Plzeň udolala Jablonec 3:2 a dál ztrácí tři body na Slavii

Plzeň - Fotbalisté Plzně v dohrávce 9. kola první ligy doma po obratu udolali Jablonec 3:2 a na druhém místě tabulky udrželi tříbodovou ztrátu na vedoucí Slavii. Na úvodní trefu jabloneckého Jana Matouška ještě v prvním poločase odpověděl Lukáš Kalvach. Severočechům po změně stran vrátil vedení Libor Holík, ale Roman Procházka vyrovnal z penalty a v 72. minutě utkání rozhodl Jan Kopic. Svěřenci Pavla Vrby dohrávali závěr bez vyloučeného Lukáše Hejdy. Jablonečtí venku v nejvyšší soutěži nevyhráli podvanácté za sebou a jsou čtvrtí.

Plzeň byla na začátku aktivnější, ale do zakončení se příliš nedostávala. Když už se domácím nějaká akce povedla, nezakončili ji dobře. Jako v případě Hořavy, jenž po Limberského přistrčení minul branku.

Hned po této akci Jablonečtí ve 26. minutě z první větší šance otevřeli skóre. Považanec vysunul po levé straně Sýkoru, ten v šestnáctce našel volného Matouška a kmenový hráč Slavie přesnou střelou k tyči překonal gólmana Hrušku. O chvíli později Sýkora po zemi těsně minul branku.

Domácí na konci první půle soupeře zatlačili. Brabec ještě z dobré pozice minul, ale ve 43. minutě míč po rohu propadl k nepokrytému Kalvachovi a letní posila z Olomouce povedenou ranou z halfvoleje vyrovnala.

Ve druhém poločase se Plzeň nemohla dostat do tempa ani do střeleckých pozic. Naopak efektivní hosté v 57. minutě skórovali. Holík si po Matouškově přihrávce předkopl míč a dalekonosnou přízemní ranou zamířil k tyči. Pro jednadvacetiletého beka to byl premiérový ligový gól za Jablonec.

Viktoria vyrovnala v 66. minutě. Hořava trefil v pokutovém území Plechatého ruku a Procházka z penalty, kterou ještě potvrdil videorozhodčí, nezaváhal. Už za šest minut otočil skóre Jan Kopic výstavní střelou ze zhruba 25 metrů.

Závěr byl ještě hodně dramatický. Hejda fauloval unikajícího Doležala, sudí Rejžek nejprve udělil domácímu stoperovi žlutou kartu, kterou po překontrolování situace u videa změnil na červenou. Při jabloneckém tlaku Plzeň podržel brankář Hruška při střelách Matouška a Chramosty. Západočeši doma v lize porazili Jablonec popáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že to bylo oboustranně nadstandardní utkání. Obě mužstva hrála velice dobře, co se týče ofenzivy. Určitě bylo strašně moc zajímavých momentů. Obrovsky si cením toho, že jsme dvakrát otočili výsledek a nakonec se nám podařilo vstřelit třetí vítězný gól. Jablonec byl před tímto kolem na třetím místě, takže to byla přímá konfrontace o nejvyšší příčky. Obě mužstva odehrála výborné utkání. To, že jsme měli trošku víc štěstí, u fotbalu tak někdy bývá. Góly Kalvacha a Kopice byly hezké, pomohly nám k tomu, aby nám ten výsledek otočily. Ale cením si zvlášť způsobu hry, toho, že jsme byli aktivní, kombinovali jsme. V některých pasážích jsme byli trpěliví a to se nám potom vyplatilo."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Domácí trefili dvě střely, které asi nejsou k vidění každé kolo. Do zápasu jsme vstoupili dobře, do 30. minuty, kdy jsme se ještě dostali do vedení, to bylo vyrovnané utkání. Pak posledních 15 minut už nás domácí zatlačili. Odkopávali jsme zbytečně, neudrželi míč a byli jsme potrestaní. Ale střela Kalvacha byla nádherná. Ve druhém poločase jsme hráli hodně dobře, soupeře jsme drželi daleko od naší brány, měli jsme balon hodně na kopačkách a vstřelili jsme druhou branku. Penaltová situace..., z lavičky nevím, nemohu říct. Domácí vyrovnali, pak jsme dostali další gól po krásné střele Kopice. My se potom snažili, trošku jsme to otevřeli vzadu. Měli jsme nějaké závary, ale byli jsme pomalejší při té střele, kterou Hruška vyrazil před sebe. Pro nás smutné. Dvakrát jsme v Plzni vedli a prohráli jsme, ale myslím, že jsme odehráli jedno z lepších utkání."

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 3:2 (1:1)

Branky: 43. Kalvach, 66. Procházka z pen., 72. Kopic - 26. Matoušek, 57. Holík. Rozhodčí: Rejžek - Melichar, Hock - Zelinka (video). ŽK: Chorý - Sýkora, Doležal, Matoušek, Hübschman, Kratochvíl. ČK: 85. Hejda (Plzeň). Diváci: 9386.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka (78. Janošek) - Kopic, Hořava (86. Pernica), Kovařík - Krmenčík (82. Chorý). Trenér: Vrba.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob (86. Pilík) - Hübschman (81. Chramosta) - Jovovič (72. Kratochvíl), Považanec, Sýkora - Matoušek - Doležal. Trenér: Rada.

Tabulka:

1. Slavia 9 7 2 0 19:2 23 2. Plzeň 9 6 2 1 18:10 20 3. Mladá Boleslav 8 5 1 2 21:12 16 4. Jablonec 9 5 1 3 17:13 16 5. Ostrava 9 5 0 4 15:11 15 6. Sparta 9 4 2 3 18:14 14 7. Olomouc 9 4 2 3 13:11 14 8. Slovácko 9 4 1 4 8:15 13 9. Bohemians 9 3 2 4 12:16 11 10. Liberec 9 3 1 5 10:11 10 11. Příbram 9 3 1 5 11:17 10 12. Zlín 9 3 0 6 7:12 9 13. České Budějovice 9 2 2 5 10:15 8 14. Karviná 9 1 4 4 8:9 7 15. Teplice 8 1 4 3 5:11 7 16. Opava 9 2 1 6 5:18 7