do skupiny. To znamená, že musíme postoupit přes jakéhokoli soupeře. Vzájemný duel nás čeká za více jak měsíc, máme tedy dostatek času se na něj připravit a sehnat si všechny potřebné informace," uvedl plzeňský trenér Michal Bílek pro klubový twitter.

Lokomotiv Plovdiv v uplynulém ročníku bulharské ligy skončil na druhém místě za Ludogorcem Razgrad. "Možná je to nejtěžší los, jaký jsme mohli dostat. Na druhou stranu to bude zajímavé srovnání. V Bulharsku vládne Ludogorec a na druhém místě je právě Plovdiv, takže je to určitě kvalitní celek a na začátek to pro nás bude obrovská prověrka," citoval kapitána a obránce Slovácka Michala Kadlece klubový web.

Plzeň i Slovácko pro postup do skupiny Evropské konferenční ligy musí vyřadit tři protivníky.

Los 2. předkola Evropské konferenční ligy (první zápasy 22. července, odvety 29. července):

Viktoria Plzeň - Dynamo Brest (Běl.), Lokomotiv Plovdiv - Slovácko, Teuta (Alb.)/Šeriff Tiraspol - pořažený finalista předkola LM, Malmö/Riga FC - Škendija Tetovo (Mak.)/Mura (Slovin.), Dinamo Tbilisi/ Neftči Baku - Maccabi Haifa/Kairat Almaty, HJK Helsinky/Budučnost Podgorica - HB Tórshavn (Faer. ostr.)/Inter Club d'Escaldes (And.), Žalgiris Vilnius/Linfield (Sev. Ir.) - Kluž/Borac Banja Luka (Bos.), Ludogorec Razgrad/Soligorsk (Běl.) - Fola Esch (Luc.)/Lincoln Red Imps (Gibr.), Folgore (San Mar.)/Priština (Kos.) - Flora Tallinn/Hibernians (Mal.), Ferencváros/vítěz předkola LM - Connah's Quay Nomads (Wal.)/Alaškert (Arm.), Dinamo Záhřeb/Valur (Isl.) - Bodö/Glimt/Legia Varšava, Noah (Arm.)/KuPS Kuopio (Fin.) - Vorskla Poltava, FCSB (Rum.) - Šachtar Karaganda, Arda Kardžali (Bul.) - Beer Ševa (Izr.), Apollon Limassol - Žilina /Dila Gori (Gruz.), Gagra (Gruz.)/Sutjeska (Č. Hora) - Maccabi Tel Aviv, Astana - Aris Soluň, Sileks (Sev. Mak.)/Petrocub Hincesti (Mold.) - Sivasspor, AEL Limassol - Široki Brijeg (Bos.)/Vllaznia (Alb.), Soči - Kesla (Ázerb.), Elfsborg - Milsami Orhei (Mold.)/FK Sarajevo, RFS (Lot.)/KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) - Inter Turku/Puskás Akadémia, Dinamo Batumi/Tre Penne (San Mar.) - BATE Borisov, Partizan Bělehrad - Dunajská Streda, Dundalk (Ir.)/Newtown (Wal.) - Levadia Tallinn/St Joseph's (Gibr.), Sant Julia (And.)/Gzira (Mal.) - Rijeka, Europa (Gibr.)/Kauno Žalgiris - Glentoran (Sev. Ir.)/The New Saints (Wal.), Domžale (Slovin.)/Swift Hesper (Luc.) - Honka Espoo (Fin.)/NSÍ Runavík (Faer. ostr.), CSKA Sofia - Struga (Mak.)/Liepaja (Lot.), Škupi (Mak.)/Llapi (Kos.) - Santa Clara (Portug.), Hibernian - Mons Calpe (Gibr.)/Santa Coloma (And.), Bala Town (Wal.)/Larne (Sev. Ir.) - Aarhus, Gent - Valerenga Oslo, Dudelange (Luc.) - Stjarnan (Isl.)/Bohemians (Ir.), Velež (Bos.)/Coleraine (Sev. Ir.) - AEK Atény, Karabach - Ašdod (Izr.), Fehérvár/Ararat Jerevan - Paide Linnameeskond (Est.)/Vratislav, Universitatea Craiova - Laci (Alb.)/Podgorica, Dečič (Č. Hora)/Drita (Kos.) - Feyenoord Rotterdam, Basilej - Sfintul Gheorghe (Mold.)/Partizani (Alb.), Štětín - Osijek, Austria Vídeň - Racing-Union (Luc.)/Breidablik (Isl.), Olimpija Lublaň - La Fiorita (San Mar.)/Birkirkara (Mal.), Hammarby - Maribor/Urartu (Arm.), Molde - Servette Ženeva, Újpest - Vaduz, Trnava/Mosta (Mal.) - Sfantu Gheorghe, Hafnarfjördur (Isl.)/Sligo Rovers (Ir.) - Rosenborg Trondheim, FC Kodaň - Torpedo Žodino (Běl.), Panevěžys (Lit.) - Vojvodina Novi Sad, Hajduk Split - Tobol Kostanaj, Aberdeen - Häcken (Švéd.).