Plzeň touží v hokejové Lize mistrů navázat na semifinálovou účast

Praha - Hokejisté Plzně touží na prahu nové sezony uspět nejen v extralize, ale také v Lize mistrů. Na mezinárodní scéně se pokusí navázat na úspěšné vystoupení z minulého ročníku, kdy je až v semifinále zastavil pozdější vítěz Frölunda.

"Stojí před námi dvě soutěže a cíle máme ty největší. Dlouhodobou soutěží je extraliga, která má prioritu, pak tu máme opět Ligu mistrů, do níž ale chceme rovněž jít s maximálním odhodláním uspět a vyhrát. Půjdeme s pokorou, chceme respektovat sílu ostatních mančaftů, postoupit do play off a tam se snažit krok za krokem navázat na výsledky minulého ročníku a potvrdit je," řekl dnes novinářům plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Liga mistrů poslouží Indiánům i jako zátěžová zkouška, neboť před startem extraligy v ní odehrají čtyři utkání. "Ty první čtyři zápasy v soutěži budou dobrou prověrkou, podle níž asi velmi dobře zhodnotíme, kde nás tlačí bota a jak jsme připravení na extraligu," přitakal Čihák.

"Dá nám to celkově hodně, protože mladým hráčům to samozřejmě otevře oči. Ať už švédské nebo finské týmy mívají někdy v sestavě hodně mladé kluky, kteří jsou ale na svůj věk herně vyspělí a kolikrát hrají důležité role v těch týmech," připomněl Čihák.

I díky úspěšnému tažení během předchozího ročníku mohli Plzeňští naplno vnímat narůstající prestiž Ligy mistrů. "Určitě to vnímáme a stejně tak to vnímají i naši fanoušci. V Plzni je o to velký zájem, lidi na ty zápasy chodí a užívají si to. Má to opravdu úroveň," ocenil Čihák.

"Je podle mého důležité, že i český fanoušek vidí zase jiné mančafty, než na které je zvyklý. Jsem rád, že je o Ligu mistrů zájem a nejsme uzavření do sebe. Je opravdu třeba na to koukat, jak jde hokejový svět - ale i ta společnost - dopředu," zdůraznil Čihák.

Povzbudivý pro účastníky je i postupný nárůst finančních odměn. V souladu s tím, co vedení soutěže na jejím začátku prezentovalo. "Vidíme na těch grafech, že to jde nahoru. A je to v pořádku, je to moc dobře, protože ty kluby to potřebují. A chtělo by to ještě více navýšit, protože pro ty kluby v základních skupinách a ještě třeba v osmifinále či čtvrtfinále je to finančně zatěžující," připomněl Čihák.

Věří, že s přílivem peněz dál poroste i prestiž soutěže. "Teď je to na hraně, ale je určitě pozitivní, že vedení ligy s tím chce něco dělat. Věřím, že až se to překlene do toho stavu, kdy to bude finančně zajímavé, tak bude mít Liga mistrů podle mého názoru ještě daleko větší prestiž," řekl Čihák.

Pomoc pro české kluby přišla letos poprvé i od svazu, který podpořil každého ze čtyř zástupců extraligy půlmilionovou finanční injekcí. "To rozhodně není nic zanedbatelného a jde určitě o správný krok, když svaz podpoří český tým, který reprezentuje český hokej na mezinárodní úrovni. Nepřísluší mi hodnotit, zda je to hodně nebo málo, ale dnes je každá koruna dobrá. Je fajn, že k tomu svaz takhle přistoupil. Věřím, že to není jen nárazová akce a takováhle finanční pomoc tady může být pro kluby i v dalších letech," přál si Čihák.