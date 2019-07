Plzeň si poradila s Ufou, Sparta prohrála s Lincem

Jenbach/Bad Leonfelden (Rakousko) - Fotbalisté Plzně zakončili přípravu na novou sezonu vítězstvím 1:0 nad Ufou. O výhře českého vicemistra v dnešní generálce na soustředění v rakouském Jenbachu rozhodl ve druhém poločase gólem obránce Lukáš Hejda. Pražská Sparta prohrála 0:1 s Lincem. Letenský celek tak ve čtyřech přípravných zápasech jen jednou vyhrál.

"Nedostali jsme branku a Ufu jsme do moc vážnějších šancí nepouštěli. Sami jsme byli nebezpeční, Hejdis dal krásnou branku a výsledek je tedy dobrý," řekl na klubovém webu obránce Luděk Pernica. "My jsme hlavně rádi, že jsme soustředění absolvovali bez nějakého většího zranění. Dlouhodobě zraněný je pouze Ekpai," přidal trenér Pavel Vrba.

Úvod zápasu patřil ruskému celku a skóre mohl otevřít Ondřej Vaněk, který do Ufy před třemi lety odešel právě z Plzně. Za Viktorii byl aktivní především Dominik Janošek, který nejprve vypracoval šanci pro Milana Havla a poté sám ani nadvakrát neuspěl.

Na gól se čekalo do 56. minuty, kdy se po rohovém kopu a chybě ruského brankáře prosadil Hejda. Viktoria mohla přidat i další branky, ale Tomáš Chorý trefil břevno a pokus Christiána Herce vyrazil gólman. V závěru utkání mohl ještě vyrovnat Daniil Fomin, ale těsně minul.

Plzeň zakončila přípravu s bilancí pěti výher, jednou remízou a porážkou. Západočeši zdolali také Domažlice, Sokolov, Liptovský Mikuláš a Craiovu, podlehli 0:3 Legii Varšava a remizovali 2:2 s Karabachem. Do nového ročníku vstoupí příští týden v sobotu proti Olomouci, v předkole Ligy mistrů poté narazí na Olympiakos Pireus.

"V sobotu máme individuální plán, v neděli čeká hráče volno a od pondělí už se na to začneme plně připravovat," uvedl Vrba, kterého potěšili především noví hráči. "Někteří z nich si určitě řekli o základní sestavu. Máme před sebou ale ještě týden, může se stát cokoli," přidal.

"Čeká nás velmi náročné období plné spousty ligových kol a doufejme, také zápasů v evropských pohárech. Je dobře, že máme široký kádr, hráči se budou moci protočit," prohlásil Vrba.

Fotbalisté pražské Sparty v dnešní generálce na novou sezonu v Bad Leonfeldenu prohráli 0:1 s LASK Linec. Letenský celek nezvítězil ani v jednom ze tří přípravných zápasů na soustředění v Rakousku.

"Výsledkově se to nepovedlo, bohužel," řekl sparťanský záložník Michal Trávník. "Měli jsme dost šancí, abychom vyhráli, ale bohužel nám to tam nějak nepadá. Doufám, že si to necháváme na sezonu. Když nebudeme dávat góly, tak nebudeme vyhrávat. Teď nás v tom tlačí bota a doufám, že se to obrátí," dodal.

V prvním poločase měla více ze hry Sparta, ale stejně jako soupeř se do vyložených šancí nedostávala. Po přestávce měl k úvodní brance blíž Linec - brankář Pražanů Milan Heča dalekonosnou střelu Dominika Friesera jen vyrazil, ale René Renner na míč před prázdnou brankou nedosáhl.

Sparta zahrozila v 67. minutě, ale střelu Adama Hložka z dobré pozice obrana zblokovala na roh, po kterém se sice hosté prosadili, ale gól neplatil kvůli faulu na brankáře. Deset minut před koncem rozhodčí neuznali Spartě druhý gól - tentokrát kvůli ofsajdu.

Když už to vypadalo, že zápas skončí bezbrankovou remízou, vystřelil ze zhruba dvaceti metrů Fabian Benko a míč zapadl přesně k tyči. Sparta sice v posledních vteřinách bojovala o vyrovnání, ale míč po hlavičce stopera Semiha Kayi pouze proletěl podél brankové čáry.

Sparta, která do ligy vstoupí příští týden v neděli proti Slovácku, tak ve čtyřech přípravných zápasech na novou sezonu vyhrála jen jednou, když hned v úvodním duelu porazila 3:1 třetiligový Benešov. Na soustředění v Rakousku poté po gólu inkasovaném dvě minuty před koncem podlehla 0:1 Kluži a remizovala 1:1 s Dynamem Moskva.

Přípravná fotbalová utkání:

Jenbach (Rak.): Plzeň - Ufa 1:0 (0:0)

Branka: 56. Hejda.

Sestava Plzně: Hruška - Havel (63. Řezník), Pernica, Brabec (46. Hejda), Kovařík (63. Hloušek) - Janošek (63. Hrošovský), Kalvach (63. Hořava) - Kayamba (63. Krmenčík), Čermák (46. Herc), Kopic (46. Mihálik) - Beauguel (46. Chorý). Trenér: Vrba.

Fürstenfeld (Rak.): Austria Vídeň - Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branky: 19. Sax, 55. Sarkaria - 54. Smola.

Sestava Ostravy: Budinský - Fillo, Stronati, Procházka, Fleišman (75. Lalkovič) - Reiter (62. De Azevedo), Jánoš (75. Kaloč), Hrubý (46. Jirásek), Holzer (46. Granečný) - Kuzmanovič (57. O. Šašinka), Smola (57. Baroš). Trenér: Páník.

Bad Leonfelden (Rak.): LASK Linec - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 88. Benko.

Sestava Sparty: Heča - Zahustel (87. Plechatý), Kaya, Štetina (62. Lischka), Hanousek - Hložek, Trávník, Kanga, Plavšič (46. Karlsson) - Tetteh (57. Krejčí), Kozák. Trenér: Jílek.

Wels (Rak.): Dynamo Moskva - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 54. Szymanski.

Sestava Liberce: Nguyen - Mikula (70. Fukala), Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Pešek (65. Koscelník), Nešický (70. Dordič), Potočný (84. Beran) - Pázler (46. Musa). Trenér: Hoftych.