Praha - Fotbalisté Plzně v 17. kole první ligy porazili 2:0 Olomouc a na druhém místě tabulky odskočili třetí Spartě na rozdíl osmi bodů. Navíc snížili ztrátu na vedoucí Slavii na jediný bod, Pražané se však na hřišti Opavy představí až v pondělí.

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:0 (2:0)

Branky: 23. Chorý, 43. vlastní Sladký. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Chorý - Vepřek. Diváci: 5316.

Pavel Vrba (trenér Plzně): "S vítězstvím jsem spokojený. Myslím si, že v prvním poločase byla naše hra zajímavá, dostávali jsme se do šancí, i v přechodové fázi jsme byli celkem rychlí a dokázali si vytvořit příležitosti. Bohužel v druhém poločase mi to připadalo, že nám trošku došly síly z toho náročného programu, který momentálně máme. Olomouc začala lépe kombinovat, měla více prostoru. Měla tam dvě situace a kdyby dala gól, tak by se ten zápas asi dohrával jinak, než se dohrával. Takže dva rozdílné poločasy. Příchodem Hořavy i trošku Řezníčka jsme to trošku otupili, byli jsme běhavější, dokázali víc blokovat mezihru Olomouce a už ty situace neměli tak výrazné jako v první pasáži druhého poločasu. Máme to hodně postavené na tom, aby se hrotoví útočníci prosazovali a zápasy rozhodovali. Jsem rád, že se to Tomáši Chorému konečně podařilo."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Naprosto nepochopitelně Plzni během dvou minut nabídneme dva brejky úplně triviálními ztrátami. Při té kvalitě, kterou ti hráči mají, ten druhý dohráli do vedoucího gólu. Přitom na začátku, byť Plzeň asi byla víc na míči a měla možná určitý tlak, si nevypracovala žádné příležitosti. Tam jsme jim hodně pomohli. Potom se hra asi trošku vyrovnala. Nás hlavně v těch posledních zápasech provází velká střelecká sterilita. Nedokážeme dát branky, dneska jsme tady měli tři čtyři situace. Už jenom ta první, kdy Pavel Dvořák z malého vápna trefí brankáře. Trošku i štěstí nám chybí, abychom se prosadili. Soupeř pak zvýšil z takové ojedinělé akce, z mého pohledu si tam Tomáš Chorý hodně pomohl faulem. Pak jsme zjednodušili hru. Soupeře jsme zatlačili, vypracovali si minimálně dvě další příležitosti a zase se v nich střelecky neprosadili. V závěru už si to Plzeň pohlídala a zaslouženě zvítězila."

Bohemians Praha 1905 - Dukla Praha 0:0

Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Bezpalec, Souček, Tetour (všichni Bohemians). Diváci: 3101.

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Máme nepříjemnou sérii doma, přesto jsme až do dnešního zápasu vždy dokázali tady v Ďolíčku vstoupit do utkání aktivně. Dnes jsem poprvé viděl na hráčích, že jim situace svazuje nohy. Když jsem viděl, jak se v první půli lopotně snažili dostat do Dukly, chvílemi mi jich bylo až líto. Přesto jsme byli lepším týmem. O poločase jsme si řekli, že je třeba hlavně odšpuntovat hlavu, aby pustila tělo, na co je zvyklé. Druhé poločasy jsme měli zatím většinou špatné, ale dnes jsme zase odehráli asi nejlepší druhý poločas za podzim. Hrálo se už úplně na jednu bránu. Velmi nám pomohla i střídání. Vypracovali jsme si tolik šancí, že je ani nespočítám. Největší byla asi ta, co měl Filip Hašek. Jak už to tak bývá, přišla jedna situace soupeře, Podaného střela. Už jsem si říkal, že to jde do brány, ale Fryšty to skvěle chytil. Za normálních okolností čtyři z pěti takových utkání by měla skončit naším vítězstvím, ale my jsme dnes sehráli jedno z těch pěti. Mrzí mě ztráta bodů, ale jsem rád z kluky, že překonali v první půli strach. Nepřekvapuje mě, že doma získáváme méně bodů než venku, máme hráče spíše na brejky, než abychom dobývali."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "U nás je to jednoduché, z beznadějné situace se pomalými krůčky škrábeme do stavu, kdy můžeme o něco hrát. To, že se tam škrábeme tuhou defenzivou, to je prostě vyhodnocení stavu kádru, který máme. Co se týče první půle, myslím, že nám vyšla taktika, s kterou jsme do toho šli. Škoda té šance Djuranoviče, to byla největší šance prvního poločasu. Soupeře jsme v první půli do ničeho nepustili. Myslím, že takhle to pokračovalo druhý poločas. My jsme bohužel všechny brejkové situace nevyřešili dobře. Posledních 10 minut jsme se nepochopitelně stáhli do defenzivy a tím jsme Bohemce umožnili mít tři velmi dobré brankové příležitosti. My jsme měli jen jednu po střele Podaného. Díky tomu, že jsme to přežili, si odvážíme bod. Je to třetí zápas za sebou bez obdrženého gólu a věřím, že je to stav, který nám dovolí se do těch posledních dvou zápasů podzimu trochu uklidnit. To je největší problém našeho týmu, že nemáme moc velké sebevědomí. Po úvodních sedmi kolech jsme měli nula bodů a v 17. kole jsme ve hře, to je pro mě klíčová věc."

