Plzeň už pro novou sezonu nepočítá s Hlouškem a Hercem

Plzeň - Fotbalová Plzeň už nepočítá s obráncem Adamem Hlouškem, který nefiguruje v kádru pro letní přípravu. Svolení hledat si nové angažmá od druhého celku uplynulé sezony dostal také slovenský záložník Christián Herc.

Jednatřicetiletý Hloušek do Plzně zamířil loni po konci angažmá v Legii Varšava, ale nevybojoval si pevné místo v základní sestavě. Osminásobný reprezentant během minulého ročníku odehrál 18 ligových zápasů, vstřelil gól a přidal tři asistence. Na jaře i vinou zranění zasáhl jen do tří duelů nejvyšší soutěže.

V Plzni se během roku neprosadil ani kapitán slovenské reprezentace do 21 let Herc. Jednadvacetiletý záložník a kmenový hráč anglického Wolverhamptonu v české první lize odehrál jenom 17 minut.

Jediným nováčkem na prvním společném tréninku byl obránce Matěj Hybš, jehož příchod po vypršení smlouvy v Liberci potvrdila Viktoria už na konci dubna. Obránce Filip Kaša a slovenský záložník Miroslav Káčer posílili Plzeň v květnu jako volní hráči ze Žiliny.

Záložník Michal Hlavatý, jenž pomohl Pardubicím k postupu do nejvyšší soutěže a byl vyhlášen nejlepším hráčem druhé ligy, bude nadále hostovat ve východočeském týmu, stejně jako další plzeňští fotbalisté Lukáš Pfeifer a Filip Čihák.

Stopera Šimona Gabriela si vypůjčí Mladá Boleslav, kde si hostování prodlouží i středopolař Dominik Janošek. Nigerijský záložník Ubong Ekpai se vrátí na hostování do Českých Budějovic.

Dlouholetý kapitán a obránce Roman Hubník se po vypršení smlouvy vrátil do Olomouce, slovenský útočník Erik Pačinda přestoupil do Trnavy. Plzeň neuplatnila opci na argentinského středopolaře Ivána Díaze a vrátila ho do Žiliny. Po konci kontraktů odešli také brankář Jakub Šiman a záložník Jan Suchan.

Hráči Viktorie, kteří už ve čtvrtek absolvovali tradiční zátěžové testy, jediné přípravné utkání v Česku sehrají v sobotu 1. srpna doma proti Českým Budějovicím. Od 5. do 14. srpna Západočechy čeká soustředění v Rakousku, kde postupně narazí na Tirol, Altach, Craiovu a St. Pölten.