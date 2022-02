Plzeň udolala Hradec Králové a v čele tabulky vystřídala Slavii

Plzeň - Fotbalisté Plzně na úvod jarní části první ligy doma udolali Hradec Králové 1:0 a po 20. kole poskočili do čela tabulky. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají náskok dvou bodů na mistrovskou Slavii, která v sobotu senzačně podlehla poslední Karviné 0:1.

Viktoria díky brance Tomáše Chorého z 28. minuty oplatila východočeskému nováčkovi srpnovou porážku 0:1 a v nejvyšší soutěži zvítězila popáté za sebou. Hradec protáhl ligovou sérii bez výhry na čtyři utkání a je na osmém místě.

"Jsou to nesmírně důležité tři body. Nejenom kvůli tomu, že Sparta získala bod a Slavia prohrála, ale i kvůli tomu, že utkání nebylo vůbec jednoduché," řekl plzeňský kouč Bílek na on-line tiskové konferenci.

"Výsledek nás samozřejmě mrzí, protože myslím, že se tady dalo udělat víc. Bodík se asi dal udělat, ale nedokázali jsme to, takže jsme zklamaní," doplnil královéhradecký kouč Miroslav Koubek, jenž v roce 2015 dovedl Viktorii k ligovému titulu.

Plzeňskému týmu chyběl zraněný nejlepší ligový střelec Beauguel. Francouzského autora 10 gólů v tomto ročníku nejvyšší soutěže na hrotu útoku zastoupil Chorý. "Po dvou trénincích se Bogymu zranění trošku vrátilo. Teď trénuje individuálně, uvidíme, jak na tom bude z kraje týdne. Myslím, že je tři neděle bez nějaké velké zátěže, takže bude velmi složité ho připravit na Spartu (v příštím kole)," přiblížil Bílek.

Ve třetí minutě jako první zahrozili hosté, po Mejdrově centru Prekop v šestnáctce hlavičkoval vedle. Na druhé straně Hradec podržel brankář Fendrich, který vychytal Havla i dorážejícího Čermáka. Jejich spoluhráč Pernica po následném rohu zamířil do horní části břevna.

Západočeši převzali iniciativu a ve 28. minutě otevřeli skóre. Po standardní situaci Sýkora našel v pokutovém území Chorého a ten se prosadil umístěnou hlavičkou. Sedmadvacetiletý útočník vstřelil druhou branku v ligové sezoně.

Chorý se hned za tři minuty trefil hlavou znovu, ale rozhodčí Machálek po kontrole u videa gól odvolal kvůli faulu plzeňského střelce na bránícího Čecha. V závěru první půle ještě Kopic z dálky těsně minul branku Hradce.

"Standardka byla nacvičená, víme, co hrajeme. Snažíme se to pilovat na tréninku a jsme strašně rádi, že to vyšlo," uvedl Chorý. "Nejsem od toho, abych rozhodoval, jestli to byl faul, nebo ne. Já si chtěl udělat prostor ve vápně," dodal k neuznanému gólu.

"Votroci" po přestávce začali lépe a matnou Viktorii čím dál více přehrávali. Po standardních situacích Kubala nejprve trefil Kopice a poté z těžké pozice přestřelil. Prekopovu střelu z přímého kopu si pohlídal gólman Staněk.

"Druhou půli jsme svou hrou vytvářeli v řadách Viktorie nejistotu. K bodíku nám chybělo jenom trochu štěstí, aby se nám z nějaké akce narodila šance, ze které jsme mohli branku vstřelit. Nic se nám tam neodrazilo, možná chybělo trochu důrazu," mínil Koubek.

Plzeňští si první šanci ve druhém poločase vytvořili až v 79. minutě, kdy po přihrávce střídajícího Káčera zakončoval slabě Mosquera. V závěru už domácí nejtěsnější náskok udrželi. Viktoria v nejvyšší soutěži porazila Hradec pojedenácté z posledních 12 zápasů, doma nad východočeským soupeřem zvítězila pošesté za sebou. "Druhá půle měla být z naší strany kvalitnější, ale je to ubojované vítězství, které se velmi cení," dodal Bílek.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Jsou to nesmírně důležité tři body. Nejen kvůli tomu, že Sparta získala bod a Slavia prohrála, ale i kvůli tomu, že utkání nebylo vůbec jednoduché. Hradec měl hlavně v úvodu zápasu a potom ve druhé půli velmi dobrý pohyb, který nám trošku dělal problémy. O to je to vítězství cennější. Jsem rád, že se prosadil Tomáš Chorý, který čekal na gól hrozně dlouho. Na tréninku pracoval velmi dobře. Jsme rádi, že utkání rozhodl zrovna on. Ve druhé půli soupeř líp kombinoval než my, hrál rychle, přímočaře. Dostával se na naši polovinu. Jsem rád, že jsme nejen vyhráli, ale že jsme ani nedostali branku. Do nějaké vážnější šance jsme Hradec nepustili. Druhá půle měla být z naší strany kvalitnější, ale je to ubojované vítězství, které se velmi cení."

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Výsledek nás samozřejmě mrzí, protože myslím, že se tady dalo udělat víc. Bodík se asi dal udělat, ale nedokázali jsme to, takže jsme zklamaní. Nicméně mužstvo lze pochválit za obětavý výkon v rámci jeho možností. Měli jsme dobrý a aktivní vstup do zápasu. Ale bohužel přišla pasáž, kdy jsme asi 15 minut ztratili kontrolu nad utkáním. Soupeř nás svou dobrou, intenzivní a energickou hrou zatlačil. Z toho vznikla standardka, kterou jsme neubránili. Určitě jsme zápas neztratili, dalo se s tím ještě mnoho dělat. Snažili jsme se, co nám síly stačily. Druhou půli jsme svou hrou vytvářeli v řadách Viktorie nejistotu. K bodíku chybělo trochu štěstí, aby se nám z nějaké akce narodila šance, ze které jsme mohli branku vstřelit."

Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové 1:0 (1:0)

Branka: 28. Chorý. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Vodrážka - Hrubeš (video). ŽK: Kučera (Hradec). Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Pernica, Hejda, Sýkora - Bucha (88. Kaša), Kalvach - Kopic (78. Šulc), Čermák (79. Káčer), Mosquera - Chorý (72. Potočný). Trenér: Bílek.

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech (80. Rybička) - Mejdr, Soukeník, Kučera (75. Rada), Novotný - Prekop, Kubala, Vlkanova. Trenér: Koubek.