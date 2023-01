Plzeň ukončila sérii porážek úspěšným obratem proti Litvínovu

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v utkání 37. kola extraligy Litvínov 4:1. Západočeši zabrali po třech zápasech bez bodového zisku, Litvínov porazili i potřetí v sezoně. Hosté sice brzy vedli, jenže Indiáni dvěma góly během prostřední části skóre otočili a ve třetí třetině přidali další dvě branky. K úspěchu přispěli dvěma trefami Filip Suchý a gólem a přihrávkou Jakub Pour. Třemi asistencemi se blýskl Marek Baránek. Severočeši prohráli čtvrté venkovní utkání po sobě.

Záhy po úvodním vhazování se protáhl až před Svobodu Zdráhal, ale domácí gólman stačil zasáhnout. Jenže po necelých dvou minutách fauloval Blomstrand a z nařízeného trestného střílení otevřel přesnou střelou pod lapačku skóre Estephan. Plzeňští se zvedli až při vyloučení Sukeľa, hosté však jejich nápor díky pozornému Godlovi přečkali. Střelecké převaze Indiánů úspěšně čelil litvínovský gólman až do konce první třetiny.

Na začátku prostřední části hosté nevyužili přesilovku a naopak ve 26. minutě vyrovnal na 1:1 bekhendovou dorážkou Baránkovy střely Suchý. Akce se poté střídaly v rychlém sledu na obou stranách a v polovině utkání převzali iniciativu domácí. Holešinský však prováhal přečíslení dvou na jednoho a Kodýtek zblízka neprostřelil Godlu.

Převahu Indiánů uťal nedovolený zákrok Piskáčka, zaváhání Svobody při rozehrávce však Sukeľ přesnějším pokusem do odkryté branky nepotrestal. To pouhých 104 sekund před druhou sirénou střílenou přihrávku Baránka tečoval do sítě Hrabík a dokonal obrat na 2:1.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky hosté promarnili další početní výhodu a již ve 46. minutě toho litovali, když se krátce po skončení přesilovky trefil přesně pod horní tyčku z pravého kruhu Pour. Navýšit dvoubrankové vedení mohl Hrabík, Godla však stačil vleže jeho dorážku skvěle zastavit.

V 52. minutě Rekonenovu chybu nepotrestal tváří v tvář Svobodovi Hlava. Finský útočník následně nezvládl samostatný únik, ale při dlouhé litvínovské power play znásobené vyloučením Baránka dovršil výsledek na konečných 4:1 Suchý.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Jsou to strašně důležité body po třech nezvládnutých zápasech. První tři střídání - včetně inkasovaného gólu z trestného střílení - nebyla od nás úplně ideální. Ale pak se mužstvo nastartovalo, ve druhé třetině jsme si vytvářeli tlak a byla otázka času, kdy vstřelíme branku. Litvínov měl ale také šance, hlavně dvě přesilovky. Tam nám výborně zachytal Míra Svoboda a kluci to odbránili. Nejdůležitější bylo, že jsme podali konečně týmový výkon. Všichni to odmakali a šli si za vítězstvím."

Karel Mlejnek (Litvínov): "Myslím si, že jsme měli velice dobrý vstup do utkání. Ale po inkasovaném gólu z trestného střílení Plzeň začala dostávat kotouče k nám do pásma a vytvářela si tlak. Od druhé třetiny se obrázek hry změnil a druhá i třetí třetina byly vyrovnané. Nicméně z našeho pohledu rozhodla druhá třetina a naše ztráty kotoučů ve středním pásmu a neochota pracovat v předbrankovém prostoru v útočném pásmu."

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Suchý (Baránek, Pour), 39. Hrabík (Baránek), 46. Pour (Holešinský, Baránek), 59. Suchý - 2. Estephan z trest. střílení. Rozhodčí: Jaroš, Šindel - Brejcha, Malý. Vyloučení: 4:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4328.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Baránek, A. Jiříček, Piskáček, Kvasnička, Houdek, Kaňák - Holešinský, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, Blomstrand - Pour, Suchý, Hrabík - Malát, Soukup, Bitten. Trenér: Kořínek.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Šalda, Demel, D. Kolář - P. Zdráhal, M. Sukeľ, Š. Stránský - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, Gut, Berka - Chalupa, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.