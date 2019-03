Plzeň - Fotbalisté Plzně udolali v 26. ligovém kole Bohemians 1905 3:2 a zabrali po dvou porážkách za sebou. Domácí ztratili dvoubrankové vedení, ale střídající Tomáš Chorý v 86. minutě dramatický zápas rozhodl. Úřadující mistři využili sobotního zaváhání pražských "S". Druhý tým tabulky se vedoucí Slavii přiblížil na sedm bodů a současně si vytvořil osmibodový náskok před třetí Spartou.

Už v úvodních jedenácti minutách se dvakrát prosadil domácí Jean-David Beauguel, v prvním poločase hostující Josef Jindřišek neproměnil penaltu. V 63. minutě snížil Lukáš Hůlka a za deset minut vyrovnal Jindřišek. Poslední slovo však měl Chorý.

Plzeň začala výborně a už v sedmé minutě otevřela skóre. Řezník střílenou přihrávkou našel před brankou Beauguela, který míč snadno doklepnul do sítě.

V 11. minutě Bohemians inkasovali podruhé. Kopic v šestnáctce přiťukl míč Beauguelovi a francouzský útočník pohotovou střelou překonal brankáře Fryštáka. Pro Beauguela to byl celkově třináctý gól v ligové sezoně a čtvrtý za Viktorii.

Bohemians se po půlhodině hry mohli vrátit do zápasu. Brabec před Puškáčem zahrál v pokutovém území rukou a rozhodčí Berka po zhlédnutí videa nařídil pokutový kop. Jindřišek však selhal a těsně minul branku. Domácí měli v závěru první půle tlak. Beauguel v dobré pozici trefil spoluhráče, pak "Klokany" podržel Fryšták, když zblízka vykopl Řezníkův pokus.

Beauguel přišel o šanci na hattrick krátce po pauze, kdy kvůli zranění musel střídat a nahradil ho Chorý. Domácí dál hazardovali s dvoubrankovým vedením. Po Hořavově chybě Vaníček vyslal do úniku Reitera, který však svoje sólo zahodil a trefil jen gólmana Hrušku.

V 63. minutě už se Pražané dočkali snížení. Po rohovém kopu propadl míč k Hůlkovi a ten od domácí obrany dostal hodně času i prostoru ke gólové střele. Stoper Bohemians tak stylově oslavil své dnešní 24. narozeniny.

"Klokani" měli najednou velkou převahu a v 73. minutě vyrovnali. Reiter si vyměnil míč s Jindřiškem, který přesnou střelou odčinil své penaltové zaváhání. Plzeňští v obraně neuvěřitelně propadávali. Po další přihrávce Reitera mohl otočit skóre Ljovin, jenže před odkrytou brankou trefil jen bránícího Řezníka.

Viktoria se ale v závěru vzepjala k velkému náporu. Střídající Pačinda ještě po rohu hlavičkoval do tyče, ale v 86. minutě už Kovařík hlavou přiťukl míč Chorému a ten zblízka nezaváhal. Plzeň potvrdila pozici nejlepšího domácího týmu ligové sezony a na svém stadionu vyhrála dvanáctý ze třinácti zápasů.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Bohemka nás donutila k chybám, my jsme je dělali a z toho vznikaly situace, které pro nás nevycházely dobře. Naštěstí pro nás to neproměňovali, i když těch stoprocentních gólových příležitostí dnes měla Bohemka víc než my. Těch chyb tam bylo v defenzivě na můj vkus hodně. Bohužel jsme se nezachytávali s hráči a umožňovali jsme Bohemce, aby se do těch situací dostávala. Problémová byla i naše rozehrávka, bylo to hodně komplikované a složité. Ani v těchto situacích jsme si nebyli moc jistí, abychom se dostali z úspěšného presinku Bohemky. Mužstvo pracuje, snaží se, ale bohužel dělá taktické chyby a někdy z přemíry snahy udělá věci, které potom nejsou úplně optimální. Na nás je vytvářen tlak z pohledu Slavie, která hraje velice dobře a bodově nám utekla. Na druhou stranu my se ještě nevzdáváme a Slavii ještě chceme potrápit."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "My při těch inkasovaných gólech působili jako děti, byli jsme pasivní a vypadali ustrašeně. Potom Plzeň, protože se velmi snadno a rychle dostala do dvoubrankového vedení, trochu polevila. To nám dalo čas se nadechnout a uvědomit si, že už nemáme co ztratit a že bychom taky mohli začít hrát. My si ověřili, že se tady dá hrát úplně v klidu. Byl jsem přesvědčený, že Plzni bude docházet dech, což už bylo znát i v prvním poločase. Dostali jsme se nejprve do obrovské šance Reiterem, který šel sám na bránu. To jsme ještě v prvním poločase neproměnili pokutový kop. Ze standardky jsme šli do kontaktního gólu a všichni jsme cítili, že je ve hře jakýkoli výsledek. Pak jsme šli do gólu na 2:2 a chtěli jsme vyhrát. Cítili jsme, že to je v našich silách. Ljovin bohužel před prázdnou bránou trefil vracejícího se Řezníka. My to nedali a inkasovali z dlouhého nakopnutého míče a prohraného souboje. Výsledek je za těchto okolností pro nás krutý. My jsme body měli na podnose a prostě jsme je tady nechali. Můžeme si za to jenom sami."

Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 3:2 (2:0)

Branky: 7. a 11. Beauguel, 86. Chorý - 63. Hůlka, 73. Jindřišek. Rozhodčí: Berka - Kotalík, Melichar - Zelinka (video). Bez karet. Diváci: 9362.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Brabec, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic (66. Petržela), Čermák (81. Pačinda), Kovařík - Beauguel (50. Chorý). Trenér: Vrba.

Bohemians: Fryšták - Bederka, Hůlka, Pokorný - Záviška (39. Dostál), Ljovin, Jindřišek (86. Nečas), Schumacher - Reiter, Puškáč (56. Hilál), Vaníček. Trenér: M. Hašek.