Plzeň třemi góly v přesilovce otočila duel s Pardubicemi

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 16. kole extraligy Pardubice 3:2 a připsali si sedmou výhru z posledních osmi zápasů. Po dvou bezbrankových třetinách sice poslal Dynamo ve 47. minutě do vedení Robert Říčka, Indiáni ale během necelých pěti minut díky třem využitým přesilovkám skóre otočili, když se prosadili tři cizinci Gustaf Thorell, Martins Dzierkals a Ludwig Blomstrand. Tři asistence zaznamenal Tomáš Mertl. Dynamo přes kontaktní trefu při power play nakonec vyšlo poprvé naprázdno po osmi utkáních se ziskem.

Již ve druhé minutě se po zaváhání pardubické defenzivy musel činit Frodl. Explzeňský gólman si poradil se střelou autora hattricku z minulého utkání Blomstranda, jenž zakončoval nekrytý z ideální pozice. Domácí překvapili soupeře aktivním nástupem, v další šancí ale nepřekonal Frodla z levé strany Thorell.

Pardubičtí se postupně zvedli a v 15. minutě po přečíslení ve vlastním oslabení pálil z mezikruží nebezpečně Koffer. Půl minuty před první přestávkou od pohromy domácí uchránil jen skvělý zákrok gólmana Svobody proti střele Ciencialy bez přípravy, jemuž přihrával v akci dvou na jednoho Roman.

Rušnou prostřední část zahájili hosté přesilovkou, během níž Poulíček zblízka minul odkrytou branku a na druhé straně ve 24. minutě Viktor Lang zblízka neskóroval po závaru. Před polovinou utkání se ve vysokém tempu přelévaly akce na obě strany. Po chybné rozehrávce Kindla zachránil Indiány proti střele Blümela Svoboda a za chvíli se zaskvěl i jeho protějšek Frodl, jenž znemožnil pořádně zakončit Adamcovi brejk dva na jednoho.

Hosté přečkali díky Frodlovi i další pokusy střelecky agilnějších Indiánů a naopak ve 34. minutě po samostatném úniku pálil jen těsně nad Blümel. Hráči Dynama poté ubránili i třetí oslabení a individuální průnik Bulíře zneškodnil pozorný Frodl. Závěr druhé třetiny patřil hostům, Poulíčkovu střelu z otočky ovšem stačil Svoboda se štěstím vytěsnit mimo.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Východočeši zvládli další oslabení a ve 47. minutě nenápadnou střelou z pravého kruhu otevřel skóre aktuálně nejlepší extraligový střelec Říčka. Jenže následně zbytečným faulem nabídl domácím početní výhodu Adam Musil a Thorell dorážkou vyrovnal.

Navíc po neúspěšné pardubické trenérské výzvě další přesilovku o pouhých 13 vteřin později zužitkoval po odražené střele pohodlně zakončující Dzierkals a další nepovedenou výzvu střídačky Dynama potrestal šťastnou trefou na 3:1 Blomstrand. Hosté se probudili při hře bez brankáře a v 59. minutě po křížné přihrávce Košťálka snížil Paulovič. Při trestu Svobody krátce před sirénou orazítkoval tvrdou střelou Cienciala už jen brankovou konstrukci.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Říha ml. (Plzeň): "Byl to celkově kvalitní zápas. První třetina byla opatrná a vyrovnaná z obou stran. Od druhé třetiny jsme měli lepší pohyb, byli jsme více na kotouči, měli jsme více střel i šancí a byli jsme agresivnější. Bohužel se soupeř dostal do vedení, ale naštěstí jsme využili přesilovky. Škoda toho závěru, kdy jsme dostali laciný kontaktní gól. To pro nás bylo nepříjemné a museli jsme to ubránit. Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát nad tak kvalitním týmem a musím klukům pogratulovat. Všichni zahraniční hráči hrají momentálně výborně a mají formu. První přesilovkovou formaci jsme tam posílali víceméně pořád, protože jsme věřili, že to rozhodnou."

David Havíř (Pardubice): "Z naší strany to byl opravdu špatný zápas. Plzeň byla rychlejší a silná na puku. Z prvních dvou třetin jsme měli jen pár dobrých střídání. Trošku se to zvedlo, vstřelili jsme gól, ale zabrzdila nás nedisciplinovanost ve středním pásmu. Z nabídnuté přesilovky Plzeň vyrovnala. Pak jsme dali dvakrát trenérskou výzvu a bohužel dvakrát nevyšla. Ještě jsme snížili na 2:3 při hře bez brankáře a potom tam byla tyčka, ale myslím, že Plzeň dnes zaslouženě vyhrála. Výzva je padesát na padesát a máte na rozhodnutí deset vteřin. Je to risk, který jsme zkusili a nevyšlo to. Je to pro nás možná ponaučení do dalších zápasů a příště budeme moudřejší."