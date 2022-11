Plzeň si pojistila novou smlouvou kolumbijského záložníka Mosqueru

Plzeň - Viktoria Plzeň si pojistila na další dva roky klíčového záložníka Jhona Mosqueru. Dvaatřicetiletý kolumbijský fotbalista bude v týmu úřadujících ligových mistrů působit do roku 2024. Viktoria o tom informovala na klubovém webu.

"Jsme rádi, že došlo k oboustranné dohodě a Jhon bude i v nadcházejících sezonách nosit náš dres. Cítíme z něj obrovskou motivaci navázat na předchozí úspěchy a odvádět na hřišti maximum," řekl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

Mosquera přišel do Plzně před minulou sezonou a byl jedním z tahounů při cestě za mistrovským titulem i postupem do Ligy mistrů. Za Viktorii dosud odehrál 66 soutěžních utkání a zaznamenal 15 gólů a 11 asistencí. Prosadil se i v milionářské soutěži při porážce 2:4 s Bayernem Mnichov.

"Přišel jsem do Viktorky, abych vyhrával tituly. Na začátku mi to hodně lidí nevěřilo, ale já prostě cítil, že na to máme, a dokázali jsme to. Navíc jsme si zahráli i Ligu mistrů. To jsou momenty, kvůli kterým hraju fotbal. Navíc se tady cítím velmi dobře, klub je jako rodina," uvedl Mosquera, jenž má s Plzní nakročeno k obhajobě titulu. Viktoria je po 15 kolech první o čtyři body před Slavií.

Rodák z kolumbijského Cali přišel do české ligy v roce 2014. Za Bohemians 1905 odehrál dvě sezony, po kterých ale zamířil zpět do vlasti. V roce 2020 se ke "Klokanům" vrátil a přes Liberec se dostal do Plzně. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 141 utkání s bilancí 26 branek a 20 asistencí.