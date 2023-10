Plzeň těsně prohrála v Olomouci a uzavírá tabulku

Olomouc - Hokejisté Plzně prohráli v 8. extraligovém kole na ledě Olomouce 2:3 a připsali si již šestou porážku za sebou. Hanáci naproti tomu přetrhli sérii čtyř neúspěchů. Podařilo se jim to i přes první inkasovaný gól. Vítěznou branku dal útočník Aron Chmielewski, jenž na konci 22. minuty zvyšoval na 3:1. Při bodovém zisku dosud posledního Kladna v zápase s Hradcem Králové (3:4 v prodl.) dopadli Indiáni na dno tabulky, oproti Rytířům však mají jeden zápas k dobru.

Začátek úvodní třetiny příliš hokejové krásy nenabídl a obě mužstva se soustředila zejména na obranu. Prolomit bezbrankový stav dokázal až Hrabík během přesilové hry, kdy úspěšně tečoval Zámorského nahození od modré čáry. Olomouc však ještě do přestávky dvakrát odpověděla a otočila vývoj zápasu na svoji stranu. Nejdříve se tvrdou střelou z levé strany prosadil obránce Řezníček a vzápětí přidal druhou branku přesnou střelou do horního rohu Hlavajovy branky Kunc.

Po dvou minutách druhé části navíc domácí přidali třetí branku. Přesnou střelou nad betony Hlavaje se z levého kruhu prosadil Chmielewski a vstřelil svou první branku v olomouckém dresu. Plzeň poté měla několik náznaků šancí, ale největší příležitost v dalším průběhu neproměnil domácí Knotek, který sám před Hlavajem trefil jen přesouvajícího se plzeňského brankáře. Plzeň toho ještě před druhou sirénou využila ke snížení: Malátovo zakončení dorazil za Konrádova záda Mertl.

Ve třetí třetině Plzeň stupňovala svůj tlak, jenže poctivá olomoucká obrana hosty do vyložených šancí nepouštěla a méně nebezpečné pokusy pochytal Konrád. Hosté sáhli dvě minuty před koncem základní hrací doby ke hře bez brankáře, ale vstřelit vyrovnávací branku se jim nepodařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Róbert Petrovický (Olomouc): "Hosté se dostali do zápasu v našich oslabeních, toho se musíme opravdu vyvarovat. V závěru první třetiny jsme ale byli produktivní a otočili zápas na svoji stranu. Do druhé třetiny jsme měli dobrý vstup a vstřelili jsme třetí branku. Konec druhé třetiny byl však přesně naopak, měli jsme nějaké šance, ale prosadil se soupeř. Ve třetí třetině to pak byla dřina a velmi ubojovaný zápas. Musíme zapracovat na přesilovkách a oslabeních, ty mohou rozhodovat zápasy. Pracujeme na tom každý den, ale hokej je někdy nevyzpytatelný a je to hlavně o trpělivosti. Jsme dnes rádi za vítězství a tři body a jedeme dál."

Petr Kořínek (Plzeň): "Měli jsme slušný vstup do utkání i díky několika přesilovým hrám a podařilo se nám vstřelit i vedoucí branku. Potom jsme ale inkasovali velmi rychle dva góly. Špatně jsme si rozebrali hráče a najednou to bylo 1:2. Ve druhé třetině jsme hráče nabádali v aktivitě, ale soupeř nám bohužel znovu odskočil. Na konci druhé třetině se nám podařilo dát kontaktní gól, což bylo velmi důležité. Ve třetí třetině jsme měli tlak, ale trápíme se v koncovce a nepodařilo se nám vstřelit vyrovnávací gól. Víme, v jaké jsme teď situaci. Snažíme se každý den pracovat a doufáme, že se to zlomí. Snažíme se teď kluky zklidnit a vlít do nich sebevědomí. Řvaní teď už asi nemá smysl."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Řezníček (Macuh, Chmielewski), 18. Kunc (Kucsera), 22. Chmielewski (Macuh) - 14. K. Hrabík (Zámorský, Rekonen), 40. Mertl (Malák, Holešinský). Rozhodčí: Šír, Obadal - Lederer, Blažek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 4283.

Olomouc: Konrád - Řezníček, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, T. Černý - Bambula, J. Knotek, J. Navrátil - Chmielewski, Macuh, Klimek - Orsava, P. Musil, Kusko - Kucsera, Menšík, Kunc. Trenér: J. Tomajko.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Michal Houdek, Piskáček, Malák - Matýs, Mertl, Holešinský - Schleiss, Lev, K. Hrabík - Rekonen, Adam, Pour - Indrák, Jansa, P. Straka. Trenér: Kořínek.