Plzeň stáhla v derby tříbrankové manko, ale nakonec slavily Vary

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v utkání 31. kola extraligy Plzeň 4:3 v prodloužení. Škoda dokázala v západočeském derby zlikvidovat tříbrankové manko, ale i přesto nakonec podruhé za sebou prohrála. V čase 63:49 rozhodl o šesté výhře Energie z posledních sedmi zápasů obránce Vladimír Eminger. Dva góly hostů dal útočník Tomáš Mertl.

Aktivněji začala Energie, únik Grígera hned v úvodu sice ještě brankou neskončil, ale ve třetí minutě již vyprodaná aréna propukla v jásot, když si Raška po ideální nahrávce Černocha položil Frodla a otevřel skóre. Záhy mohl srovnat Pulpán, ale jeho nahození od modré čáry skončilo jen na horní tyčce karlovarské branky. V 16. minutě pak pohlednou akce první karlovarské pětky zakončil nekompromisní střelou Rachůnek.

V prostředním dějství po sérii vyloučení z obou stran obral ve 27. minutě ve vlastním oslabení Beránek o puk plzeňskou obranu a po jeho přihrávce zvýšil Koblasa už na 3:0. Právě Koblasa se negativně do průběhu zápasu zapsal ve 31. minutě, když obdržel dvě minuty a navrch i desetiminutový osobní trest za naražení protihráče na mantinel. Záhy se postaral o snížení Plzně Mertl.

Vstřelená branka oživila hru Škody a výsledkem zvýšené aktivity hostů byla ve 36. minutě druhá branka Mertla, který zůstal zcela nehlídán před Novotným.

Ve třetí třetině se Plzeňští hnali za vyrovnáním a byl to Kantner, kdo se po sérii chyb domácích obránců ve vlastním pásmu postaral v 54. minutě o změnu stavu na 3:3. V této fázi zápasu držel šanci na bodový zisk hráčům z lázeňského města především brankář Novotný. Naopak Energie měla ještě šanci k dosažení plného bodového zisku v poslední minutě základní hrací doby, ale Flek nastřelil jen tyč a Polák v poslední vteřině nepřekonal z bezprostřední blízkosti Frodla.

Hostující gólman si naopak vybral slabší chvilku ve čtvrté minutě prodloužení, když mu u levé tyčky propadlo za záda nenápadné Emingerovo nahození z velkého úhlu. Po atraktivní bitvě se tak Karlovy Vary poprvé v této sezoně radovaly v západočeském derby z vítězství.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Viděli jsme výborné utkání v parádní atmosféře. Podařilo se nám do něj velmi dobře vstoupit a myslím, že minimálně do půlky utkání jsme byli lepším týmem, když jsme využili i šance, co jsme si připravili. V druhé polovině zápasu jsme vlastní nedisciplinovaností nechali soupeře vrátit se do hry. I když proti nám šlo spoustu aspektů v té hře, zvládli jsme to a dotáhli vše alespoň do prodloužení. V něm se naši hráči také extrémně vydali a nechali na ledě úplně všechno. Dva body s tak silným soupeřem jako je Plzeň rozhodně bereme a chci hráčům poděkovat, že dnes to odpracovali, protože utkání bylo velmi vyhecované z obou stran a mělo až náboj play off. Je pro nás velmi pozitivní, že jsme dokázali taový zápas vyhrát."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Měli jsme špatný vstup do zápasu, karlovarští kluci využili své šance a šli do vedení 2:0. Potom ještě na začátku třetí třetiny jsme druhé utkání po sobě inkasovali ve vlastní přesilovce. Zredukovali jsme sestavu a zvýšeným úsilím jsme zápas dotáhli do stavu 3:3. Musím kluky, kteří hráli, pochválit, protože se vydali ze všech sil. V prodloužení máme v tomto roce hrůzostrašnou bilanci, nechali jsme v nich v sezoně už spoustu bodů a dnes jsme v tom pokračovali."