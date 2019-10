Plzeň uzavřela kondolenční knihy po Gotta, lidé popsali 500 stran

Plzeň - Téměř 500 stránek ve dvou kondolenčních knihách zaplnili lidé v Plzni vzkazy a vyjádřením soustrasti s úmrtím Karla Gotta. Zpěvákovo rodné město vyvěsilo na radnici černý prapor hned 2. října dopoledne a později zřídilo v mázhauzu radnice kondolenční místo. Dnes v poledne ho uzavřelo. Knihy město odešle Gottově rodině. Lidé sami začali před radnici také pokládat svíčky a květiny, dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Plzeňští sociální demokraté chtějí otevřít diskusi o tom, aby Gottovo jméno nesl velký přírodní lochotínský amfiteátr, informoval ČTK předseda městské organizace Michal Chalupný.

"Od 2. října, v den zveřejněné Gottova úmrtí, lidé zaplnili celou jednu kondolenční knihu s 200 listy, tedy 400 stránkami, od pondělí tohoto týdne vpisují vzkazy již do druhé knihy, kterou město Plzeň připravilo. V druhé knize je zaplněno dalších 80 stránek," řekla Barborková. Magistrát v souvislosti s dnešním a sobotním posledním rozloučením s Gottem poslal do Prahy dvě smuteční kytice.

Jak se ČTK na místě přesvědčila, lidé do kondolenčních knih někdy vpisovali i dlouhé vzkazy, které si doma připravili a na místě je z papíru opsali do knihy. Řada vzkazů a podpisů je i od turistů z Německa. "Karla Gotta znám a mám ho ráda, ale nevěděla jsem, že byl z Plzně. Když jsme se dozvěděli o kondolenční knize, šli jsme se také podepsat," řekla turistka středního věku.

Záhy po Gottově úmrtí se objevily úvahy o tom, zda by po něm nemělo město pojmenovat nějaké významné místo. Chalupný zpočátku navrhoval, aby jeho jméno nesla nová divadelní budova. Po jejím dokončení před pěti lety zastupitelé odmítli, aby byla pojmenovaná po Václavu Havlovi. Stavba se dnes oficiálně jmenuje Nové divadlo. ČSSD po vnitrostranické diskusi navrhla, že by se mělo divadlo jmenovat po dalším plzeňském rodákovi Miroslavu Horníčkovi. Gottovo jméno by podle nich měl nést největší amfiteátr v ČR v Plzni na Lochotíně. "Známý herec by v minulém roce oslavil 100. výročí svého narození. Mnohonásobný držitel Zlatého slavíka nás opustil nedávno. Bylo by to malé poděkování těmto dvěma známým osobnostem, plzeňským rodákům," řekl Chalupný. Sociální demokraté se proto pokusí vyvolat jednání s koaličními partnery. Chtějí do diskuse zapojit veřejnost.

Karel Gott zemřel v 80 letech v noci 1. října. Měl akutní leukémii.