1. FK Příbram - Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 39. Hrubý, 90. Stáňa. Rozhodčí: Berka - Boček, Vitner. ŽK: Jánoš (Ostrava). Diváci: 1638.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Jsem zklamaný z výsledku. Neříkám, že jsme si zasloužili vyhrát nebo remizovat, ale ve hře byla kvalita. Výkon jsme podali zajímavý. Když jsem sem přišel poprvé, ukazoval jsem klukům na hřišti tři prostory - nejdůležitější je vlastní pokutové území, pak soupeřovo a to mezi tím. A my jsme selhali v těch nejdůležitějších. Byli jsme dobří až po malé vápno, ale selhali jsme v koncovce. Prvních dvacet minut byl výkon hodně zajímavý, pak to bylo hlavně vinou našich nepřesností hluché. Po přestávce to bylo na jednu bránu, vytvořili jsme si i šance, ale nedali jsme je, protože nemáme kvalitu. Nejsme schopní dát gól z malého vápna. Říkal jsme klukům v kabině, že je umím naučit spoustu věcí, ale jestli máme trénovat střely z malého vápna, tak to je asi naučit neumím. Kdyby šlo všechno natrénovat, tak jsou všichni Ronaldové a Messiové. Ale všechno natrénovat nejde, protože hráči i týmy se podle soutěže, kde hrajou, dostanou na strop. Proto jsou také střelci právem placení zlatem, proto jsou nejslavnější, protože umí rozhodovat zápasy."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Hrálo se na velmi těžkém terénu, klouzalo to a nám trvalo asi dvacet minut, než jsme pochopili, jak na tom hrát. Pak jsme to jakžtakž srovnali a takovým lišáckým způsobem jsme dali obrovsky důležitý gól. Po přestávce měli domácí tři obrovské šance a tak to ve fotbale chodí, že když je nedali, tak jsme my přidali druhý gól. Domácí si určitě nezasloužili prohrát. Domácí fanoušci se zítra podívají do novin, uvidí, že Příbram prohrála 0:2, a dál ani pomalu nebudou číst. Už tak neví, že domácí hráli dobře a měli tři čtyři stoprocentní šance, které možná i vinou terénu nedali."

Hráno v sobotu:

1. FC Slovácko - Sparta Praha 2:1 (0:0)

FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 1:1 (1:0)

Hráno v pátek:

FK Teplice - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Další program:

Pondělí 3. prosince:

17:00 Jablonec - Zlín,

18:00 Opava - Slavia Praha.

Tabulka:

1. Slavia 16 13 1 2 40:12 40 2. Plzeň 17 12 3 2 25:14 39 3. Sparta 17 9 4 4 29:14 31 4. Jablonec 16 9 3 4 33:14 30 5. Zlín 16 9 3 4 24:14 30 6. Ostrava 17 9 3 5 23:15 30 7. Liberec 17 6 6 5 16:15 24 8. Mladá Boleslav 17 6 4 7 33:31 22 9. Teplice 17 5 4 8 18:24 19 10. Bohemians Praha 1905 17 4 6 7 18:25 18 11. Slovácko 17 6 0 11 20:30 18 12. Opava 16 5 2 9 20:25 17 13. Příbram 17 4 4 9 21:41 16 14. Olomouc 17 4 3 10 16:32 15 15. Dukla 17 4 3 10 14:31 15 16. Karviná 17 3 3 11 21:34 12