Plzeň uvolnila Řezníka, Alvira a Pernicu na hostování

Plzeň - Fotbalová Plzeň před jarní částí první ligy zúžila kádr a poslala trio hráčů na půlroční hostování bez opce. Obránce Radim Řezník odešel do Mladé Boleslavi, Luděk Pernica do Brna a záložník Marko Alvir do Českých Budějovic. Viktoria o tom informovala na svém webu.

"Před startem jarní části sezony jsme se rozhodli pro zúžení velmi širokého kádru, který máme aktuálně k dispozici. Se všemi třemi hráči jsme se domluvili, že stráví zbytek sezony v jiných klubech, aby měli dostatečné zápasové vytížení," řekl generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Jednatřicetiletý Řezník, který s Viktorií vybojoval čtyři tituly, zasáhl na podzim do sedmi ligových zápasů. "Hledali jsme tým, ve kterém by se uplatnily Radimovy kvality i zkušenosti. Hostování v Mladé Boleslavi je v současné chvíli ideálním řešením pro všechny zúčastněné strany," prohlásil Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která ostravského odchovance zastupuje.

Pouze čtyři starty v nejvyšší soutěži si na podzim připsal třicetiletý Pernica, jenž už ve Zbrojovce dříve působil. Kromě toho oblékal také dres Jablonce. "Jsem rád, že to takhle dopadlo. Od začátku jsem návrat do Brna preferoval jako hlavní možnost. Vracím se s jasným cílem pomoci klubu k záchraně," řekl Pernica webu brněnského klubu.

Jeho příchod potěšil kouče Zbrojovky Richarda Dostálka. "Perňa je v rámci soutěže nadstandardní hráč, navíc je to kluk se vztahem ke klubu a k městu. Mám z toho velkou radost. V Brně nastartoval kariéru, nasbíral velké zkušenosti v těžkých zápasech a věřím, že nám teď hodně pomůže. A to nejen obranné fázi, ale i v kabině," konstatoval Dostálek.

Šestadvacetiletý Chorvat Alvir nastoupil v podzimní části do devíti ligových zápasů, ve všech ale z pozice střídajícího hráče. V minulosti hrál i v Příbrami.

"Během zimy jsme přišli o tři hráče do ofenzivy a především Mick Van Buren s Pavlem Šulcem byli pro naši hru klíčovými fotbalisty. Je tedy jasné, že klub musel na vzniklou situaci reagovat a jsem rád, že se k nám Marko Alvir připojuje," citoval českobudějovický web trenéra Dynama Davida Horejše.