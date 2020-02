Plzeň ukončila sérii výher Olomouce

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 46. kolo extraligy Olomouc 3:0 a vyhráli osmé z posledních devíti domácích utkání. Škoda vstřelila všechny góly ve druhé části, kdy se prosadili Roman Vráblík, Luboš Rob a Matyáš Kantner. Hanáci se proti Dominiku Frodlovi, jenž zaznamenal sedmé čisté konto v sezoně, střelecky neprosadili a neprodloužili sérii tří výher.

Domácí bez několika zraněných útočníků vstoupili ve značně obměněné sestavě do utkání rozpačitě, nevyužili přesilovou hru a iniciativu převzali hosté. V páté minutě se do šance protáhl Nahodil, jeho bekhendové zakončení ale pohotově zlikvidoval Frodl. Poté se Indiáni směrem dopředu zlepšili, nedokázali se však přes pozornou defenzivu Kohoutů prosadit do gólové příležitosti.

Prostřední část byla o poznání rušnější. V jejím úvodu individuální akci Straky zastavil pozorný hostující gólman Lukáš a za chvíli se zaskvěl i jeho protějšek Frodl, který zneškodnil střelu nekrytého Skladaného z mezikruží. Ve 26. minutě udeřilo na druhé straně, když skryté nahození Vráblíka od modré čáry skončilo v síti. Navíc o 43 vteřin později po vyhraném vhazování v útočném pásmu Rob dorážkou zvýšil na 2:0.

Rozjetí domácí dominovali. Po polovině zápasu ale udržel hosty ve hře Lukáš, který dokázal při plzeňském přečíslení dva na jednoho zastavit Strakův pokus mířící do odkryté branky. Následně se znovu probrali Kouhouti. Jejich vzepětí ale utnul z rychlého brejku ve 37. minutě Kantner, jenž pohodlně skóroval po Přikrylově zadovce.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky hosté promarnili dvě přesilové hry. V největší příležitosti Jaroměřský ve 45. minutě z dobré pozice pálil příliš slabě. Početní výhodu nezužitkovali ani domácí, když bombu Gulaše stačil Lukáš vytěsnit mimo. Olomoučtí již na zvrat neměli síly a Plzeňští v poklidu pomohli Frodlovi udržet nulu. Kohouty od většího přídělu ještě uchránil Lukáš zákroky proti dorážce Gulaše, sólu Kodýtka a šanci Mertla.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Vráblík (Rob, Gulaš), 27. Rob (Jánošík, Mertl), 37. Kantner (Přikryl, Pour). Rozhodčí: Bejček, R. Svoboda - Malý, Pešek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 5744.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, Jánošík, Jank, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Mertl, Rob - P. Zdráhal, Kodýtek, P. Straka - Pour, Přikryl, Kantner - M. Heřman, Kolda, Vracovský. Trenér: Čihák.

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Valenta, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík, od 21. navíc Rutar - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Skladaný, Kolouch, Kořenek. Trenéři: Moták a Tomajko.